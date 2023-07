A murit Gigi Mărgărit, patronul clubului Phoenix din Constanța: „Putea să-și transforme clubul în salon de cumetrii, dar nu a făcut niciodată rabat de la calitate“

Gigi Mărgărit, patronul clubului Phoenix, a murit la 25 iulie. Vestea i-a întristat pe toți cei care l-au cunoscut.

„Muzica ne-a împrietenit în urmă cu 46 de ani, amândoi eram în clasa a XI-a și iubeam rockul! Nu peste mulți ani, Gigi a deschis primul studio de înregistrări din oraș, mare minune în acele vremuri; prima noastră poză împreună a fost făcută acolo, pe bulevardul Tomis, în 1982.

În urmă cu 26 de ani, a venit unul dintre momentele cele mai importante ale vieții noastre: deschiderea clubului Phoenix... de atunci, peste 900 de concerte! Primul dintre acestea, la 9 august 1997 cu: Mircea Baniciu, Ovidiu Lipan, Florian Pittiș, Harry Tavitian, Corneliu Stroe și K1.

Cu Gigi nu m-am certat niciodată; arareori, am avut discuții în contradictoriu, legate de unele concerte. Câte am văzut și auzit, am fi putut scrie o carte, dar am păstrat totul pentru noi.

Gigi Mărgărit era prietenos, bun la suflet (chiar dacă, uneori, părea un dur), mucalit și implicat total în viața clubului.

Din păcate, a lui a luat sfârșit, ieri!

Gigi, Dumnezeu să te odihnească în pace!“, a scris Horia Pătrăhău. Sr.

„Gigi Mărgărit a creat o oază a muzicii de calitate, a bunului gust și bunului simț. Pe scena de la Phoenix au urcat crema formațiilor de rock, jazz, folk din țară dar și trupe în afirmare. Aici s-au lansat albume, s-a jucat teatru, s-a recitat poezie.

Gigi Mărgărit a făcut pentru Constanța infinit mai mult decât armatele de politruci cultural nici plătiți din bani publici. Putea să-și transforme clubul în salon de cumetrii și ar fi trăit liniștit până la adânci bătrâneți. Dar nu a făcut niciodată rabat de la calitate, nu a coborât niciodată ștacheta înălțată chiar de el.

În oraș se desființau instituții de cultură, se distrugeau sedii, teatre de vară și grădini-cinematograf. În același timp, show-urile de înaltă ținută de la Phoenix umpleau clubul în fiecare week-end cu amatori de un pahar cu șpriț și spirit.

Gigi Mărgărit și-a urmat visul și, întotdeauna, a promovat valoarea. Viața lui a fost o luptă continuă cu inerțiile, care i-a uzat inima uriașă până când a cedat. Durerea e prea mare și nu va fi compensată decât de bucuria reîntâlnirii în ceruri. LA BUNĂ REVEDERE, PRIETEN DRAG!“, a scris Luigi Frigioiu.

Și Sorin Lucian Ionescu a deplâns moartea lui Gigi Mărgărit: „Când am aflat ieri, am plâns în mine o zi întreagă.

El e omul care m-a învățat, la 14 ani, ce să ascult și lui îi datorez începuturile educației mele muzicale. M-a fascinat și m-a timorat mereu cu personalitatea lui și figura de efigie, a la Frank Zappa… Și m-a onorat cu prietenia lui încă de puști, nu de când eram director de televiziune și ziar (am sponsorizat zeci de cazări pentru artiștii de la Club Phoenix), pentru că dintre sutele de pletoși dubioși care înregistrau muzică la studioul lui de pe Tomis, înainte de ‘89, m-a ales pe mine, să aibă grijă de educația mea muzicală“.