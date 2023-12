Cum a ajuns un brad de Crăciun să fie împodobit cu bani într-un sat din Arad. Ideea admirabilă din spatele imaginii

Deși s-ar putea crede că avem de-a face cu o manifestare a fuduliei românești, în fapt totul este pentru a-i ajuta cu daruri pe copiii din familii necăjite, pentru care Crăciunul nu-i mereu un prilej de bucurie.

Acest brad se află într-un magazin al unui sat din județul Arad. Este vorba despre satul Cuied din comuna Buteni.

Astfel, în interiorul magazinului se află un brad, care conform tradiției are ornamente și instalație, dar pe lângă acestea începe să fie împodobit și cu bani. Bancnotele provin de la cei care intră la cumpărături și care doresc să facă un bine unui copil care provine dintr-o familie cu venituri reduse.

Un copilaș fericit

Pentru a afla și cei care au drum în zona respectivă despre bradul cu bani, Loredana Georgiana Breșan, a postat pe site-ul de socializare Facebook o fotografie cu bradul alături de un text. Ea îi încurajează și pe alții să îi urmeze gestul.

„În drum spre casă am oprit la un magazin, în Cuied și am văzut ce idee minunată au acești frumoși oameni pentru sărbători. În acest brăduț se adună bănuți pentru copiii care nu își permit să-l întâlnească pe Moș Crăciun. Așadar proprietarii acestui magazin au pus un brad în care fiecare pune câte un bănuț, cât îi permite situația și face un copilaș fericit. Am pus și eu și dacă dorești și tu și treci prin zona Cuied poate te oprești la magazinul Oana&Sara din Cuied. Felicitări pentru această idee minunată”, este mesajul tinerei.

Ideea a fost aplaudată de către cei care au văzut postarea și chiar au scris mesaje de felicitare pentru proprietarii magazinului.

Din postare se observă că sub brad se află și câteva jucării și cel mai probabil cei care nu agață bani în pomul de Crăciun pot contribui dăruind altceva.