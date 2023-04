Preot-medic impresionat de un taximetrist care și-a transformat mașina într-o mini-ambulanță pentru pacienții cu cancer

Un taximetrist care lurează frecvent în zona Spitalului de Oncologie din Cluj l-a impresionat pe preotul Bogdan Chiorean, coordonatorul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”. Acesta și-a transformat Loganul într-o mică ambulanță pentru a face cât mai ușor drumul pentru pacienți.

Bogdan Chiorean, managerul unui centru de îngrijiri paliative din Cluj, unde sunt tratați bolnavi aflați în stadii terminale, vorbește despre pacienții oncologici care sunt nevoiți să meargă singur la tratament la Institutul de Oncologie:

„Când ai însoțit ultima dată un bolnav la spital? Știi câți oameni merg singuri și ajung într’un loc cu multe necunoscute, cu specialiști care le vorbesc în altă limbă și cu angajați ce le pretind să știe normele de conduită în spital, ca și cum ar fi fost la vreun curs de formare înainte?... Una dintre cele mai triste imagini ce mi’au rămas întipărite în memorie e aceea a omului bolnav de cancer, care după o ședință de chimioterapie, ia un taxi ca să ajungă acasă mai repede”.

Preotul medic a întâlnit un taximetrist ceare-și ducea veacul pe lângă un spitalul de oncologie. „Văzuse atâtea singurătăți, că’și transformase Loganul într’un fel de ambulanță de asistență medicală primară: „Vedeți? Am cadre metalice de umblat.. am cârje, dacă e nevoie, merg cu ei până la ușă. Aici am niște paracetamol și medicamentul ăsta.. ăsta e tare bun când le e rău! Mi’a zis un medic să le dau dacă nu se simt bine”. Avea un blister început de ondansetron, un antivomitiv foarte eficace după curele de chimioterapie”, descrie Chiorean.

Bunăvoința taximetristului l-a impresionat profund pe preot. „În lumea asta obsedată de „nu fac pentru că nu scrie în fișa postului”, întâlnești oameni care fac orice doar ca celorlalți – necunoscuți, de altfel – să le fie bine. Datorită unor astfel de gesturi, Dumnezeu plouă și peste cei buni și peste cei răi. Că’i prea copleșit de dragostea gratuită”, a concluzionat Chiorean.

Taximetriști cu suflet mare

Nu este singurul caz în care taximetriștii au dat o lecție de umanitate. Povestea lui Iulian Bucur, taximetristul din București care a decis să ajute o mamă și pe copilul ei și să o transporte la spital, fără niciun ban, a devenit virală.

„Bună ziua, am 16 lei toți banii și trebuie să ajung cu băiatul la Urgență. Credeți că-mi ajung banii?”, a întrebat femeia.

Reacția taximetristului care a primit mesajul nu s-a lăsat așteptată. „Sărut mâna, nu e nevoie de bani. Așteptați două minute, vă rog, că ajung imediat”, a scris taximetristul.

„Am stat în primul rând când am văzut acel mesaj că are doar 16 lei. Și m-am gândit cum ajunge femeia asta cu copilul la spital, mai ales că era rănit. Copilul era lovit la cap, lovit cumva deasupra arcadei, în partea stângă, deasupra ochiului. Am înțeles că s-a lovit de ceva în casă când se juca, s-a lovit de un colț de cap sau de ceva birou, nu mai țin minte exact cum mi-a povestit mama lui”, își amintește Iulian. Episodul s-a întâmplat în 2021, dar a fost reluat de presă la începutul anului 2023.