Câinii vagabonzi momiți cu slănină în cuști. Metoda este folosită de hingherii din Arad

Autăritățile din Arad au găsit o metodă inedită de a prinde câinii comunitari. Aceștia au renunțat la tradiționala metodă de prindere cu săgeți tranchilizante și au pus cuști cu slănină în interior.

Cei de la Gospodărirea Comunală Arad au trecut pe ușile de tablă ale cuștilor și două numere de telefon, în cazul în care câinii sunt prinși cei care trec prin zonă să poată suna.

Reprezentanții Primăriei Arad vin cu o explicație și afirmă că metoda capturării acestora prin tranchilizare nu a fost eficientă.

„Primăria Arad prin Serviciul Edilitar și Gospodărirea Comunală Arad au demarat zilele trecute o campanie de capturare a câinilor fără stăpân pe Ștrandul Neptun. Până acum metoda capturării acestora prin tranchilizare nu și-a dovedit eficiența, întrucât patrupedele se refugiază în zonele din proximitatea ștrandului unde vegetația abundentă, dar și Cetatea Aradului, care așa cum știți, este o zonă cu acces restricționat, îngreunează prinderea lor. În consecință s-a apelat la amplasarea unor capcane metalice menite să rezolve această problemă. Pentru bunăstarea și siguranța cetățenilor, se depun toate eforturile în vederea capturării câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad”, a declarat Ralu Cotrău, purtător de cuvânt al Primăriei Arad.

Altă luptă impotriva castorilor

O altă luptă au dus-o autoritățile din Arad cu cei care protejau castorii, când au decis să efectueze lucrări de curățenie pe malul Mureșului.

„Continuăm lucrările de curăţenie de pe mal. Am revenit pentru că am văzut nişte pseudo-specialişti că începuseră să îşi dea iar cu presupusul cum se distruge habitatul lui domnul castor şi nu ştiu ce alte păsărele. Am dispus să continue lucrările, zona din oraş a Mureşului nu este sub nicio restricţie, Parcul Natural este de la Pădurea Ceala, unde domnul castor are suficient loc şi spaţiu să se desfăşoare. În habitatul de aici, în acest habitat are prioritate arădeanul”, a fost declarația primarului la vremea respectivă.