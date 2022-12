Poezia care a pus pe jar Securitatea: „Ce doriți voi să vă dea Moș Gerilă?/ Să ni-l aducă pe Moș Crăciun!“

În perioada comunistă, când Moș Crăciun a fost înlocuit cu Moș Gerilă, artistul Adrian Păunescu a pus pe jar Securitatea și a compus o poezie pe care a recitat-o la mai multe spectacole din țară.

Securitatea s-a implicat activ în fenomenul „Cenaclul Flacăra“, cel mai mare fenomen cultural al epocii comuniste, al cărui iniţiator şi organizator a fost poetul Adrian Păunescu.

Una dintre sursele Securității transmitea că Adrian Păunescu folosea scena cenaclului pentru a atinge subiecte sensibile, cum era Moş Crăciun, în condiţiile în care regimul comunist îl înlocuise cu Moş Gerilă, cel care aducea daruri în noaptea de Revelion. Acest aspect îl aflăm din mărturisirile unei surse: „În perioada sărbătorilor de iarnă la spectacolele de la Lugoj, Timişoara, Arad, Oradea, poetul Adrian Păunescu a recitat o poezie nepublicată – scrisă de dânsul în care ultima strofă se referă la ideea readucerii în dar copiilor din România pe Moş Crăciun, poezie având un caracter de manifest pentru pace, dezarmare, libertate şi dragoste pentru copiii lumii. Am aflat de la regizorul Cornel Diaconu că intenţionase să publice această poezie în revista Magazin şi Flacăra, dar nu a primit aprobare de la forurile competente“, în conformitate cu documentele prezentate în cadrul expoziţiei „Tinereţea mea în Comunism“ (Out of the Box) organizată la Constanţa în anul 2015.

După instaurarea comunismului în România, Moş Crăciun a dispărut treptat din sărbătorile iernii, fiind înlocuit cu Moş Gerilă, un moş îmbrăcat în roşu. Sărbătoarea Crăciunului dispăruse cu totul din calendar, zilele de 25 şi 26 decembrie fiind lucrătoare. Moş Gerilă era aşteptat de copii în noaptea de Anul Nou.

Iarăși în așteptarea lui Moș Crăciun - Adrian Păunescu

Ninge cu ceruri, ninge cu basme,

Se-mbrățișează, nu se opun,

Două iluzii, două fantasme,

Sunt moș gerilă și Moș Crăciun,

Poartă desagă, nu poartă cruce,

Simte și gerul pe la urechi,

Dar moș gerilă îl va duce

Pe Moș Crăciun în os străvechi.

Poarta desagă, nu poartă raniți,

Sunt sfinte pace, nu de război,

Pe moș gerilă ducându-l la graniți,

El, Moș Crăciun se-ntoarce la noi,

Cade din ceruri ultima filă,

Fiii românilor colinde spun,

Ce doriți voi să vă dea moș gerilă?

Să ni-l aducă pe Moș Crăciun!