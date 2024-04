Surpriza de la Ministerul Familiei: campanie antidrog ca la carte. Tinerii nu s-au plictisit

Campania antidrog „Fără bariere” a Ministerului Familiei este una cu povești ale foștilor consumatori, explicații ale personalului de specialitate și tot ce trebuie să conțină asemenea evenimente.

Evenimentul de închidere a campaniei „Fără Bariere - TOT Adevărul Despre Droguri”, s-a dovedit un real succes în rândul tinerilor. Nu numai că Sala Mare a Teatrului Sică Alexandrescu s-a dovedit neîncăpătoare, dar audiența a apreciat și aplaudat poveștile de viață spuse de tineri care au reușit să depășească dependența de droguri.

„Persoanele care au venit să ne explice sunt cele mai bune exemple, deoarece au fost în diferite centre de reabilitare și sunt cele mai bune exemple pe care noi ar trebui să le urmăm și să spunem STOP atunci când simțim nevoia de a fi integrați într-un grup. Am văzut la diferite petreceri și tot felul de întâlniri între prieteni persoane care consumau droguri, însă tot timpul am zis că nu doresc să fiu parte din această grupă”, a spus un tânăr.

„Am înțeles gravitatea situației și nu mai am niciun fel de dorință de a încerca. Înainte poate că mai exista curiozitatea, dar acum, când am aflat ce consecințe sunt, prefer să stau în banca mea”, a spus o tânără.

Campania antidrog a fost una pe înțelesul tinerilor deoarece, în cea mai mare parte a ei, conține mărturii ale tinerilor. Aceștia descriu, cu maximă sinceritate, stările foarte plăcute pe care le dau drogurile la început. Tot ei spun, însă, că tocmai din acest motiv, nu au cunoscut vreo persoană care să se oprească la început și să „consume responsabil”, cum spun cei aflați la primele experiențe. Iar stările care urmează sunt iadul pe pământ pentru consumatori, care ar vrea să renunțe, dar nu mai pot.

Campania a fost demarată de Ministerul Familiei când ministrul Natalia Intotero s-a arătat foarte îngrijorată de faptul că avem tot mai mulți consumatori și vârsta primului contact cu drogurile este tot mai mică.

„Credem că această prevenție trebuie să fie una continuă, nu doar o dată pe an, o dată la doi ani. Și, de asemenea, credem că este foarte important să-i implicăm pe tineri în procesul decizional. Spre deosebire de alte campanii, am vrut să fie altfel, să fie pe înțelesul lor”, a declarat Natalia Intotero, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Chiar dacă evenimentul s-a întins pe durata mai multor ore, niciunul dintre tineri nu a simțit nevoia să părăsească sala și au ascultat cu toții până la sfârșit.