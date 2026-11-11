 O cabană din Straja, cuprinsă de un incendiu puternic. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale | adevarul.ro
search
Miercuri, 11 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video O cabană din Straja, cuprinsă de un incendiu puternic. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață, 11 noiembrie, la o cabană din stațiunea montană Straja, Hunedoara, Din fericire, nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite.

„La sosirea salvatorilor, construcția, realizată în mare parte din lemn, ardea generalizat, flăcările cuprinzând parterul, cele două etaje și mansarda.

Din fericire, în cele 12 spații de cazare ale cabanei nu se aflau turiști, astfel că nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite”, transmite ISU Hunedoara, potrivit Mondo TV.

Incendiul a fost localizat, iar pompierii lucrează în continuare pentru stingerea completă a focului.

La intervenție participă trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. După stingerea incendiului, specialiștii urmează să stabilească împrejurările și cauza probabilă care a dus la izbucnirea flăcărilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
digi24.ro
image
Nicușor Dan, întrebat ce părere are despre Ilie Bolojan: „Nu vreau să intru într-o dezbatere politică”
stirileprotv.ro
image
Stenograme | Cum au ajuns doi polițiști să fie informatori pentru un clan de interlopi: „Sunteți mai mulți inși într-un dosar, sunt numele voastre, o să fiți chemați cu toții”
gandul.ro
image
CNSAS a deconspirat peste 17.000 de informatori ai Securității din 2000 până acum
mediafax.ro
image
Jucătorii au refuzat să se antreneze! Mesaj fără precedent al șefilor pe grupul de WhatsApp: „Cine vrea, e așteptat să rezilieze”
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
digisport.ro
image
Oamenii care preferă singurătatea îşi dezvoltă această capacitate
click.ro
image
Un primar PSD din Argeș, supărat că partidul vrea sa îi comaseze comuna. „Noi am mai fost comasați și ne-am despărțit”
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Au 35 de limuzine, de 3 milioane de euro, dar nu şi-au plătit taxele. Maşinile, confiscate în Galaţi
observatornews.ro
image
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care primesc pensia pe card. „Banii, transferați”. Când ajung pe card
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
prosport.ro
image
Poți primi amendă dacă stai la semafor cu telefonul în mână? Ce spune Codul Rutier în 2026
playtech.ro
image
Singura condiție ca Florinel Coman să semneze în iarnă cu FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Marea campioană, coșmar fără sfârșit: a NOUA intervenție chirurgicală! "Mă rog să fie și ultima!"
digisport.ro
image
Șofer român, reținut după carambolul devastator din Bulgaria, soldat cu 11 morți și 51 de răniți. Ce au descoperit anchetatorii pe autostrada Trakia
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan i-a semnat demisia. Decretul este la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Doar 15 județe rămase în urma reformei administrative propuse de PSD. Cum ar arăta harta României
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
VIDEO Nicușor Dan l-a umilit la Cotroceni pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, după ce acesta a pus-o la zid pe Cristina Chiriac
actualitate.net
image
Mașina care l-a făcut celebru pe Călin Donca, scoasă la licitație! Milionarul riscă să piardă și alte bunuri
click.ro
image
Ana Baniciu, dezvăluiri despre viața de familie. Ce obiect moștenit de la mama sa îi poartă noroc și cum este Mircea Baniciu în rolul de bunic
click.ro
image
Cristina Demetrescu, previziuni de ultimă oră! Zodia care își schimbă radical viața la final de noiembrie
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Marlon Brando profimedia 0138162878 jpg
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...
okmagazine.ro
Model digital de elevație al sitului Aguas Buenas, văzut dinspre est
Un monument construit fără regi și fără elite: misterul celor 372 de movile, integrate într-un plan geometric complex
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
image
Mașina care l-a făcut celebru pe Călin Donca, scoasă la licitație! Milionarul riscă să piardă și alte bunuri

OK! Magazine

image
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood