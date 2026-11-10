Un hotel de pe strada Știrbei Vodă, din Sectorul 1 al Capitalei, a fost evacuat după ce un panou electric aflat la subsolul clădirii a început să degaje fum. Pompierii au intervenit de urgență, iar pentru siguranță au fost evacuate atât persoanele aflate la parter, cât și autoturismele din parcarea subterană.

Pompierii intervin la fața locului Foto: arhivă, adevărul

Alerta a fost dată în urmă cu scurt timp, când pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu la imobilul cu destinație de hotel.

La sosirea primelor echipaje, salvatorii au constatat că un panou electric amplasat la subsol degaja fum, însă nu au fost observate flăcări.

Pentru a preveni orice pericol, pompierii au dispus evacuarea persoanelor aflate la parterul hotelului și scoaterea autoturismelor din parcarea subterană.

Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, degajările de fum s-au redus semnificativ.

Incidentul nu s-a soldat cu victime.