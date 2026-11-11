STB concediază aproape 800 de angajați. Cine își pierde locul de muncă și ce salarii compensatorii primesc disponibilizații

Aproape 800 de angajați ai Societății de Transport București (STB) vor fi concediați în urma unui amplu proces de reorganizare. Compania a emis miercuri, 11 noiembrie 2026, un număr de 796 de preavize, iar printre cei vizați se numără șoferi de autobuze și troleibuze, vatmani, mecanici, casieri și angajați din departamentele administrative. Persoanele disponibilizate vor primi salarii compensatorii între 20.000 și 40.000 de lei, în funcție de vechime.

STB concediază aproape 800 de angajați Foto: PMB

Anunțul a fost făcut de Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari format din Euro Insol, Ceres Insolv și Turmac Insolvency. Pe lângă cele 796 de posturi ocupate care vor fi desființate, noua organigramă prevede eliminarea altor 919 posturi vacante. După încheierea reorganizării, STB va avea 8.428 de posturi.

„Azi, 11 noiembrie 2026, am comunicat un număr de 796 de preavize de concediere, corelativ cu desființarea unui număr echivalent de posturi din organigrama STB. Prin noua organigramă, se desființează și un număr de 919 posturi vacante, astfel încât numărul de posturi ce vor rămâne după încheierea acestui proces de reorganizare să fie 8.428”, a declarat Remus Borza.

Ce angajați de la STB vor fi concediați

Disponibilizările vizează mai multe categorii profesionale. Printre posturile desființate se numără 120 de conducători de autobuze și troleibuze, dintr-un total de 3.508 de posturi, și 50 de vatmani, din cele 850 existente.

Vor pleca și angajați din activitățile de reparații și întreținere: 69 de lăcătuși mecanici, 37 de sudori, 16 mecanici auto și zece electricieni de întreținere.

Lista include, de asemenea, 58 de casieri, 28 de economiști și contabili, 44 de operatori pentru introducerea și validarea datelor, 30 de referenți de specialitate, 17 statisticieni, 24 de curieri și 23 de repartizori. Sunt vizate și alte funcții, precum cele de fochist, legător manual sau consilier juridic.

În total, 796 de angajați au primit preavize de concediere. Reorganizarea presupune și desființarea a 919 posturi care erau deja vacante.

Șoferii și vatmanii concediați nu ar trebui să afecteze transportul public

Reducerea personalului din rândul conducătorilor auto și al vatmanilor ridică întrebări privind modul în care STB va asigura în continuare transportul călătorilor. Remus Borza susține însă că disponibilizarea celor 170 de angajați nu va duce la modificarea programului de circulație.

Potrivit acestuia, STB pune zilnic în circulație aproximativ 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie, deservite de 4.358 de conducători auto și vatmani.

Reprezentantul administratorilor judiciari afirmă că măsurile de digitalizare și eficientizare vor permite chiar creșterea frecvenței vehiculelor, în special la orele de vârf, reducerea timpilor de așteptare și îmbunătățirea confortului călătorilor.

Borza a susținut că printre angajații vizați de concedieri se află și persoane care ar fi avut abateri disciplinare, ar fi fost cercetate penal pentru furt de combustibil, ar fi fost depistate sub influența alcoolului sau ar fi utilizat concedii medicale pentru a desfășura alte activități profesionale. Nu au fost prezentate însă detalii despre cazurile individuale.

Câți bani primesc angajații disponibilizați

Angajații care își vor pierde locurile de muncă vor beneficia de salarii compensatorii între 20.000 și 40.000 de lei, în funcție de vechime, potrivit lui Remus Borza.

Acesta a precizat că sindicatul reprezentativ din STB a fost consultat pe parcursul procesului de reorganizare.

De ce face STB concedieri

Restructurarea are loc pe fondul unei situații financiare dificile. STB înregistrează datorii de peste 3 miliarde de lei și pierderi de 765 de milioane de lei în primele zece luni ale anului. Trezoreria netă a companiei este negativă, cu un minus de 67 de milioane de lei.

Unul dintre principalele motive invocate pentru concedieri este costul ridicat al personalului. Cheltuielile anuale cu angajații ajung la aproximativ 1,2 miliarde de lei, adică 70% din veniturile totale ale societății.

„Fără o optimizare a costurilor cu forța de muncă, care în prezent presupune un efort financiar de 1,2 miliarde lei anual, reprezentând 70% din total venituri, STB riscă falimentul”, a avertizat Remus Borza.

Reprezentantul administratorilor judiciari a transmis că reorganizarea va continua și a reiterat avertismentul privind necesitatea eliminării cheltuielilor pe care le consideră nejustificate.