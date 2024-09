O investigație jurnalistică a arătat cum muncitorii migranți est-europeni sunt exploatați în fermele ecologice. Răsplătiți cu salarii mici, ore interminabile de muncă și condiții extreme, aceștia susțin industria alimentară europeană.

O jurnalistă cehă, Saša Uhlová, a lucrat sub acoperire timp de o lună ca muncitor la o fermă ecologică din Germania pentru a arăta care sunt condițiile în care muncesc migranții din Europa de Est.

Mărturiile ei arată cum oamenii ajung niște sclavi moderni pe plantațiile ecologice din Germania. Clienții bogați cumpără legume bio de la fermele ecologice, în timp ce suferința din spate rămâne invizibilă, arată articolul realizat de jurnalista cehă și publicat de The Guardian.

Saša Uhlová, jurnalistă la cotidianul online ceh Deník Alarm, a investigat condițiile dificile de muncă ale migranților în Europa. Ea a vrut să descopere „cine ține în viață vestul bogat al Europei”.

În timp ce germanii bogați își fac cumpărăturile în magazine ecologice elegante, în spatele scenei muncitorii culeg și taie legume până la epuizare completă. Jurnalista care a lucrat sub acoperire ca muncitor într-o fermă din Germania spune: „Mâinile mele sunt amorțite. Nimeni nu știe când se va termina tura”.

Jurnalista începe prin a descrie cum a ajuns la fermă după o lungă călătorie. A fost întâmpinată de șefa Edyta și soțul acesteia. Dormitorul este cald și zgomotos din cauza unui televizor pornit pe un post polonez. Decizia sa de a lucra într-o fermă a venit din dorința de a explora condițiile în care muncesc migranții, având în vedere că industria alimentară din Europa depinde enorm de forța de muncă migrantă. A aplicat pentru un loc de muncă găsit pe un site polonez și a aflat că va lucra șapte zile pe săptămână, minim 10 ore pe zi, pentru 6,20 € pe oră. În plus, a trebuit să plătească o taxă de agenție și pentru patul său, precum și să-și aducă echipament de lucru: cizme și mănuși de cauciuc.

Prima zi ca muncitor la fermă

În prima zi la fermă, jurnalista a fost dusă de colega sa de cameră, Danka, într-o magazie de ambalare, unde a găsit aproximativ 30 de femei sortând legume. Jurnalista a fost responsabilă cu înjumătățirea cepei galbene și tăierea cepei roșii. Lucrând în același loc timp îndelungat, a găsit orele până la pauza de prânz obositoare și a simțit presiunea de a nu merge la toaletă frecvent: „Chiar și mersul la toaletă este jenant, deoarece este clar că nu ar trebui să o facem foarte des.”, spune ea.

La hostel, a discutat cu Sabina și Ewelina, o mamă și o fiică poloneză, despre dificultățile lor personale. Sabina, cu trei copii în Polonia, își trimite banii acasă pentru a-i susține, în timp ce fiica ei a învățat să o considere pe sora Sabinei drept mamă.

„Tocăm și curățăm ceapa, ardeii, roșiile, rădăcinoasele, dovleceii, varza albă și castraveții. Încep să mă doară încheieturile și grămezile de varză par să nu se termine niciodată. În prima zi, tura se termină la ora 18.00. Sabina se oferă să meargă cu mine într-un magazin ca să-mi iau câteva lucruri de care am nevoie. Ea își spală părul și își pune tocuri înalte, deși va trebui să mergem 3 km pe drum pentru a ajunge acolo. Înțeleg că uneori vrea să arate frumos și să se simtă ca o persoană. Pe parcurs, ea explică modul în care sunt organizate contractele. E simplu: lucrezi un anumit număr de ore, dar se înregistrează un număr mai mic. Ca urmare, îndepliniți cerințele legale pentru numărul de ore și salariul minim orar.”, scrie jurnalista.

Concret, chiar dacă jurnalista a semnat în a treia zi de muncă un contract care corespunde codului muncii din Germania, primește două foi în care trebuie să raporteze cât a lucrat, în una va trece numărul de ore lucrate efectiv, în timp în cea de a doua semnează pentru un program limitat la maxim 10 ore pe zi și șase zile pe săptămână.

„Auzisem deja despre dubla raportare, dar aici mi-o prezintă ca pe un lucru firesc. Nimeni nu explică ce se întâmplă. Conform raportului oficial, aș putea lucra astăzi până la ora 16.00, iar duminică nu s-ar lucra deloc.”, descrie ea.

Nimeni nu poate spune când se va termina tura

„Unul dintre cele mai rele lucruri la acest job este că nimeni nu vă poate spune când se va termina tura. «Te rog să înțelegi», mi-a răspuns una dintre femei când am întrebat dacă ne-am avea liber duminică după-amiază, «că nu există program de lucru, nu există de luni până vineri. Aici îți spun doar să mergi la muncă și nu știi niciodată când se va termina». Mă doare degetul mare ca naiba, mâinile îmi sunt complet amorțite, mă doare încheietura mâinii și trebuie să scriu acasă pentru a lua ibuprofen. Durerea a venit de la tocarea cât mai repede a legumelor mari și tari, de la transportul lăzilor grele pline cu legume și de la a avea mâinile veșnic umede. E ciudat cât de normală pare această existență ciudată după un timp. Poate pentru că toată lumea este complet epuizată. Sunt câțiva tineri și câteva femei de 40 de ani ca mine, dar majoritatea au 50 de ani. Unii par mai bătrâni, dar poate că sunt doar distruși de oboseală – este greu de spus.”, descrie jurnalista realitatea sumbră a muncitorilor din aceste ferme.

