O tânără din Capitală a făcut infarct la birou și a murit. „A căzut de pe scaun, efectiv”. Acuzații grave la adresa companiei la care era angajată

O tânără de 27 de ani a murit la birou, după ce leșinase în cursul dimineții, dar șefii nu ar fi lăsat-o să plece acasă. Abia după ce a leșinat a doua oară ar fi sunat la 112, însă a fost prea târziu. Martorii susțin că stresul și presiunea constantă au contribuit la tragedie.

Săptămâna trecută, o tânără de 27 de ani din București a suferit un infarct și a decedat la birou, după ce șefii au refuzat să cheme o ambulanță, după ce a leșinat prima dată în cursul dimineții. Abia după al doilea leșin au sunat la 112, dar a fost prea târziu. Tragedia a avut loc într-un context tensionat, în urma revenirii angajaților la birou, care a generat conflicte și demisii.

Femeia lucra la o editură specializată în publicaţii academice, din Bucureşti, relatează Observator News.

Martorii spun că s-ar fi simțit rău în jurul orei 11, când ar fi leșinat. Nimeni nu a chemat salvarea, pentru că și-a revenit. Între timp, ea ar fi primit doar o banală pastilă de calciu, însă nu a fost lăsată să plece acasă.

În jurul prânzului, „a căzut de pe scaun, efectiv”, spun martorii, potrivit sursei citate.

A fost chemată salvarea, însă echipajul, fără medic, a efectuat manevrele de resuscitare, dar tânăra a rămas inconștientă. Apoi, a venit o a doua ambulanță, cu medic, care a declarat decesul tinerei după o oră. Autopsia va stabili cauza exactă a morții.

Acuzații grave la adresa companiei

Tânăra nu ar fi suferit de alte afecțiuni, spun martorii, iar decesul s-ar fi produs pe „fond de oboseală şi de stres”. Asta pentru că, după patru ani de lucrat de acasă, cei peste o sută de angajați au fost chemați să muncească de la birou, iar asta ar fi dus la un val de demisii în masă.

Doru Șupeală, specialist în HR, care a semnalat și cazul tinerei din Timișoara care și-ar fi pus capăt zilelor din cauza presiunii de la locul de muncă, a precizat că a primit o mulțime de mărturii de la actuali și foști angajați, colaboratori și parteneri ai acestei companii.

„Toate aceste mărturii explică decesul tinerei de 27 de ani prin climatul stresant, volumul uriaș de muncă, managementul terorizant și comportamentul agresiv, brutal și iresponsabil al conducătorilor acestei companii, atât al celor din România, dar mai ales al celor de la centru, din China și Elveția. Compania este, fără putință de tăgadă, un angajator criminal.”, scrie consultantul Doru Șupeală.

„Tirania, abuzul, hărțuirea și epuizarea oamenilor trebuie să înceteze.”, subliniază el.

În urmă cu un an și jumătate, toți angajații companiei, au primit un mesaj de la CEO-ul companiei mamă, din China: „Toți angajații vor înceta să lucreze de acasă imediat. Dacă vreți să stați acasă, vă rog să demisionați”, le-a scris președintele firmei.

Un „climat organizațional toxic”

Un angajat din România a semnalat presiuni constante și o atmosferă toxică în companie, subliniind lipsa de empatie și obediența managementului față de deciziile centrale din China, într-o scrisoare deschisă, trimisă consultantului în HR, Doru Șupeală.

„Pierderea colegei este extrem de dificilă și cred că e o datorie morală să raportăm neregulile, să încercăm să ne luptăm cu ele și să întreprindem orice acțiuni necesare pentru a face din lumea noastră un loc mai bun. Mă simt oribil că am eșuat să schimb climatul și cred ca e nevoie și de o intervenție exterioară care să producă o mișcare.”, spune angajatul.

Acesta susține că managementul chinez exercită un control excesiv asupra angajaților români, ceea ce duce la o lipsă de inițiativă și protecție pentru sănătatea mentală a acestora. Managementul local nu își asumă responsabilitatea de a reprezenta interesele angajaților, iar cei care se opun pot fi mutați sau demisionați. Conceptul de sănătate mentală este neînțeles în cultura organizațională chineză, iar comunicarea între echipele din România și cele din China este rigidă și epuizantă.

Angajatul a subliniat că se prioritizează cantitatea în detrimentul calității, ceea ce afectează integritatea științifică a articolelor publicate. De asemenea, angajații sunt constrânși să lucreze ore suplimentare pentru a satisface cerințele de producție. Oportunitățile de a schimba climatul organizațional sunt rare, iar cei care încearcă să inițieze schimbări sunt marginalizați.

„Îmi exprim o imensă îngrijorare asupra faptului că nu ne protejăm proprii oameni în propria țară. Îmi exprim o imensă îngrijorare asupra faptului că o companie internațională cu rădăcini adânci în doctrina comunistă încearcă (și pare să reușească) să implementeze reguli și proceduri imorale pe care le utilizează într-o țară lipsită de libertate reală și drepturi.”, a concluzionat angajatul.

„Am lucrat timp de aproape 3 ani pentru compania în cauză și pot spune cu mâna pe inimă că mi-a afectat întru totul sănătatea fizică și mintală. Ajunsesem să am atacuri de panică regulate când mergeam la birou, iar managerii aveau ZERO empatie și înțelegere pentru noi ca angajați. Erai un simplu număr pentru ei, iar eforturile tale nu erau niciodată îndeajuns. A fost cea mai bună decizie să plec. M-a mâhnit teribil această știre și sper să se facă o anchetă mai amănunțită cu privire la abuzurile existente.”, este mărturia unui fost angajat.

Între timp, pe Reddit și alte rețele sociale, subiectul este intens discutat și apar tot mai multe mărturii privind abuzurile și presiunea la care sunt supuși zi de zi angajații editurii.

Până la acest moment compania nu a oferit nici un punct de vedere asupra celor relatate în spațiul public.