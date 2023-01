Buget-record pentru Galați. Peste un milliard de lei, din care 750 de milioane de lei sunt investiții

Județul Galați va avea în anul 2023 un buget-record. Este vorba de peste un miliard de lei, din care 750 de milioane de lei sunt investiții. Cea mai mare sumă va merge în infrastructura rutieră.

Bugetul general al judeţului Galaţi pentru anul 2023 a fost aprobat joi, 26 ianuarie. Astfel, Consiliul Judeţean Galaţi va avea cel mai mare buget din istoria instituției. Față de 2022, bugetul este mai mare cu 10%, iar o mare parte din sumă va fi folosită pentru investiții.

„Suntem primul județ din țară care aprobă bugetul pe anul acesta. Este un buget record, de peste un milliard de lei, din care aproape 750 de milioane de lei înseamnă investiții în județul Galați. Cu ajutorul fondurilor europene am reușit, an de an, să creștem substanțial bugetul de dezvoltare al județului. De altfel, aproximativ 65% din bugetul de investiții, respectiv 483 de milioane de lei, înseamnă fonduri europene atrase de către Consiliul Județean Galați”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

În 2023, bugetul general al judeţului Galaţi este configurat astfel: 73% pentru dezvoltare şi 27% pentru funcţionare. Cele mai mari investiții vor fi făcute în infrastructura rutieră.

„Cele mai mari sume, adică peste 260 de milioane de lei, vor fi investite în infrastructura rutieră, unde vom demara ample lucrări de modernizare pe mai multe drumuri județene. Chiar în această primăvară vom începe lucrările de reabilitare completă a aproximativ 100 de kilometri de drum județean. Investiții majore avem și în domeniul protejării mediului, mai exact în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, precum și în sănătate. Bugete mari sunt și la capitolele cultură și asistență socială”, a adăugat Costel Fotea.

Pe lângă continuarea proiectelor aflate în implementare, în buget sunt prevăzute sume pentru demararea lucrărilor la noul spital de la Tecuci și pentru începerea lucrărilor de eficientizare energetică la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”, Biblioteca „V.A. Urechia” și Unitatea medicală Gănești.

Pe listă mai sunt trecute investiții importante pentru reluarea lucrărilor la noul sediu al Muzeului de Artă Vizuală, proiect realizat în proporție de 50%, și pentru realizarea studiului de fezabilitate în vederea construirii unui aeroport internațional la Galați.