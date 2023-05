Minciuna cu care un deținut a încercat să scape de o nouă condamnare. „Nu vreți să fie mall și în mijlocul pușcăriei?”

Un deținut a provocat un scandal de proporții în penitenciarul în care era încarcerat, iar ca să scape de o nouă pedeapsă, a încercat să dea vina pe un agent supraveghetor care încercase să îl calmeze.

Judecătoria Galați l-a condamnat în 16 mai pe un bărbat din Bacău la un an de închisoare pentru ultraj. Pedeapsa a fost contopită cu alte două sancțiuni penale la care individul fusse condamnat anterior, astfel că acesta are de executat un an, 557 de zile de închisoare și o amendă penală de 1.500 de lei. Decizia instanței nu este definitivă.

Deținutul a fost protagonistul unui incident petrecut în Penitenciarul din Galați pe 27.08.2022. Individul s-a certat cu un coleg de celulă, iar când un agent supraveghetor a venit să vadă ce se întâmplă, a început să țipe la acesta și i-a cerut să plece „pentru că nu vrea să fie deranjat.”

Polițistul de penitenciar a încercat să îl calmeze, dar s-a trezit cu un val de injurii şi ameninţări cu acte de violenţă, precum şi cu acte de natură sexuală la adresa sa şi a membrilor familiei acesteia, deținutul spunându-i printre altele: „du-te în p… mea, dă-ţi femeia la p.., du-te de aici că mai am două ultraje,.. du-te de aici că te omor,.. îţi iau femeia şi o f…”.

Audiat de polițiști în dosarul de ultraj care fusese deschis pe numele lui, deținutul a negat fapta, susținând că, de fapt, agentul supraveghetor l-ar fi provocat.

Le-a spus anchetatorilor că l-a chemat pe agent și l-a întrebat de ce nu i se dă voie să îi fie adusă la vizită pizza sau să își cumpere de la magazin, din proprii săi bani, i-ar supraveghetorul i-ar fi răspuns „Nu vreți să fie mall și în mijlocul pușcăriei?”

Poveste cusută cu ață albă

Spusele deținutului au fost combătute ușor cu imaginile surprinse de body cam-ul (minicamera de luat vederi) de pe costumul agentului de penitenciar, dar și prin declarațiile date de mai mulți martori la incident.

„Declaraţia dată de inculpatul … în faza de urmărire penală este doar parțial sinceră, întrucât aceasta nu se coroborează cu declaraţiile persoanei vătămate, cu declarațiile date de membrii echipei de supraveghere formată din angajaţii penitenciarului, precum şi cu înregistrările audio-video surprinse cu ocazia intervenţiei de către aceştia”, au stabilit anchetatorii.

O cauză pierdută

Deținutul a recunoscut ulterior că întregul incident a fost provocat de el și a cerut ca judecata să aibă loc în baza procedurii simplificate, în speranța că va primi doar o amendă penală, dar instanța de judecată a stabilit că doar o nouă pedeapsă cu închisoarea îl poate face pe deținut să își revizuiască pe viitor comportamentul.

„Săvârşind o nouă infracţiune de ultraj în stare de recidivă, inculpatul .., a dovedit că rigorile mediului carceral nu au avut nicio influenţă pozitivă asupra acestuia şi, în loc să-şi revizuiască atitudinea faţă de lege şi de ordinea socială, a perseverat în încălcarea ei procedând la săvârşirea unei noi fapte penale, fiind aşadar de presupus că dacă i se va aplica o amendă penală va continua să adopte acelaşi tip de comportament ilicit”, explică judecătorul care a instrumentat cazul.

Chiar și așa, cel mai probabil deținutul va continua să comită noi infracțiuni, ținând cont de nivelul redus de educație și de comportamentul lui antisocial.

„Instanţa apreciază că perseverenţa inculpatului în sfera ilicitului penal denotă capacitatea redusă de estimare a consecinţelor antisociale ale comportamentului său infracţional, această implicare a inculpatului, activă şi conştientă, în activităţi infracţionale fiind de natură să justifice în mod rezonabil aplicarea unor pedepse cu închisoarea”, conchide instanța de judecată.