Asistentul SMURD rănit într-o explozie la Buzău a revenit la muncă. Norocul său: un an de tratamente în Germania VIDEO

Silviu Jilavu, asistentul SMURD din Buzău care în vara lui 2021 a fost rănit grav într-o explozie, a revenit la serviciu. El s-a recuperat foarte bine, beneficiind de tratament la un spital din Germania.

Silviu Jilavu este buzoianul care în vara anului 2021 a fost rănit grav într-o explozie produsă în locuința sa din localitatea Potoceni. A fost transferat la un spital din Germania, unde medicii i-au oferit din start șanse mari pentru recuperare, dar cu răbdare și mulți bani.

Lucrarea de la gaze care era să le distrugă tot

Silviu Jilavu, asistent medical la UPU Buzău, a trecut prin cea mai mare cumpănă a existenței sale în august 2021, atunci când o explozie puternică s-a produs în vila sa din Potoceni.

Soții Silviu și Veronica Jilavu abia se mutaseră în casă nouă și chemaseră la orele serii un instalator să facă racordul la gaze. În timpul lucrului s-a produs o deflagraţie pe fondul acumulării de gaze în bucătărie. Explozia a fost atât de puternică, încât zgomotul s-a auzit departe. În urma deflagraţiei, uşa locuinţei a fost pur şi simplu aruncată la mai mulţi metri distanţă.

În urma deflagrației, cei doi bărbaţi au suferit răni grave şi au fost transportaţi, pentru tratament, la un spital din Germania.

După un an și patru luni de la nefericitul eveniment, perioadă grea în care a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale și recuperări medicale, Silviu a revenit la serviciu, în secția UPU-SMURD, dornic de muncă și cu mult entuziasm.

„Întâlnirea cu Silviu a fost una emoționantă din partea tuturor, toți colegii s-au bucurat ca a revenit la lucru după o perioadă lungă de timp. Ce pot să spun de Silviu este că el se implică în multe activități, recent a participat la cursurile de resuscitare care se organizează în școli și licee”, a declarat Adrian Zoican, șeful secției UPU-SMURD.

La câteva zile după reluarea activității, Silviu Jilavu a oferit câteva mărturii emoționante despre întâmplarea care era să-i curme viața.

„Imediat după deflagrația produsă, am iesit pe picioare din casă, am mers în curte lângă soția mea Veronica, am început să ne evaluam cât de grav suntem, nu știam efectiv în ce direcție să o luăm. Am luat legătura cu dr. Zoican să anunțăm că suntem patru victime care vom merge la spital pentru îngrijiri. Imediat curtea s-a umplut de echipaje de urgență, iar la aproximativ 20 de minute după producerea exploziei am ajuns în UPU, unde deja toata lumea se mobilizase exemplar”, a mărturisit asistentul SMURD.

Oamenii îl caracterizează pe Silviu Jilavu ca fiind un tânăr altruist, dedicat profesiei, mereu pregătit să-și ajute semenii. El a început să lucreze în sistemul medical, ca voluntar, ulterior a susținut examen și a devenit asistent medical. S-a angajat la Spitalul Județean de Urgență Buzău în anul 2017, ca asistent medical în cadrul secției UPU-SMURD.