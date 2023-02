Solistul trupei Bucovina, bătut fără motiv în plină stradă. A fost lovit cu obiecte metalice de patru tineri FOTO

Florin Ţibu, solistul trupei folk metal Bucovina, a fost atacat în plină stradă de către un grup de patru tineri. Incidentul violent a avut loc în seara de 3 februarie, în timp ce artistul se îndrepta spre locuinţa pe care o are în oraşul Iaşi.

Acest lucru s-a întâmplat chiar după ce solistul şi chitaristul de la Bucovina a susţinut un concert sold-out la Iaşi, cu ocazia lansării noului album, intitulat „Suntem aici".

Conform informaţiilor apărute până în acest moment, se pare că starea lui Florin Ţibu, în vârstă de 44 de ani, este una bună. Acesta a fost lovit de către cei patru agresori şi la nivelul feţei, cel mai probabil cu obiecte metalice.

Atacat din senin

Conform celor relatate chiar de artist pe reţelele de socializare, se pare că acesta a fost atacat din senin, în timp ce mergea spre casă, în oraşul Iaşi. Astfel, cei patru agresori, care încă nu sunt cunoscuţi, l-au lovit fără motiv pe membrul formaţiei Bucovina, fără să-i vorbească sau să-l tâlhărească.

„În ciuda faptului că am fost atacat aseară, în drum spre casă, şi mi-am luat un neveu cu ceva (chei, cred eu) în mufarină, concertul de diseara se ţine. N-o să fiu chiar bătrânelul ăla simpatic de la chitară, dar mergem înainte. Mergeam pe strada pe care locuiesc, cu gluga în cap, un rucsac în spate şi în momentul în care am trecut pe lângă un grup de patru tineri, a apărut surpriza. Fără vorbe, fără tâlhărie, fără nimic", a precizat Florin Ţibu pe pagina personală de Facebook.



Reporterii „Adevărul” au luat legătura cu reprezentanţii Poliţiei ieşene, pentru a afla dacă artistul a depus plângere. Conform informaţiilor obţinute, din primele date a reieșit că acesta nu a iniţiat, până acum, un astfel de demers.

„În legătură cu această situaţie, menţionăm câ până în acest moment nu a fost depusă plângere", a precizat Anca Vîjiac, purtător de cuvânt al IPJ Iaşi.

În ciuda celor întâmplate, în seara de 4 februarie, la Iaşi va avea loc un alt concert susţinut de Bucovina.

Formaţia a fost înfiinţată în anul 2000 şi este compusă din Florin Ţibu, Bogdan Luparu, Bogdan Mihu şi Jorge Augusto Coan. De-a lungul anilor, trupa recunoscută la nivel mondial, a susţinut zeci de mari concerte alături de alte mari trupe ale genului.