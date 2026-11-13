Ciprian Ciucu explică planul de restructurare a STB: concedieri, bilete mai scumpe și schimbări la transportul de noapte

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, prezintă situația financiară a Societății de Transport București și măsurile avute în vedere pentru restructurarea companiei, aflată în insolvență.

Ciprian Ciucu explică situaţia de la STB. Foto: Mediafax

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a organizat vineri, 13 noiembrie, o conferință de presă în care a prezentat situația financiară a Societății de Transport București (STB) și a explicat ce presupune planul de restructurare a companiei, aflată în procedură de insolvență. Măsurile analizate vizează atât reducerea cheltuielilor și a numărului de angajați, cât și modificarea tarifelor pentru călători, a facilităților acordate pensionarilor și a programului de transport pe timp de noapte.

Potrivit i administratorului judiciar, STB ar urma să renunțe la 919 posturi vacante și să trimită preavize de concediere unui număr de 796 de angajați. Noua organigramă ar urma să prevadă 8.428 de posturi, față de 10.137 la începutul procedurii de insolvență. Printre cei vizați se numără și 120 de șoferi de autobuz și troleibuz, precum și 50 de vatmani.

Pe lângă disponibilizări, planul de restructurare propune și modificări care îi vor afecta direct pe călători. Una dintre cele mai importante este creșterea prețului unei călătorii de la 3 la 5 lei, în timp ce abonamentul lunar ar urma să coste 100 de lei, față de 80 de lei în prezent.

O altă măsură vizează gratuitățile acordate pensionarilor. Potrivit planului prezentat de administratorul judiciar, acestea ar urma să fie păstrate doar pentru persoanele cu pensii mai mici de 3.000 de lei pe lună. În schimb, gratuitatea ar urma să fie eliminată pentru însoțitorii pensionarilor și pentru angajații companiilor municipale. Administratorul estimează că modificările ar putea aduce venituri suplimentare de aproximativ 138 de milioane de lei anual.

Planul include și eliminarea transportului de noapte, cu excepția liniei expres 100, care asigură legătura dintre Aeroportul Otopeni și Piața Unirii. În prezent, serviciul de noapte este asigurat cu 78 de autobuze și troleibuze și implică 175 de șoferi. Potrivit prezentării, aceste curse înregistrează aproximativ 9.000 de validări pe lună.