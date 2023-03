Excluderi după bătaia pesedistelor din Cluj. Anca Ciubăncan și Angela Sacaliș, date afară din partid

Conducerea PSD Cluj-Napoca a discutat incidentul petrecut cu două zile înainte, când consilierul local Anca Ciubăncan a fost lovită de mai multe colege de partid. Două pesediste au fost excluse din partid.

Liderii PSD Cluj-Napoca au luat duminică, 19 martie a.c., o decizie care ar putea surprinde: ei au exclus din partid nu doar agresoarea, ci și victima agresiunii, considerând că ambele au vină în producerea incidentului.

Astfel, atât Angela Sacaliş, cât și Anca Ciubăncan au fost excluse din PSD, pentru că s-au încăierat chiar sub ochii colegilor de partid, iar tot scandalul a fost făcut public. Însă sancțiunile nu s-au oprit aici.

„Biroul Permanent Municipal al PSD Cluj Napoca, în sesiune extraordinară, a aplicat sacțiunile cuvenite persoanelor implicate în regretabilul eveniment, izolat, petrecut la data de 17 martie 2023 la sediul organizației municipale”, au informat reprezentanții PSD Cluj-Napoca.

Alte două membre PSD Cluj, care au fost și ele de față în timpul încăierării, dar nu este foarte clar în ce măsură s-au implicat, au fost avertizate. „Hotărârea subliniază lipsa de toleranță în fața acestor derapaje și dorința de a nu perpetua astfel de comportamente în cadrul echipei noastre”, se mai precizează în comunicat.

Ce s-a întâmplat

Consilierul local PSD Anca Ciubăncan a ajuns vineri, 17 martie, la o orele serii, la Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul Județean Cluj. Ea a fost bătută chiar în curtea organizației municipale a PSD Cluj-Napoca, iar agresoarele au fost chiar două dintre colgele ei de partid.

Anca Ciubăncan susține că a fost lovită cu brutalitate de Angela Sacaliș și a povestit cum colega ei de partid a lovit-o cu picioarele în burtă și a împins-o.

„Am picat în fața partidului. Nu am intrat în partid. Totul s-a întâmplat în curte. Am ajuns la sediu și le-am cerut să deschidă poarta cu telecomanda. Fumau ca turcoaicele înăuntru. Și le-am spus să nu își bată joc de munca altora. Atunci Sacaliș a început să mă înjure. În acel moment le-am spus că sediul PSD este spațiul public. Sacaliș mi-a să o f** pe mama și pe Aurelia Cristea cu legea ei. Sacaliș a venit și a sărit pe mine și avea niște teniși în picioare și mi-a dat cu picioarele în burtă. Am reușit să mă trag și atunci Sacaliș a revenit și m-a împins și am căzut, și m-am lovit la cap. Îmi e foarte rău și am o senzație de vomă”, a spus Anca Ciubăncan, citată de Foaia Transilvană, imediat după incident.