Mai exact, se stă în picioare 14 ore pe zi, spune ea, pe lângă munca solicitantă din punct de vedere fizic. Cel puțin două ore sunt dedicate gătitului și curățeniei.

„Împărțim o baie, așa că este plină dimineața și seara. Hainele mele de lucru miros deja urât, probabil de la ceapă, dar există o singură mașină de spălat, așa că va trebui să aștept până seara, când mașina este liberă. Dar aș prefera să dorm.”, adaugă aceasta.

Inspecția

Într-o dimineață de duminica, Danka o informează că inspectorii de muncă vor veni luni și îi transmite că trebuie să spună că lucrează 9-10 ore pe zi, cu două pauze.

„În sala de pregătire a mâncării, luni dimineață, proprietarul fermei ni se adresează în germană. Nu trebuie să părăsim sala și trebuie să lucrăm ca și cum nu ar fi stres. Deci lucrăm încet, ceea ce pare ciudat. Inspectorii, doi bărbați, vin pe la 10 dimineața. Mă uit la ei, dar ei nu ne văd; trec pe lângă noi de parcă nu am fi acolo. Terminăm la 11.50: am lucrat șase ore consecutiv fără mâncare, apă sau țigări. Cei mai mulți dintre noi nu am mers la baie în tot acest timp pentru că nici nu trebuia să facem asta.”, povestește jurnalista.

Majoritatea muncitorilor beau pentru a face față stresului și epuizării.

„Am susținut de mult timp că nu se vor îmbunătății condițiile de muncă niciodată atâta timp cât există destui oameni în lume care să meargă în altă țară și să lucreze până când cad. Dar realitatea de a fi înconjurat de oameni care petrec voluntar 14 ore pe zi la serviciu și sunt recunoscători pentru acele ore, este o altă chestiune. «Măcar câștigăm mai mult», spun ei. Și apoi seara văd acele fețe sfâșiate, priviri goale și o oboseală care pare să-i copleșească. Săptămâna aceasta nu terminăm nicio zi înainte de ora 20.00.”, subliniază Saša Uhlová.

Munca devine tot mai grea

Jurnalista descrie cum munca devine tot mai epuizantă, cu noi cereri „infernale” din partea angajatorilor, de exemplu, pentru a aduna salatele înainte să se întunece.

„Conducerea spune că în supermarketuri se face vânzare la salate, de aceea trebuie să muncim atât de mult afară, pe câmp, ca să luăm cât mai mult înainte de întuneric. Se zvonește că atunci când ne întoarcem seara de pe câmp ne vor trimite la lucru în sala de ambalare. Ewelina, care lucrează lângă mine, spune că ar trebui să refuzăm să mergem la sala de ambalare după lăsarea întunericului dacă ne întreabă. Dar, subliniază ea, toți trebuie să refuzăm.”, scrie jurnalista.

Cu toate acestea, oboseala extremă împiedică orice formă de rebeliune, iar muncitorii continuă să lucreze sub lumina reflectoarelor, ignorând epuizarea și durerile.

„După douăsprezece ore de la tură, unul dintre șefi aprinde luminile tractorului și continuăm să lucrăm în lumina reflectoarelor, deși suntem cu toții atât de obosiți încât ne clătinăm. Cu mâinile dureroase și umflate, continuăm să culegem salatele, să le punem în lăzi și să le aruncăm în camion. Continuăm așa mai mult de o oră și, deși unele voci spun că nu mai putem face asta, toți continuăm să lucrăm. Ratăm șansa noastră de a organiza o rebeliune. Sfidarea s-a înecat în epuizare.”, continuă aceasta.

Clienții bogați privesc în altă parte

Jurnalista din Cehia a lucrat timp de o lună la ferma ecologică din Germania. A primit pentru zilele muncite o plată în numerar de 1.500 euro.

„În ultima după-amiază, mă uit la magazinul unde se vând publicului legume, salate și broccoli de la ferma noastră. Magazinul arată ca un paradis organic; este frumos și rustic și miroase frumos. Legumele poartă o etichetă care spune de unde provin. Adesea pe etichetă scrie Germania, dar pentru că magazinul se află la fața locului, pare că produsele sunt de fapt cultivate la fermă. Totuși, totul, cu excepția salatelor și a broccoli, este adus cu ridicata și adesea doar separat de bucățile putrezite de legume și spălat bine. Nemții cu mașini mari și scumpe vin aici la cumpărături și, dacă se întâmplă să ne vadă pe unul dintre noi, de obicei se uită în altă parte. Am observat odată o privire scrutătoare pe care unul dintre clienți a aruncat-o către căminele inestetice, dar de obicei nu ne mișcăm prin curte când magazinul este deschis. Suntem la lucru. Nici măcar nu știu dacă clienții ar fi interesați de care sunt condițiile noastre de muncă.”, concluzionează aceasta.

Saša Uhlová, jurnalistă la Deník Alarm, a realizat reportaje susținute de Fondul de dotare pentru jurnalism independent. Proiectul, cu nume schimbate, a fost adaptat într-un film regizat de Apolena Rychlíková.