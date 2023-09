Concluzia uimitoare a unui clujean despre Iași: „Te face să nu mai vrei să pleci". Ce l-a fascinat mai mult

În ultimii ani, românii au început să compare, tot mai des, marile oraşe ale României, încercând să scoată în evidenţă avantajele fiecărei regiuni. Recent, un tânăr din Cluj a comparat orașul lui natal cu Iașiul, iar concluzia a fost surprinzătoare.

Foarte multe dintre acestea au evoluat foarte mult în ultima perioadă, devenind extrem de apreciate şi de turiştii de peste hotare.

Cum arată Iaşiul prin ochii unui tânăr din Cluj Napoca?

Cluj Napoca, unul dintre cele mai importante oraşe ale României, a evoluat extrem de mult în ultimii ani. Cu toate acestea, chiar dacă a devenit foarte modern şi cu aer european, există şi persoane care consideră că alte oraşe din ţară prezintă mai multe avantaje.

,,Clujul e foarte frumos, este casa mea, acolo am crescut şi am învăţat, acolo am familia şi prietenii din copilărie. Oraşul s-a modernizat foarte mult, de la mijloace de transport până la străzi şi toate condiţiile de trai. Cu toate acestea, Clujul a început să fie foarte scump şi aici mă refer în special la chirii. Ştim cu toţii celebrele glume despre chiriile din Cluj", a precizat Alexandru Casap, tânăr din Cluj care s-a mutat în Iaşi.

În vârstă de 27 de ani, Alexandru a ajuns în Iaşi datorită jobului şi spune că nu regretă mutarea pe care a făcut-o nici măcar un singur moment.

,,Am venit în Iaşi datorită locului de muncă, lucrez într-o multinaţională şi a fost nevoie de mine aici, după ce în timpul pandemiei am lucrat doar de acasă. M-am adaptat imediat, moldovenii sunt oameni foarte primitori, iar oraşul este superb. Pot spune că Iaşiul are ceva aparte, este mult mai boem decât Clujul. Iaşiul are clădiri superbe, un centru care aminteşte de istoria oraşului şi spaţii verzi la tot pasul. Oamenii sunt foarte primitori, iar clădirile de birouri cred că oferă cele mai bune condiţii din ţară, dar aici este meritul investitorilor privaţi", adaugă tânărul clujean.

,,Mă voi stabili în Iaşi"

Chiar dacă a vizitat aproape toate marile oraşe ale României, dar şi multe oraşe europene, Alexandru susţine că se vede, în viitor, în capitala Moldovei.

,,Cu siguranţă m-aş vedea în Iaşi pentru o perioadă lungă de timp, deci cred că mă voi stabili aici, împreună cu prietena mea. Iaşiul are universităţi foarte bune dar şi şcoli foarte bune, deci este locul perfect pentru a întemeia o familie. După câteva luni de când locuiesc în Iaşi, pot să spun că mi se pare un oraş foarte sigur. Nu am avut parte de indicente neplăcute până în prezent. Un alt avantaj este că preţul chiriilor este mai mic în comparaţie cu Clujul, unde locuiam tot în chirie", a încheiat Alexandru Casap.