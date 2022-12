Cum va arăta noul CET al orașului Constanța. Investiția se ridică la 743 de milioane de lei

Miercuri, 14 decembrie, la Palatul Victoria, în prezența premierului Nicolae Ciucă și a ministrului Energiei, Virgil Popescu, primarul municipiului Constanța a semnat contractul de finanțare pentru construirea unui nou CET.

„Este o mare realizare a întregii echipe de la Primăria Constanța, care vine în completarea obținerii finanțării pentru rețeaua termică de transport si distribuție. Valoarea totală a proiectului este de 742,9 milioane de lei, din care cofinanțarea este de 193,8 milioane de lei”, spune primarul Vergil Chițac.

Instalație de cogenerare

Noua sursă va include o instalație de cogenerare de înaltă eficiență formată dintr-un număr de cinci motoare termice cu ardere internă pe gaz natural.

Soluția concepută pentru sursa SACET Constanța se va baza preponderent pe ET produsă prin cogenerare de înaltă eficiență utilizând gazul natural. Este însă mai dificil de atins în mod real producerea exclusiv în cogenerare, din acest motiv în cadrul soluției propuse s-a ales combinarea acestei surse cu o sursă de producere ET din resurse regenerabile, fiind astfel posibilă atingerea în orice condiții de operare a pragului de 50% ET în combinație.

Noua soluție va include o instalație de cogenerare de înaltă eficiență formată din 5 (cinci) motoare cu ardere internă și generator electric, cu funcționare pe gaz (MT, sau CHP), care va îndeplini cerințele minime impuse prin acest program de finanțare:

- asigurarea unui factor de emisie specifică de CO2 de maxim 250 g CO2/kWh

- posibilitatea utilizării viitoare a unui amestec de gaz natural cu hidrogen verde în scopul micșorării emisiei specifice de CO2

Configurația tehnică a instalației CHP propusă asigură producția de apă caldă / fierbinte pentru termoficare centralizată și energie electrică pentru vânzare. Capacitatea instalației CHP a fost stabilită la minim 45 MWt căldură și minim 52 MWe putere electrică.

Randamentul garantat al instalației în ansamblu va fi de minim 88%.

Instalația CHP se bazează pe un număr de 5 (cinci) motoare termice identice de ultimă generație (unități CHP), cu pistoane cu ardere internă și aprindere prin scânteie, care utilizează gaz combustibil, pregătite H2R, în componența cărora sunt incluse toate auxiliarele specifice necesare: turbocompresorul gaz-aer, răcitoarele de aer, răcitorul de ulei, răcitoarele de apă, sistemele electrice și de control, generatorul electric 10,5 kV, etc.

Capacitatea individuală a unei unități CHP este de minim 9 MWt căldură și minim 10,4 MWe putere electrică.

Constructiv, fiecare unitate CHP va include următoarele părți asamblate: generatorul, ansamblul motor, ansamblul turbocompresor și ansamblul recuperator de căldură. Toate aceste părți vor fi livrate de producătorul motoarelor. Fiecare unitate CHP va fi echipată cu sistem de comandă, control și protecție, cu interfețe de comunicație de date și semnale I/O necesare pentru integrarea în cadrul sistemului DCS/SCADA al noii surse.

Instalație de producere a apei calde

Noua sursă va include și o instalație de producere a apei calde și aburului formată dintr-un număr de patru cazane de apă caldă pe gaz natural și două cazane de abur pe gaz natural

Pentru acoperirea producției de energie termică sub formă de apă caldă / fierbinte la partea superioară a necesarului mediu și la vârful curbei de sarcină, respectiv pentru a permite în viitor utilizarea unor gaze cu potențial de emisie scăzută de CO2, precum hidrogenul verde, cu scopul de a îndeplini viitoarele cerințe privind eficiența energetică preconizate a se adopta la nivelul Uniunii Europene, au fost prevăzute în cadrul configurației noii centrale 4 (patru) cazane de apă caldă cu funcționare pe gaz natural, cu posibilitatea utilizării hidrogenului verde în amestec cu gazul natural în proporție de până la 20-25%, având fiecare capacitatea termică nominală de producere de 25 MWt.

Având în vedere tehnologiile actuale avansate de ardere și de recuperare a căldurii de înaltă eficiență, randamentul termic al cazanelor va fi de minim 95%.

La funcționarea pe gaz natural, factorul de emisie specifică de CO2 este sub pragul de 250 gCO2/kWh impus prin reglementările europene. Conținutul de hidrogen verde în amestec cu gazul natural poate crește prin upgradarea arzătoarelor în viitor, atunci când vor fi create premisele pentru utilizarea hidrogenului verde pe scară largă și cu costuri optime.

Astfel, noua sursă propusă este concepută pentru a asigura flexibilitatea la adaptările programatice pe care Uniunea Europeană dorește să le realizeze pentru trecerea la utilizarea unei energii cât mai curate și prietenoase cu mediul înconjurător, respectiv pentru asigurarea țintelor de eficiență energetică adoptate.

Echipamente și sisteme auxiliare

Noua sursă va include și echipamentele, sistemele și instalațiile auxiliare necesare noii surse, respectiv:

• sistemele de pompare a fluidelor

• schimbătoarele de căldură pentru transferul termic

• degazoarele termice pentru tratarea apei de alimentare a cazanelor și a apei de adaos în rețeaua de termoficare

• cazanele de producere a aburului necesar în cadrul proceselor tehnologice ale noii surse (degazare, inertizare, curățire, etc)

• sisteme de monitorizare a emisiilor la coș

• sisteme de reducere a emisiilor poluante

• stația electrică de transformare aferentă noii surse

• acumulatorul de căldură pentru maximizarea eficienței de exploatare a instalației de cogenerare de înaltă eficiență

• forajele de apă necesare operării independente de alte surse de alimentare