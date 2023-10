Polițist filmat în timp ce lovește și amenință cu moartea minore dintr-un centru familial. Reacția ministrului de Interne VIDEO

Un agent de poliție este anchetat pentru purtare abuzivă după ce în spațiul public a apărut o filmare, în care se vede cum polițistul agresează și amenință cu moartea minore internate într-un centru al DGASPC Giurgiu.

Un agent de poliţie din Giurgiu este cercetat pentru purtare abuzivă după ce în spaţiul public a apărut o filmare cu momentul când acesta ar fi agresat fizic o tânără, cu ocazia unei intervenţii într-un centru de tip familial aparţinând Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Giurgiu.

„Astăzi, 6 octombrie, conducerea IPJ Giurgiu a luat cunoştinţă cu privire la apariţia în spaţiul public a unei filmări în care un agent de poliţie al Biroului de Ordine Publică Giurgiu din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu agresează o persoană. În urma verificărilor efectuate a fost stabilit faptul că evenimentul s-a produs la data de 14 aprilie 2023, cu ocazia unei intervenţii într-un centru de tip familial aparţinând DGASPC Giurgiu, ocazie cu care au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, pentru încălcarea prevederilor Legii nr.61/1991 privind tulburarea ordinii şi liniştii publice prin producerea de zgomote", au precizat reprezentanții IPJ Giurgiu.

În continuare, conducerea IPJ Giurgiu a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, privind săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă şi a dispus cercetarea disciplinară a poliţistului.

Polițistul suspectat de purtare abuzivă a fost declarat apt psihologic

Agentul de poliţie cercetat pentru purtare abuzivă, după ce în spaţiul public au apărut imagini când acesta ar fi agresat fizic o persoană dintr-un centru al DGASPC Giurgiu, are 30 de ani şi o vechime de patru ani în poliţie, era apt din punct de vedere psihologic şi până acum nu au mai fost sesizate astfel de situaţii la adresa lui, informează IPJ Giurgiu.

„Poliţiştii îşi desfăşurau atribuţiile de serviciu, patrulau, au auzit zgomot la o căsuţă de tip familial, s-au deplasat la faţa locului şi au aplicat două sancţiuni pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că evenimentul s-a produs la data de 14 aprilie 2023 cu ocazia unei intervenţii la o căsuţă de tip familial din cadrul DGASPC Giurgiu. Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu s-a sesizat astăzi când conducerea IPJ Giurgiu a luat la cunoştinţă despre o filmare apărută în spaţiul public. Nu este ok ceea ce a făcut (n.r. poliţistul), de aceea este o anchetă în desfăşurare. Poliţistul are vârsta de 30 de ani şi o vechime în poliţie de aproximativ patru ani, era apt din punct de vedere psihologic. Ancheta este în curs de desfăşurare pentru a stabili împrejurările în care a avut loc evenimentul. Nu am mai avut astfel de probleme cu poliţistul respectiv", a declarat vineri, presei, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu, Ramona Stan.

Reprezentantul IPJ a adăugat că poliţiştii au intervenit „foarte des la acest centru" unde a avut loc evenimentul pentru că au fost şi sesizări privind "săvârşirea unei acţiuni de furt de către cei din cadrul DGASPC".

„Chiar zilele trecute, un beneficiar a fost surprins în timp ce sustrăgea bunuri dintr-o societate comercială, produse alimentare, dar sunt sesizări şi pentru infracţiuni de distrugere a mobilierului, de exemplu, iar pentru DGASPC avem trei dosare penale în lucru, dosare care vizează săvârşirea unor infracţiuni de act sexual cu un minor, întreruperea cursului sarcinii şi abuz în serviciu şi aproape zilnic sunt sesizări cu privire la faptul că aceştia depăşesc programul pentru care au bilet de voie. Chiar aseară, o tânără care avusese bilet de voie până la orele 22,00 a revenit la centru după această oră", a mai precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu.

Reacția ministrului Predoiu la derapajul polițistului din Giurgiu

„Să iasă poliția să comunice ce s-a întâmplat acolo”, a fost reacția ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, în cadrul unei emisiuni la Digi24, după ce i s-a cerut un punct de vedere despre derapajul polițistului din Giurgiu.

Agentul apare într-o înregistrare video, în care amenință cu moartea minore de la Centrul de asistență socială din Giurgiu. Deși Poliția Română a fost subiectul multor controverse în ultima perioadă, Predoiu afirmă că aceste cazuri sunt izolate, iar problema principală a instituției este lipsa de personal.

„Trebuie făcut și un efort de comunciare. Aștept să iasă Poliția Română să comunice mai mult, în frunte cu conducerea ei, conducerile inspectoratelor și să explice ce, cum, în ce fel și ce reacții au la situații de acest gen. Evident că ar fi trebuit să se comporte fără să facă exces de forță, fără să folosească acele cuvinte, fără să producă ceea ce pare a fi clar o infracțiune. În discuție, problema modului de recrutare, deficitul de personal și de ce s-a ajuns la astfel de cazuri care, subliniez, sunt izolate totuși. În ultimii ani s-a produs o penurie, dacă îmi este permis termenul, de personal în rândurile, nu numai ale Poliției, ci ale tuturor structurilor MAI. În mare este vorba de pensionări anticipate”, spune Cătălin Predoiu.

Premierul Marcel Ciolacu a trimis Corpul de Control să se ocupe de cazul de la Giurgiu, unde un polițist este filmat când agresează și amenință copiii aflați în sistemul de protecție specială.

Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a declarat, vineri, după cazurile de nereguli semnalate la centre pentru copii şi case familiale din Giurgiu, că i-a cerut premierului trimiterea Corpului de Control pentru a verifica întreaga situaţie de la Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC).

„Nu trebuie să mai fim blânzi cu astfel de persoane. Cine nu-şi face datoria, categoric să plece”, susține oficialul guvernamental.