Decizia Curții de Apel în dosarul în care ÎPS Teodosie este judecat pentru trafic de influență, amânată. Avocat: „Probele otrăvite...”

Curtea de Apel Constanța a amânat pronunțarea în cazul arhiepiscopului Teodosie, acuzat de cumpărare de influență, pentru 25 octombrie. Avocata sa contestă legalitatea probelor administrate de DNA, denumindu-le „otrăvite”.

Vineri, la Curtea de Apel Constanța, s-a desfășurat ultimul termen în procedura de cameră preliminară în cazul arhiepiscopului Tomisului, care este judecat pentru trafic de influență.

Recunoscut pentru declarațiile sale controversate, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost trimis în judecată de DNA în dosarul în care este acuzat de cumpărare de influență în luna mai.

Avocata Irina Stanciu a declarat că probele împotriva arhiepiscopului Tomisului au fost obținute în mod nelegal de Direcția Națională Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Constanța.

„Astăzi am avut termen la care am susţinut excepţiile de cameră preliminară, am susţinut nelegalitatea administrării probelor din punct de vedere al încălcării principiului loialităţii şi al nelegalităţii, a excluderii probelor derivate, a excluderii înregistrărilor şi proceselor verbale redate de către agentul DNA şi, evident, integritatea rechizitoriului pe încălcarea dispoziţiei articolului 342. (...) Personal cred că se va pronunţa o decizie de impact asupra administrării neloialităţii şi nelegalităţii probelor de către Serviciul Teritorial DNA, pentru că probele otrăvite trebuie să fie eliminate, excluse, astfel încât să nu dobândim o practică în acest sens”, a transmis Irina Stanciu, la ieşirea din sala de judecată, potrivit Agerpres.

Întrebată de jurnaliști despre ce înseamnă „probele otrăvite”, avocata a explicat că „sunt fructele pomului otrăvit, adică probele care rezultă din înregistrări realizate astfel cum au fost realizate de Petrică Leașcu, un veritabil agent provocator.”

Instanța va lua o decizie în următoarele două săptămâni privind începerea procesului sau retrimiterea dosarului la DNA. Această decizie nu va fi definitivă și poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Arhiepiscopul Teodosie, prezent la termenul de judecată, a afirmat la plecarea de la Curtea de Apel că nu are motive să se „întristeze”, deoarece acest proces „nu are conținut.”

„Oricine poate filma pe oricine”

Și Adrian Cuculis, celălalt avocat al lui ÎPS Teodosie, a oferit detalii jurnaliștilor cu privire la motivele pentru care înregistrările în care apare Arhiepiscopul Tomisului ar trebui excluse din dosar și să nu fie considerate probe.

„Dacă decizia şi de astăzi şi cea de la Înalta Curte vor fi în sensul de a menţine nişte probe pe care nu le are nimeni, sunt nişte probe pe care le-am distribuit aşa între noi, le-am mai pus pe YouTube, le-am primit pe telefoane fiecare, dar niciodată suportul în baza căruia s-a făcut înregistrarea pentru a fi expertizat deşi el este trunchiat, se vede de la distanţă că e trunchiat, asta înseamnă că justiţia devine nesigură, ceea ce e foarte grav. Pentru că oricine poate filma pe oricine, după care se poate duce acasă poate eventual să introducă imaginele respective într-un program de procesare şi ulterior să le depună ca fiind probe în instanţă”, a precizat acesta, conform News.ro.

Apărătorul Arhiepiscopului Tomisului, Adrian Cuculis, a mai spus că, în opinia sa, „după toate lucrurile care s-au spus vor merge spre o normalitate fie să fie predat suportul optic original, fie dacă nu probele să fie excluse”. La termenul anterior, el menționase că înregistrările audio-video care au stat la baza întocmirii acestui dosar nu există în original la DNA.

DNA s-a autosesizat în urma unei anchete jurnalistice

În mai 2024, arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, a fost trimis în judecată de DNA pentru cumpărare de influență.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor: Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă; P.I., consilier în cadrul Arhiepiscopiei, pentru complicitate.”, informa un comunicat al DNA.

Ancheta a început în decembrie 2023, după ce jurnaliștii de la Recorder au difuzat o înregistrare cu arhiepiscopul Teodosie negociind finanțări de la Secretariatul pentru Culte cu omul de afaceri Petrică Leașcu.

Conform rechizitoriului, în iulie 2023, Teodosie i-ar fi promis unui om de afaceri 160.000 lei, adică 20% din suma de 800.000 lei pe care acesta ar fi trebuit să o obţină pentru Arhiepiscopie, folosindu-și influența asupra funcționarilor de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Banii urmau să fie utilizați pentru reabilitarea unităţilor de cult. Inculpatul P.I. i-ar fi comunicat omului de afaceri modalitatea de a obține banii, printr-un contract de consultanţă fictiv cu Arhiepiscopia Tomisului.