Bacalaureat 2024. Incident șocant în Craiova. Tânără bătută de un coleg chiar înainte de începerea probei. A ajuns la spital VIDEO

O tânără care s-a prezentat să susțină prima probă a Bacalaureatului 2024 nu a mai ajuns în sala de clasă, ci la spital. Un coleg a luat-o la bătaie, dintr-un motiv de neînțeles. Fata a fost nevoită să susțină proba cu subiect de rezervă.

Incidentul a avut loc luni-dimineață, 1 iulie 2024, înainte de începerea primei probe scrise a Bacalaureatului 2024, la poarta liceului tehnic CFR din Craiova. Un grup de absolvenți s-au adunat înainte de a li se permite accesul în sală și stăteau de vorbă. La un moment dat, între o tânără și un alt membru al grupului a început un duel verbal, în cele din urmă fata fiind lovită cu pumnii de tânăr. A fost chemat medicul școlar, care i-a acordat fetei primul ajutor, însă a decis totodată să cheme ajutor pentru ca fata să fie transportată la spital pentru investigații suplimentare. La fața locului au ajuns atât echipaje de Poliție, cât și de prim ajutor, fata fiind transportată la Spitalul județean Clinic de Urgență Craiova, unde în urma investigațiilor i s-a pus diagnosticul de fractură de piramidă nazală.

„În cursul acestei dimineți, la liceul CFR a avut loc un icnident nedorit între doi elevi care se pregăteau să susțină prima examenului de Bacalaureat. Am fost informați și noi, cei de la comisia județeană, telefonic în primă fază, de către colegii noștri organizatori de aici, ne-am interesat și am constatat că înainte de ora 8,00, în afara unității școlare, a avut loc un conflict spontan între doi elevi, conflict din care a rezultat rănirea unei fete. A fost acordat primul ajutor de către medicul școlar, după care s-a luat decizia de a fi transferată către Spitalul 1”, a declarat inspectorul școlar general al IȘJ Dolj, prof. Ion Daniel.

Deși medicii au stabilit că fata are nevoie de o intervenție chirurgicală, fetei i s-a permis să se întoarcă la școală și să susțină proba. S-a întrunit o nouă comisie și s-a apelat la subiectul de rezervă, fata susținând proba în intervalul orar 13,00 - 16,00.

„Dacă nu face poliția dreptate ne facem singuri”

Tânăra a povestit că s-a trezit aproape din senins atacă de fostul său coleg de liceu, un tânăr care, spune fata, ar avea un istoric bogat de conflicte și cu alți elevi ai școlii.

„Eram aici un cerc, toți colegii, și vorbeam de subiectul III, ce pică la subiectul III. Și mă uitam la un coleg care era fix lângă el. Soarele bătea și mă uitam așa... Mi-a vorbit urât, că ce mă uit la el cu..., dar nu vreau să reproduc cuvintele urâte. I-am spus scurt: nu meriți să mă uit la tine. După care a aruncat energizantul pe mine. M-am prefăcut că mă caut în geantă să-mi iau telefonul să sun pe cineva, mi-a dat cu telefonul jos și, când m-am aplecat după telefon, a început să-mi dea cu pumnii în cap, în față, unde a apucat. Dânsul nu are doar cu mine ceva, are cu majoritatea școlii. Nu cred că există persoană care să nu aibă în trecut ceva cu el”, le-a spus tânăra jurnaliștilor, chiar înainte de a merge să susțină proba. Tânăra a mai precizat că va încerca să se concentreze, dar că are dureri mari de cap.

Unchiul fetei s-a arătat foarte revoltat de cele întâmplate. „Nu se poate așa ceva, ca un băiat de clasa a XII-a să dea într-o fată de 40 de kilograme. E imposibil! Vreau să se facă dreptate, că dacă nu face poliția dreptate, ne facem noi singuri. Deja examenul l-a pierdut, îl dă singură. Nu se poate așa ceva. El a avut dreptul să dea examenul, după ce i-a dat cu pumnul în gură fetei, de a umplut-o de sânge”, a declarat unchiul tinerei.

Dosar penal deschis de polițiștii din Craiova

Polițiștii din Craiova au întocmit în acest caz un dosar penal și fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violenţe

„În această dimineaţă, ora 8,00, poliţiştii Secţiei 4 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în jurul orei 7,55, în zona unui liceu, de pe strada Constantin Brâncuşi, pe trotuar, a avut loc un conflict între doi tineri.

Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit faptul că pe strada Constantin Brâncuşi din Craiova, în dreptul unui liceu, pe trotuar, a izbucnit un conflict spontan între doi tineri, ce aşteptau să intre la examenul ce se desfăşura în incinta unui liceu situat în apropiere.

În timpul conflictului, o tânără de 20 de ani, din Craiova, ar fi fost lovită în zona feţei, de către un tânăr de aceeaşi vârstă, din Gighera, sat Zaval. La faţa locului s-a deplasat un echipaj SAJ Dolj, tânăra fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Tânărul urmează să fie condus la sediul poliţiei pentru audieri”, au precizat polițiștii din cadrul IPJ Dolj.