 Percheziții la lăutari în Gorj și Dolj. Ar fi ascuns de Fisc banii câștigați din spectacole | adevarul.ro
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Percheziții la lăutari în Gorj și Dolj. Ar fi ascuns de Fisc banii câștigați din spectacole

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Polițiștii au făcut marți 15 percheziții domiciliare în județele Gorj și Dolj, în cadrul a patru dosare penale de evaziune fiscală. Printre persoanele vizate se află mai mulți artiști care ar fi omis să declare veniturile obținute din activități muzicale, pentru a evita plata taxelor și impozitelor.

Percheziții în Gorj și Dolj într-un dosar de evaziune fiscală.
Percheziții în Gorj și Dolj într-un dosar de evaziune fiscală. Foto: Poliția Română

Acțiunile au fost desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, 14 percheziții au avut loc în Gorj, iar una în județul Dolj.

Anchetatorii suspectează că, în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 august 2026, persoanele vizate ar fi ascuns, integral sau parțial, veniturile obținute din prestații artistice, prin neînregistrarea acestora în contabilitatea firmelor pe care le administrau.

„Din cercetările efectuate a reieșit că [...] persoanele vizate ar fi omis să evidențieze, în tot sau în parte, în actele contabile ale societăților comerciale pe care le administrează, veniturile obținute din prestarea unor activități artistice, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este în curs de calculare.

Cercetările se desfășoară sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.

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