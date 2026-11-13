Remus Borza: „STB este o societate de familie”. Aproape 4.900 de angajați au legături de rudenie

Societatea de Transport București (STB) pregătește o amplă restructurare, după ce a intrat în insolvență, în contextul unor pierderi financiare și al problemelor de management. Aproape 800 de angajați au primit preavize de concediere, în timp ce administratorul judiciar, Remus Borza, a dezvăluit că aproape jumătate dintre salariați au legături de rudenie între ei.

Foto: PMB

„STB este o societate de familie. Din cei aproape 10.000 de salariați, 4.876 sunt rude, dintre care aproximativ 1.400 sunt soț și soție. Sunt peste 30 de familii care au fiecare mai mult de zece membri angajați în STB. Avem și o familie cu 20 de salariați”, a declarat Remus Borza, în cadrul unei conferințe de presă.

Remus Borza a susținut că vechiul contract colectiv de muncă favoriza angajarea rudelor salariaților STB, în detrimentul competenței și pregătirii profesionale. Atât el, cât și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, au afirmat că angajările s-ar fi făcut și pe filiere politice.

Primarul a criticat, de asemenea, influența sindicatelor și a managementului politizat asupra deciziilor companiei.

„Aici se vede influența sindicatului asupra managementului și a luării deciziilor ani de zile la rând. Sindicatele nu sunt străine de acest lucru, ca să fie foarte clar. În acest moment, sindicatele au înțeles situația, iar dialogul dintre administratorul judiciar și sindicate a fost de bun-simț și vreau să apreciez acest lucru.

Dar, până acum, din punctul meu de vedere, împreună cu managementul politizat, au fost parte din problemă”, a declarat primarul Capitalei.

Aproape 800 de angajați STB au primit preavize de concediere

STB a început restructurarea după intrarea în insolvență: 796 de angajați au primit preavize de concediere, iar 919 posturi vacante și 44 de funcții de conducere au fost desființate. Salariații concediați ar urma să primească între două și patru salarii compensatorii.

O nouă etapă este programată pentru ianuarie-februarie, în timp ce compania va continua recrutările pentru anumite posturi, inclusiv de șoferi și vatmani.

Obiectivul administratorului judiciar este reducerea personalului la aproximativ 7.000 de angajați în trei ani. Ciprian Ciucu a criticat angajările în paralel cu concedierile și a cerut explicații privind necesitatea acestora.

„Insolvența este singura noastră șansă de a salva STB, de a salva locurile de muncă ale oamenilor cinstiți, ale oamenilor care muncesc în companie. Alternativa, dacă nu vom duce la capăt această insolvență în trei-patru ani, ar fi falimentul, iar acest lucru nu ni-l dorim”, a declarat primarul general.

Călătoria cu STB s-ar putea scumpi la 5 lei

Pe lângă disponibilizări, planul de restructurare propune și modificări care îi vor afecta direct pe călători.

Una dintre cele mai importante este creșterea prețului unei călătorii de la 3 la 5 lei, în timp ce abonamentul lunar ar urma să coste 100 de lei, față de 80 de lei în prezent.

O altă măsură vizează gratuitățile acordate pensionarilor. Potrivit planului prezentat de administratorul judiciar, acestea ar urma să fie păstrate doar pentru persoanele cu pensii mai mici de 3.000 de lei pe lună. În schimb, gratuitatea ar urma să fie eliminată pentru însoțitorii pensionarilor și pentru angajații companiilor municipale.

Administratorul estimează că modificările ar putea aduce venituri suplimentare de aproximativ 138 de milioane de lei anual.

Planul include și eliminarea transportului de noapte, cu excepția liniei expres 100, care asigură legătura dintre Aeroportul Otopeni și Piața Unirii. În prezent, serviciul de noapte este asigurat cu 78 de autobuze și troleibuze și implică 175 de șoferi.

Potrivit prezentării, aceste curse înregistrează aproximativ 9.000 de validări pe lună.