Primul muzeu de artă construit după 1989 în România iese din impas. „Constructorii neserioși” au blocat proiectul

Lucrările la primul muzeu de artă contemporană construit după 1989 în România au fost deblocate. Autoritățile au reluat licitația pentru această investiție, după ce primul constructor a intrat în insolvenţă, iar contractul a fost reziliat.

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a anunțat semnarea contractului pentru reluarea lucrărilor la noul sediu al Muzeului de Artă Vizuală Galați. Autoritățile susțin că „au fost forțate să reia licitația pentru această investiție, după ce primul constructor nu a respectat termenele și condițiile din contract”.

”Este un proiect la care țin foarte mult, am semnat contractul pentru continuarea lucrărilor la noul Muzeu de Artă Vizuală Galați. Am fost forțați să reluăm licitația pentru această investiție, după ce primul constructor nu a respectat termenele și condițiile din contract. Am încredere că asocierea de firme care a câștigat noua licitație va duce la bun sfârșit acest proiect, astfel încât până la finalul anului viitor să putem inaugura cea mai mare investiție din cultura gălățeană – un sediu nou pentru Muzeul de Artă Vizuală Galați, primul muzeu de artă contemporană înființat în România”, a transmis Costel Fotea.

Proiectul, în valoare de 4,7 milioane de euro, ar fi trebuit să fie finalizat la începutul lui 2021, însă lucrările au fost blocate. „Un constructor care a fost neserios”, a declarat la acea vreme președintele Consiliului Județean Galați.

În acest moment, construcția este realizată în proporție de 50%. Noua clădire va avea o înălțime de peste 20 de metri și va putea găzdui impresionantul tezaur artistic al Muzeului de Artă Vizuală Galați.

Muzeu de Artă Vizuală cu o arhitectură futuristă

Clădirea muzeului este ridicată în mijlocul unui parc şi are o arhitectură futuristă. În interior vor fi un amfiteatru cu 185 de locuri, un foaier, un laborator, o bibliotecă, spaţii de expunere şi ateliere de creaţie plastică în aer liber.

La final, noul sediu va avea patru niveluri, o înălţime de 21,5 metri şi o suprafaţă construită de peste 4.000 de metri pătraţi. Clădirea va avea o copertină lată de 15 metri pentru ateliere de creaţie în aer liber şi lifturi pentru acces la etajele superioare.

În prezent, Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi funcţioneză din 2013 la parterul unui bloc. Instituţia de cultură are în patrimoniu 7000 de lucrări de artă de importanţă naţională şi internaţională. Din lipsă de spaţiu, doar 200 sunt expuse publicului.