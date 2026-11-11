Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață, 11 noiembrie, la o cabană din stațiunea montană Straja, Hunedoara, Din fericire, nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite.

„La sosirea salvatorilor, construcția, realizată în mare parte din lemn, ardea generalizat, flăcările cuprinzând parterul, cele două etaje și mansarda.

Din fericire, în cele 12 spații de cazare ale cabanei nu se aflau turiști, astfel că nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite”, transmite ISU Hunedoara, potrivit Mondo TV.

Incendiul a fost localizat, iar pompierii lucrează în continuare pentru stingerea completă a focului.

La intervenție participă trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. După stingerea incendiului, specialiștii urmează să stabilească împrejurările și cauza probabilă care a dus la izbucnirea flăcărilor.