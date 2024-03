Stere Halep, fericit după verdictul TAS în dopajul Simonei: „Am spus de la început că Dumnezeu va face dreptate“ VIDEO

Stere Halep, tatăl Simonei Halep, s-a declarat fericit că jucătoarei de tenis i s-a făcut dreptate. El a amintit presei ce a spus de la începutul scandalului: că se va dovedi că fiica sa este nevinovată.

Stere Halep a dat declarații presei din Constanța la scurtă vreme de la aflarea verdictului TAS, prin care Simona Halep a fost scutită de pedeapsa drastică aplicată de ITIA.

„De când am zis că Dumnezeu va face dreptate, de atunci am fost liniștit. Știam că va face dreptate, atâta timp cât nu ești pătat în suflet. Totul se rezolvă doar cu răbdare. Cel mai scurt drum carte Dumnezeu este răbdarea, daca ai, ajungi acolo“, a spus tatăl Simonei Halep, în fața casei din Constanța.

Stere Halep în fața casei din Constanța VIDEO Antonia Ispas

El a precizat că nu a apucat încă să vorbească nici cu soția sa, nici cu Simona, care se află în Dubai.

„Nici nu am vorbit cu nevasta-mea, acum am ajuns. Nu am vorbit nici cu Simona până acum“, a recunoscut Stere Halep.

Tatăl jucătoarei de tenis a ținut să amintească despre puternicele critici venite din partea opiniei publice, care s-a divizat între a o susține necondiționat pe Simona și între a o blama pentru situația în care a ajuns.

„Au fost multe voci care au condamnat-o pe Simona, chiar și din România, că e trișoare, că a trișat. Uite că nu a fost așa“, a mai spus Stere Halep, cu satisfacție.

Tatăl Simonei a refuzat să facă vreun comentariu negativ la adresa Serenei Williams, spunând că ea întotdeauna a avut „declarații corecte“ față de Simona. „Problema este aici la noi în țară“, a mai spus el, cu regret.

Simona Halep (32 de ani) a scăpat de suspendarea de 4 ani pentru dopaj. Confirmarea oficială a venit, marți, 5 martie 2024, printr-un comunicat oficial pus pe site-ul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS).

Suspendarea de 4 ani a Simonei, valabilă până pe 6 octombrie 2026, după decizia Sport Resolutions, a fost redusă la doar 9 luni. Cum a fost posibil acest lucru? După audierile de la TAS, din perioada 7-9 februarie 2024, a fost eliminat al doilea capăt de acuzare, cel cu pașaportul biologic. Arbitrii TAS au considerat că valorile suspecte din testul de sânge au legătură cu operația de nas pe care a suferit-o Simona, spre finalul sezonului 2022.

Drept urmare, a rămas în vigoare doar problema contaminării suplimentului cu colagen cu Roxadustat, pentru care fosta ocupantă a locului 1 WTA a primit o suspendare de 9 luni - care a expirat deja, în condițiile în care Simona a fost scoasă din tenis începând cu octombrie 2022.

Pe lângă faptul că a primit această suspendare redusă la TAS, Halep va primi și cheltuilile de judecată din partea Agenției pentru Integritatea Tenisului (ITIA), în valoare de 20.000 de franci elvețieni, după cum a anunțat TAS.

Această victorie dramatică a fost salutată de Simona Halep printr-o primă reacție scurtă.

„De-a lungul acestui proces lung și dificil, mi-am menținut convingerea că adevărul va ieși în cele din urmă la iveală și că se va ajunge la o decizie corectă, deoarece sunt și am fost întotdeauna o sportivă curată. Credința mea în acest proces a fost pusă la încercare de acuzațiile scandaloase care mi-au fost aduse și de resursele aparent nelimitate care au fost aliniate împotriva mea. Dar, în cele din urmă, adevărul a prevalat, chiar dacă a durat mult mai mult decât mi-aș fi dorit. Aș dori să le mulțumesc avocaților mei care au fost alături de mine și au crezut în mine de la început; și, mai important, vreau să le mulțumesc sponsorilor mei, fanilor și concurenților mei care au rămas alături de mine pe parcursul acestui proces lung și dificil. Abia aștept să mă întorc în circuit“, a fost reacția oferită de Halep pentru Euronews România.