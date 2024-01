Fermierii brașoveni protestează că nu mai pot, dar sunt anunțați că trebuie să scadă prețul laptelui

În timp ce erau la protest pentru că nu mai fac față cheltuielilor, fermierii brașoveni au fost anunțați că trebuie să scadă prețul laptelui și sunt nemulțumiți că tot ei suportă plafonările de preț

Transportatorii și fermierii protestează la Brașov pentru a treia zi la rând. Dacă transportatorii sunt au aceleași nemulțumiri ca în prima zi de protest, în cazul fermierilor brașoveni s-a adăugat cel puțin încă una.

„În timpul protestului de marți deja au fost fermieri sunați, fermieri care au animale, au vaci de lapte și au fost anunțați că trebuie să se scadă prețul laptelui la poarta fermei, motiv pentru care fermierii sunt nemulțumiți pentru că acele plafonări ale prețului laptelui sau prețului produselor alimentare la raft începe să fie suportat tot de către fermieri”, a spus Robert Lukacs, unul dintre fermierii care protestează la Brașov.

Protestatarii spun că nimeni nu a discutat cu ei și vor continua să protesteze, chiar cu acțiuni mai incisive, încât s-ar putea ajunge și la blocarea intrărilor în oraș. Nici transportatorii nu renunță la proteste, deoarece niciuna dintre revendicările lor nu a fost ascultată.

„În acest interval de timp în care noi am protestat nu ne-a băgat nimeni în seamă, nimeni nu a venit să ne propună vreo soluție ca să putem să ne reluăm activitatea liniștiți. Vom continua să protestăm pașnic, civilizat până ne va băga cineva în seamă”, a spus Adrian Nițu, unul dintre transportatorii prezenți la protest.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că tirurile ucrainene nu trebuie să beneficieze de prioritate și dacă acestea nu sunt controlate la fel ca toate celelalte, va demite întreaga conducere a Portului Constanța. Fermierii spun că favorizarea exportului ucrainean de cereale are loc nu numai în port, motiv pentru care nu au încredere în bunele intenții ale ministrului.

„Au ieșit fermierii din Vama Siret și s-au dus acolo să se convingă, pentru că exact asta se făcea: se intra cu cereale neverificate în România. Nici măcar tonajul acelor camioane nu era verificat. Conform legilor, în România un camion nu are voie să circule cu masă totală autorizată mai mult de 40 de tone. Asta înseamnă că în Portul Constanța nu ai voie să intri cu mai mult de 25 de tone de marfă, deci netto. Asta se cere șoferilor români. Bănuiesc că tot asta se aplică și celor din Ucraina, nu? În plus, pe noi ne-ar închide dacă am vinde produse la care am folosit substanțe pe care le folosesc ucrainenii”, mai spune Robert Lukacs.

După cele trei zile de protest anunțate, atât fermierii, cât și transportatorii din Brașov spun că vor continua să protesteze până când vor fi ascultați de Guvern.