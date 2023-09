Cea mai sănătoasă rețetă de ketchup preparată acasă. Poveste de toamnă în bucătăria unui nutriționist internațional

Luminița Catană, o cunoscută nutriționistă din Arad, școlită și în Germania, ne dezvăluie cum să preparăm acasă ketchup-ul. Pe lângă aceasta ne spune și care sunt beneficiile fiecărui ingredient.

Luminița spune că procesul este relativ simplu fiind nevoie de ardei capia, roșii, ceapă, ulei condimente.

„Culori faine și calde, atâta soare și vara, revărsate într-un coș de roșii ardei și ceapă. Așteptând să fie puse împreuna într-un sos calm, aromat și gustos numai bun lângă paste, sau cartofi copți, sau o pizza delicioasă. Ca si mamă am căutat mereu rețete sănătoase, dar și apetisante și pentru că deja piața era cucerită de ketchup și știam că din păcate conține aditivi și coloranți, iar cantitatea de pulpă de roșie și ardei este infimă, am decis să caut o rețetă, să-l prepar eu din bunătate de legume proaspete. Am adaptat rețeta pe parcurs și astăzi o aduc aici, în prag de toamna, cu îndemnul de a prepara acest sos delicios acasă. Procesul este relativ simplu, ingredientele de calitate sunt cheia și desigur iubirea pentru cei dragi condimentul principal”, spune Luminița Catană.

Ingrediente:

Roșiile sunt piesa de rezistență și se aleg circa un kilogram, opărite și curățate. Să fie mai ușor, puneți un vas cu apă la fiert, adăugați sare simplă, neiodata și crestați roșiile la codiță cu cuțitul. Adăugați puțin ulei de măsline în apă și roșiile în apa fierbinte. Lăsați un clocot, scoateți, lăsați la răcorit, curățați de coaja și puneți-le într-un mixer sau le tocați mărunt. Acum știm cu toții că roșiile protejează inima, mențin sănătatea ochilor, reglează tensiunea arterială, dau pielii un aspect sănătos, previn infecțiile urinare, îmbunătățesc digestia, sunt antitumorale- asta pe lângă faptul ca sunt nemaipomenit de gustoase.

200 grame ardei copt curățat- alegeți fie ardei capia roșu, fie gogoșar și după ce coaceți și curățați de semințe să aveți această cantitate – desigur și ardeii au beneficii-stimulează digestia, excelenți în anemie, conțin licopen, benefici pentru sănătatea creierului și conțin peste 30 de antioxidanți diferiți. În artrită sunt excelenți, la fel și în sporirea densității osoase. Ei ce mai ziceți acum? Cred că deja ați și plănuit să mergeți la cumpărături.

100- 140 grame de ceapă roșie – aici este diferit, în funcție de gustul dumneavoastră - acum știu ca este greu de ales la modul general ceapa. Știați că la nivel mondial se găsesc nu mai puțin de 600 soiuri de ceapa? Cea roșie este bogată în vitaminele A, B și C dar și în minerale și substanțe cu caracter antibiotic și diuretic și în biotina- responsabilă și de sănătatea pielii și părului nostru.

Un cățel de usturoi- cunoscut pentru calitatea lui de antibiotic natural, dar și bogăția de minerale( și știți că este excelent și în deparazitare?)

O lingura de oțet de mere – benefic și el mai ales în afecțiunile sistemului digestiv

60 grame de zahăr de mesteacăn - un produs excelent pentru înlocuirea zaharului clasic, dar ne vom întâlni cu el la o viitoare rețetă de prăjitură și – am sa va spun povestea lui.

sare, piper și condimente după gust- oregano uscat, cimbrișor, majoram- eu fac simplu și la final fac cu 2 gusturi diferite cel puțin.

Mod de preparare

Dacă deja avem toate pregătite, ai avem nevoie de o oală de fonta sau una de fontă cu ceramica sau luați un alt vas pe cât posibil fără teflon, iar ceapa tăiata julien o căliți ușor în două linguri de ulei de măsline și o ceașcă de apă.

Amestecați ușor pana se evapora apa și ceapa prinde o pojghiță foarte fină, adăugați ardeiul copt mixat în blender, amestecați și adăugați sarea, lăsați 2- 3 minute și adăugați roșiile date prin blender sau tocate mărunt. Se adaugă oțetul de mere și zahărul, piperul și se lasă să fiarbă și să scadă conținutul de apă.

„Eu personal am pus cratiță la cuptor, am lăsat o oră la 180 grade și a doua zi 30 minute la 180 grade. Apoi am dat totul la mixere- sau folosiți cu grija, să nu va stropiți, un blender vertical. Eu i-am dat o consistență foarte fină, am împărțit în două și am făcut cu două gusturi diferite, prin condimentele adăugate”, spune nutriționista.

Pus în borcanele fierbinți și așezat capacul, bine strâns și am pus totul în „haine” adică într-un coș cu păturică până a doua zi. Este un proces de sterilizare foarte simplu, pentru că a fost bine fiert nu am mai considerat necesar să-l pun la cuptor. Așezați în cămara și etichetați și savurați-l. Eu una a trebuit să-l încerc cu o bucățică de pâine- o rețetă tare faina, o sa vin cu ea aici.

„Experiența îmi spune ca odată încercat acest sos, nu-l mai poți înlocui cu cel de cumpărat pentru ca da dependență. Dar una sănătoasă- care vine la pachet cu iubirea persoanei care a creat produsul și această iubire își pune amprenta finală. Vă doresc o toamnă calda și bogată”, adaugă nutriționistul arădean.

Originea ketchup-lui

Luminița Catană, care este nutriționist, naturist și consultant internațional în sănătate, prevenție și profilaxie, ne vorbește și despre originea ketchup-lui.

La originea lui, ketchup este un cuvânt de origine chineză și înseamnă în traducere sos de pește. Prima mențiune despre el este din 1690, când marinarii englezi au descoperit acest sos și au transmis mai departe rețeta „din gură în gură” adăugând în ea, prin 1703, roșii coapte.

În 1727 a fost scrisă rețeta pentru prima data și de aici au apărut diferite variante- cu ciuperci, cu roșii. Din 1830 un fermier a venit cu ideea să fie conservat pus în sticle și vândut. Era mai fluid dar a cucerit pe toată lumea și la început i se spunea sos de soia, pentru că semăna oarecum cu el. Și la nume s-au găsit destule variații de la catsup la katsup, sau kecap.

„Un gust ce a cutreierat lumea, acum se spune ca 50 % dintre copii îl consuma și foarte mulți adolescenți- desigur obiceiurile rămân și la adulți. În zeci de variante și alături de diferite feluri de mâncare dar în special pizza și cartofi prăjiți. Ceea ce înseamnă ca se merită să preparam acest sos și chiar daca e de muncă, la final, satisfacția este pe măsură. Pentru ca pe lângă gustul plăcut are si calități benefice. Are antioxidanți si vitamine si minerale, datorita ingredientelor prețioase”, încheie Luminița.