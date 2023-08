Asistenta medicală care crede în miracolul plantelor, fructelor și legumelor. A scris și o carte despre asta FOTO

Încă din copilărie a îndrăgit plantele și a fost fascinată de natură. Este vorba despre asistenta medicală din Arad, Luminița Catană, care a cunoscut numele plantelor înainte de a învăța să citească.

Mai mult, arădeanca a și experimentat capacitățile lor.

La vârsta de 18 ani a început să lucreze ca asistent medical în România, iar în anul 2013 în Germania. Ajunsă acolo și-a dat seama că poate ajuta oamenii și din perspectiva medicinii naturiste. În urmă cu câțiva ani, aceasta și-a deschis un cabinet de nutriție și terapii. Peste 2.000 de pacienți i-au trecut pragul și alte câteva mii în mediul online. Arădeanca are și o emisiune la Vocea Creștinilor, numită Sănătate și Nutriție.

Zilele trecute, aflată în vacanță la Arad, a lansat cartea „E vremea păpădiilor” scrisă tocmai din dorința de a motiva și îndemna la un stil de viață sănătos. În carte vorbește despre, plante, fructe și legume printre altele. Luminița Catană și-a lansat volumul în prezența prietenilor, a colaboratorilor și a celor din mediul online care au dorit să participe.

Au fost și momente muzicale și chiar unul susținut de actrița Oltea Blaga. Lansarea a fost moderată de autoare alături de Ciprian Luca, fondator Radio Vocea Creștinilor.

„Dincolo de lucrurile pe care le face fiecare om pentru îngrijirea lui pentru mine este important să-i conștientizez cât de prețioasă este sănătatea. Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic. În fiecare zi încerc să lămuresc câteva persoane cât de prețioasă este sănătatea. De peste doi ani am o emisiune la Vocea Creștinilor împreună cu colegii mei, eu dețin rubrica de sănătate și nutriție. Sunt persoane care au făcut deja schimbări în viața lor. „E vremea păpădiilor” a venit ca un plus pentru ascultătorii mei, pentru cititorii mei și pentru fiecare om care dorește să facă un pas în direcția: viață sănătoasă. Prețuiți viața, prețuiți sănătatea. Am colindat mări și țări, dar pot să vă spun că sănătatea inimii este prețioasă și importantă”, spune Luminița Catană.

Luminița a făcut studii și în Germania și are peste 20 de specializări în nutriție, terapii, terapii alternative, uleiuri esențiale. Toate au scopul să îi ajute pe oameni să învețe cum funcționează organismul uman. Ea se bazează pe plante, uleiuri și terapii în orice vindecare.

„E vremea păpădiilor” este o carte despre sănătate, despre bune obiceiuri. De exemplu, aflăm despre mușețel, mentă, gălbenele și tei printre altele.

Mușețelul

( Matricaria recutita și regăsit sub denumirile populare de romaniță, romonel, roman, moruna) dăruiește confort digestiv, este relaxant, calmant și potrivit pentru un somn odihnitor

Menta

(Mentha piperita ) are efect excelent pentru sistemul digestiv, înviorează și dă o stare de bine. Este eficientă și în cazul durerilor de cap, oboseală cronică, stare de epuizare.

Gălbenelele

(Calendula officinalis) susțin sistemul imunitar și sunt eficiente în afecțiuni cutanate, ale mucoaselor. Reprezintă un pansament digestiv, prețios în comprese, băi locale și în ceaiuri simple sau combinate.

Teiul

(Tilia) are peste 30 de specii de arbori și, pe lângă mirosul său inconfundabil, o adevărată terapie pentru suflet, își aduce aportul într-un ceai pentru un somn odihnitor, emolient în tuse, benefic pentru piele și mucoase, prețios în mierea culeasă de harnicele albine. Revigorant și tonic, recomandat pentru epuizare fizică și oboseală cronică.