Zi importantă pentru arhiepiscopul Teodosie. Magistrații se pronunță în dosarul în care este judecat pentru cumpărare de influență

Curtea de Apel Constanţa se va pronunţa vineri, 25 octombrie, în dosarul în care arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a fost trimis în judecată de DNA pentru cumpărare de influenţă. Avocații săi au contestat mai multe probe.

Dosarul în care arhiepiscopul Tomisului este acuzat de infracțiuni de corupție se află în cameră preliminară. Dacă magistrații vor respinge cererile inculpatului atunci se va dispune judecarea pe fond a dosarului.

La termenul din 11 octombrie, când judecătorii au amânat pronunţarea pentru 25 octombrie, Irina Stanciu, avocata arhiepiscopului Tomisului, a declarat că probele împotriva clientului său au fost administrate nelegal de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) - Serviciul Teritorial Constanţa.

„Am avut termen la care am susţinut excepţiile de cameră preliminară, am susţinut nelegalitatea administrării probelor din punct de vedere al încălcării principiului loialităţii şi al nelegalităţii, a excluderii probelor derivate, a excluderii înregistrărilor şi proceselor-verbale redate de către agentul DNA şi, evident, integritatea rechizitoriului pe încălcarea dispoziţiei articolului 342. (...) Personal cred că se va pronunţa o decizie de impact asupra administrării neloialităţii şi nelegalităţii probelor de către Serviciul Teritorial DNA, pentru că probele otrăvite trebuie să fie eliminate, excluse, astfel încât să nu dobândim o practică în acest sens", a susţinut Irina Stanciu, la ieşirea din sala de judecată, potrivit Agerpres.

Întrebată de ziarişti ce sunt „probele otrăvite", avocata a spus că „sunt fructele pomului otrăvit, adică probele care rezultă din înregistrări realizate astfel cum au fost realizate de Petrică Leaşcu, un veritabil agent provocator".

Și Adrian Cuculis, celălalt avocat al lui ÎPS Teodosie, a susținut că înregistrările în care apare Arhiepiscopul Tomisului ar trebui excluse din dosar și să nu fie considerate probe. „Dacă decizia şi de astăzi şi cea de la Înalta Curte vor fi în sensul de a menţine nişte probe pe care nu le are nimeni, sunt nişte probe pe care le-am distribuit aşa între noi, le-am mai pus pe YouTube, le-am primit pe telefoane fiecare, dar niciodată suportul în baza căruia s-a făcut înregistrarea pentru a fi expertizat deşi el este trunchiat, se vede de la distanţă că e trunchiat, asta înseamnă că justiţia devine nesigură, ceea ce e foarte grav. Pentru că oricine poate filma pe oricine, după care se poate duce acasă poate eventual să introducă imaginele respective într-un program de procesare şi ulterior să le depună ca fiind probe în instanţă”, a precizat Adrian Cuculis.

La plecarea de la Curtea de Apel, arhiepiscopul Teodosie a afirmat că nu are de ce să se „întristeze", pentru că acest proces „nu are conţinut".

Faptele pentru care a fost trimis în judecată arhiepiscopul Teodosie

Arhiepiscopul Tomisului a fost trimis în judecată de DNA, în mai 2024, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă. Alături de acesta este judecat și un consilier din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la cumpărare de influenţă

„În luna iulie a anului 2023, inculpatul Petrescu Teodosie, în calitatea menționată mai sus, ar fi promis unui om de afaceri (martor în cauză) suma de 160.000 lei, reprezentând un procent de 20% din suma de 800.000 lei, pe care acesta din urmă ar fi trebuit să o obțină pentru Arhiepiscopia Tomisului, în urma folosirii influenței pe care ar fi afirmat că ar fi avut-o asupra funcționarilor cu drept de decizie în această privință din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte. Suma de 800.000 lei ar fi urmat să fie utilizată pentru finanțarea unor lucrări de construcție ori reabilitare a unităților de cult aflate în subordinea Arhiepiscopiei Tomisului”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

De asemenea, consilierul din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului „i-ar fi comunicat omului de afaceri modalitatea în care urma să intre în posesia banilor promişi (160.000 lei), respectiv prin încheierea de către Arhiepiscopia Tomisului cu societatea martorului a unui contract de consultanţă fictiv'', au mai arătat anchetatorii.