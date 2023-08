Furt fără sens în centrul Brașovului: unul din defibrilatoarele gratuite a dispărut. Medic: „Mă simt dezamăgit și scârbit”

Unul dintre cele două defibrilatoare gratuite instalate în spațiile publice din Brașov a fost furat. Aparatul costă 11.000 de lei și „nu are nici o valoare în casa unui individ”, transmit medicii.

„În Decembrie 2022 Caravana cu Medici a amplasat primele defibrilatoare accesibile 24/7 din Brașov, unul în Piața Sfatului, iar al doilea în Livada Poștei. Ieri noapte cel din Livada Poștei a fost furat. Mă simt dezamăgit și scârbit”, a anunțat dr. Alexandru Covaciu, inițiatorul proiectului „O secundă pentru viață”, prin care aceste defibrilatoare au fost donate municipalității.

Acesta a continuat: „Mereu spunem că ne dorim o țară ca afară, vrem lucruri frumoase dar noi aruncăm mucurile de țigară pe jos, ne luăm la bătaie cu salvamarii pe plajă că vrem să intrăm în apă când e pericol de înec și mai nou furăm aparate care pot salva vieți”.

Defibrilatorul furat costă 11.000 de lei și, potrivit normelor europene, ar trebui să existe cel puțin un astfel de aparat la 10.000 de oameni, potrivit Biz Brașov.

„În cursul nopții trecute a dispărut defibrilatorul extern automat amplasat în livada poștei. Dacă ați văzut pe cineva care a interacționat cu el sau având in in posesia sa husa alba din interiorul cutiei, vă rugăm anunțați poliția. Suntem profund dezamăgiți de cele întâmplate si vrem sa aducem aminte că defibrilatorul extern automat nu are nici o valoare în casa unui individ”, a transmis şi Caravana cu Medici, pe Facebook.

Defibrilatorul extern automatizat este un dispozitiv portabil ce induce restabilirea ritmului normal al inimii prin aplicarea energiei electrice în caz de aritmii ventriculare cu risc înalt de deces, precum tahicardia, flutterul sau, mai ales, fibrilația. Utilizarea acestuia este ușor de înțeles, astfel că, salvarea unei vieți devine realizabilă.