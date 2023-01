Huiduieli la Iaşi în timpul discursurilor ţinute de Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu. Reacția lui Ciolacu: „Vă iubesc“ VIDEO

Sute de ieşeni s-au adunat în Piaţa Unirii din Iaşi pentru a sărbători ziua de 24 ianuarie. Cu toate acestea, mulţi dintre ei au venit şi pentru a manifesta nemulţumirile pe care le au.

Astfel, în timpul discursurilor ţinute de premierul Nicolae Ciucă şi de către liderul PSD Marcel Ciolacu, o mare parte dintre ieşenii prezenţi în centrul oraşului au huiduit zgomotos. Aceştia au cerut dreptate nu doar pentru Iaşi, ci şi pentru întreaga regiune a Moldovei.

„Mă bucur să revin la Iaşi într-o zi cu semnificaţie istorică în România. Suntem în faţa unei etape importante în dezvoltarea României. Iar acest proces trebuie să meargă mână în mână , cu reducerea decalajelor în societate. A7, un obiectiv important, are perspective certe. Majoritatea tronsoanelor sunt deja contractate. A8 va oferi dezvoltare Moldovei. Ducând la creşterea calităţii vieţii. În România euorpeană toţi cetăţenii trebuie să aibă şanse egale şi un viitor bun şi prosper", a spus premierul Nicolae Ciucă.

Cum a reacţionat preşedintele Camerei Deputaţilor la huiduielile ieşenilor

Pe scena din Piaţa Unirii a urcat şi Marcel Ciolacu. Nici acesta nu a scăpat de furia ieşenilor prezenţi în centrul oraşului şi a fost huiduit zgomotos în timp ce a ţinut discursul pregătit cu ocazia zilei de 24 ianuarie. Ca răspuns la reacţia oamenilor, Ciucă a afirmat: „Eu chiar vă iubesc".

„În urmă cu 164 de ani, românii, popor şi conducători au scris primul paragraf al istoriei, al statului naţional unitar român. O istorie marcată de multe momente dificile, o istorie de-a lungul căreia de fiecare dată am demonstrat că doar uniţi pute depăşi orice obstacole. Că doar împreună putem crea un viitor mai bun. Când am fost uniţi, am făcut România mare. Când am fost uniţi am scăpat de dictatură. Unitatea este soluţia. Toţi uniţi să intrăm în spaţiul Schengen. Tot uniţi să continuăm tot ceea ce am făcut în ultimul an, la propriu, nu prin hârtie", a declarat Marcel Ciolacu la festivitatea organizată în Piaţa Unirii din Iaşi.

Liderul PSD a pus accentul, în discurs, pe importanţa unităţii la nivel naţional.

Ce au pregătit autorităţile locale pentru 24 ianuarie

Sărbătoarea a debutat la ora 10.00, cu prima parte a concertului de muzică populară intitulat „Noi suntem români". Începând cu ora 11.00 au avut loc manifestările oficiale. Printre acestea s-au numărat discursurile oficialităţilor centrale şi locale, depunerea de coroane de flori la Ansamblul statuar al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Parada Militară şi intonarea „Horei Unirii" şi hora populară.

Manifestările din centrul municipiului Iaşi vor continua şi dupa ora 12.30, când va avea loc a doua parte a concertului de muzică populară. De data aceasta, printre artiştii care vor urca pe scena amplasată în Piaţa Unirii din Iaşi se vor afla Gheorghe Turda, Ciprian Pop, Ştefan Pintilii, Laura Lavric şi Ioan Macovei.

Ziua se va încheia cu o masă populară, la care ieşenii vor putea servi plăcinte tradiţionale româneşti şi ceai cald.