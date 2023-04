Starețul unei mănăstiri s-a îndrăgostit de o femeie pe care a cunoscut-o pe internet. Gestul șocant pe care l-a făcut călugărul

Starețul Mănăstirii Muntele Rece din Cluj a rămas și fără funcție, și fără marea iubire pe care credea că a găsit-o pe internt. El nu mai are voie să oficieze slujbe religioase, la mijloc fiind vorba despre un incident amoros în care a fost implicat.

Arsenie Gălăţean a povestit pentru Stiri de Cluj, că i-a trimis tinerei de care se îndrăgostise un clip cu el în ipostaze intime, iar acest lucru avea să îl coste totul. ”I-am trimis femeii un clip video pentru că o iubeam și ea mă iubea pe mine. A vrut să ne căsătorim, dar eu nu am vrut să renunț la chemarea mea. Filmarea a ajuns la Mitropolie și am fost sancționat. Am fost dat jos din funcția de stareț și nu mai am voie să oficiez slujbe. Acum aștept să mă duc la Prea Înaltul (Mitropolitul Clujului) pentru a fi ascultat. Eu aș vrea să rămân călugăr, la Someșul Rece”, a povestit fostul stareț. Acesta crede că femeia s-a răabunat pe el, după ce i-a spus că nu poate să renunțe la haina monahală.

Ieromonahul are 54 de ani și s-a călugărit în 1998, dar în tinerețe a fost rocker, pasionat de chitară.

Femeia de care s-a îndrăgostit călugărul are aproximativ 30 de ani. Lăcrămioara P. discuta des cu părintele pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, femeia venise de câteva ori la mănăstire și, se pare, că ea ar fi beneficiat de un transfer de bani de la călugăr de până la 10.000 de lei.

Călugăr de 72 de ani, condamnat la închisoare cu executare pentru că a furat banii mănăstirii și l-a șantajat pe stareț

Bărbatul, călugăr la o mănăstire din Suceava, a falsificat documente ale lăcașului de cult, fabricând o procură în baza căreia a scos din bancă bani ce aparțineau locașului de cult.

Constantin Ioachim Cercasov a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare, decizia judecătorilor fiind definitivă.

Călugărul are la activ două condamnări pentru fapte de același gen și a fost cercetat în mai multe dosare penale, pedepsele fiindu-i contopite acum.