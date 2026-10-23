 Elevul din Pitești care și-a atacat colegii cu o macetă, plasat în arest la domiciliu. Părinții spun că fusese bătut și umilit de colegi | adevarul.ro
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Elevul din Pitești care și-a atacat colegii cu o macetă, plasat în arest la domiciliu. Părinții spun că fusese bătut și umilit de colegi

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Adolescentul de 15 ani din Pitești acuzat că și-a atacat colegii cu o macetă a fost plasat în arest la domiciliu, după incidentul șocant de joi, 22 octombrie, care face obiectul unor anchete.

Atacul a avut loc în toaleta băieților
Atacul a avut loc în toaleta băieților Foto: captură Argeș Tv

UPDATE 15.00 IPJ Argeș: „Au fost emise două ordine de protecție provizorii”

IPJ Argeș a precizat, vineri, într-un comunicat, că „minorul de 15 ani a fost prezentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești în fața instanței competente, iar Judecătoria Pitești a dispus cercetarea sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, pentru 30 de zile”.

„De asemenea, anterior, în urma activităților desfășurate de polițiști, în cauză au fost emise două ordine de protecție provizorii, conform Legii nr. 26/2024, față de cele două persoane vătămate minore”, a transmis IPJ Argeș.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care fapele au fost săvârșite și luarea măsurilor legale care se impun.

Știrea inițială

Băiatul ar fi fost, la rândul său, victima unor agresiuni repetate și a unor acte de umilire din partea altor elevi.

Părinții elevului vizat de anchetă susțin că episodul violent nu a apărut din senin, ci ar fi fost precedat de o perioadă în care fiul lor ar fi fost bătut, ironizat și marginalizat de colegi. Potrivit familiei, tensiunile s-ar fi acumulat în timp, fără ca problemele să fie rezolvate eficient.

Incidentul a loc joi, la Colegiul „Armand Călinescu" din Piteşti. Adolescentul a venit la școală cu o macetă și i-a atacat pe mai mulți colegi, în toaleta unității.

După audieri, procurorii au dispus inițial reținerea minorului, iar vineri, 23 octombrie, instanța a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu, urmând ca ancheta să stabilească în detaliu circumstanțele în care s-a produs atacul.

Adolescentul din Pitești care și-a atacat colegii cu o macetă, reținut. Primele măsuri anunțate de ministrul Educației și prefectul de Argeș. Reacția ministrului Justiției

Între timp, cazul a readus în discuție fenomenul violenței și al bullyingului în școli. Autoritățile încearcă să stabilească dacă adolescentul a fost victima unor agresiuni anterioare și dacă existau semnale care ar fi putut preveni escaladarea conflictului.

Ministrul Educației și reprezentanții autorităților locale au anunțat verificări și măsuri pentru clarificarea situației, în timp ce anchetatorii continuă să audieze persoane implicate și martori.

Surse apropiate cazului susțin că una dintre direcțiile importante ale investigației vizează tocmai relațiile pe care adolescentul le avea cu colegii săi și eventualele episoade de violență sau umilire reclamate de familie.

 Elevii și părinții, consiliați

Amintim că părinții elevilor din clasa din care provine adolescentul de 15 ani care și-a agresat mai mulți colegi cu o macetă au fost chemați la școală pentru consiliere. Și copiii din clasa a IX-a D vor fi consiliați, iar acest lucru ar urma să se întâmple vineri, 23 octombrie, în ultima z de școală înaintea vacanței de toamnă.

Acum, la nivelul unității de învățământ se desfășoară o ședință de consiliere cu părinții clasei respective. (...) Mâine, sper ca de la ora 10,00 să se întâmple, încă nu am o oră fixată, transmisă, să-i anunțe dirigintele pe copii, să facem consiliere psihologică cu copiii și discuțiile pe care trebuie să le avem cu copiii”, a precizat, joi, șeful Inspectoratului Școlar Județean Argeș, prof. Dumitru Tudosoiu, pentru „Adevărul”.

„Noi am aflat acum că au avut ceva probleme și discuții în ultima săptămână”

În urma discuțiilor purtate după incident, s-a desprins concluzia că reacția elevului ar fi putut avea loc pe fondul unor episoade de bullying la care acesta ar fi fost supus.

Noi am aflat acum că (n. red. - elevii) au avut ceva probleme și discuții în ultima săptămână și s-au cam hârjonit, certat, sau se pare că a fost mai mult decât atât, o fi fost vreun bullying mai avansat, dar asta nu ne-o poate spune decât ancheta pe care o desfășurăm, după ce reușim să vorbim cu fiecare elev din clasă, cu părinții lor - pentru că sunt elevi minori și orice intervenție privind declarațiile pe care le dau trebuie să fie însoțite de prezența părintelui -, adică mai avem nevoie de timp ca să aflăm efectiv adevăratele discuții de la nivelul clasei și dacă a fost un bullying asupra lui și cât de greu a fost acest bullying sau nu. Restul sunt doar supoziții”, a spus Tudosoiu.

Cât despre eventuale măsuri suplimentare de siguranță, șeful IȘJ Argeș spune că siguranța copiilor ar trebui să fie pe primul loc, dar că o eventuală măsură de montare a dispozitivelor care detectează obiectele metalice, așa cum a fost o sugestie a profesorilor după cazul petrecut la Bistrița, ar trebui bine cântărită.

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