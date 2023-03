Decizia definitivă a UBB în cazul profesorului prins luând mită de la studenți. Inițial a fost suspendat

Conducerea Universității Babeș-Bolyai l-a concediat pe lectorul Rudolf Cristian, de la Centrul Universitar UBB Reșița, după ce acesta a fost prins în flagrant când lua mită de la studenți ca să-i treacă la examene. Între timp, Cristian a fost trimis în judecată de către DNA.

Decizia excluderii lui Rudolf Cristian a fost anunțată de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), joi, 23 martie.

„Universitatea Babeș-Bolyai l-a concediat în 23 martie 2023 pe lectorul Rudolf Cristian din Centrul Universitar UBB Reșița, procedând la desfacerea contractului de muncă și excluzându-l astfel din comunitatea academică a UBB în contextul abaterilor de la etică, integritate și bune practici academice pentru care este anchetat, aspecte care sunt incompatibile cu valorile UBB și cu buna derulare a activităților academice la UBB”, au precizat reprezentanții universității clujene.

Lectorul Cristian Rudolf a fost inițial suspendat prin Decizia Rectorului UBB din toate activitățile academice desfășurate în cadrul universității, pentru a proteja comunitatea UBB și mai ales studenții, începând încă cu data de 22 februarie 2023, imediat ce s-au formulat primele acuzații.

„Analizele interne continuă, în beneficiul studenților și al comunității academice. În acest context, conducerea UBB transmite ferm că susține dezvoltarea și creșterea comunității noastre academice, dar, în condițiile în care cultura organizațională seculară a UBB este una a performanței academice în condiții de etică și integritate, aceasta trebuie să devină un angajament personal pentru fiecare membru al comunității UBB, mai vechi sau mai nou, iar cine nu se încadrează, nu o respectă și nu o susține va trebui să părăsească imediat comunitatea UBB”, au adăugat reprezentanții UBB.

Cea mai bine cotată universitate din România

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților.

În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30.000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.).

Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.