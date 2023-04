Ziua Pământului. Românii generează 100.000 de tone de deșeuri electronice pe an. Doar 35% sunt reciclate

Românii generează anual peste 100.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), ceea ce face din țara noastră unul dintre cele mai poluate state europene, chiar dacă există țări care produc cantități mult mai importante de deșeuri.

Problema e că în România rata de colectare ajunge la 35%, în cele mai optimiste estimări, în condițiile în care media europeană este de 45,9% la nivelul anului 2020. Cel mai des, românii reciclează mașini de de spălat (70,67%), iar cel mai greu se despart de telefoanele mobile (11%), arată datele Asociației ENVIRON, una dintre cele mai importante organizații din țara noastră care reciclează DEEE.

Cu ocazia Zilei Pământului (22 aprilie), reprezentanții ENVIRON trag un semnal de alarmă și spun că a venit momentul ca reciclarea electronicelor să facă parte din educația românilor, așa cum se întâmplă în țările civilizate fin UE.

În cei 16 ani de activitate, ENVIRON a colectat peste 160.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice. Doar anul trecut au fost colectate și reciclate 39.343 tone DEEE. În top se află mașinile de spălat (70,67%), frigiderele (12,1%), televizoarele și monitoarele (8,71%), respectiv echipamentele de mici dimensiuni (7,13%). În total, ENVIRON a gestionat anul trecut 1.436.555 de DEEE. Cele mai multe fac parte din categoria deșeurilor de mici dimensiuni (561.030 bucăți). Urmează mașinile de spălat (560.520 bucăți), televizoarele și monitoarele (228.451 bucăți) și frigiderele (86.554 bucăți).

Cel mai puțin se predau spre reciclare obiecte electrice și electronice precum telefoanele mobile, laptopurile și alte deșeurile de mici dimensiuni. „O explicație este aceea că românii, în special seniorii, renunță cu greu la echipamentele electrice și electronice pe care le au. Iar atunci când vine vorba de cele de dimensiuni mici, cum sunt de exemplu telefoanele mobile și cablurile, încărcătoarele, aparatele foto, țigările electronice etc, am constatat că de multe ori nici nu conștientizează că acestea sunt tot deșeuri și de aceea nu le dau spre reciclare, preferă să le păstreze prin sertare sau și mai rău, să le arunce la gunoi”, a declarat Roxana Puia, Marketing Manager la ENVIRON.

Este foarte important însă ca, atunci când nu mai pot fi reparate, echipamentele electrice și electronice să fie reciclate și nu aruncate pur și simplu la gunoi, pentru a nu deveni deșeuri periculoase, spun reprezentanții ENVIRON, care arată că frigiderele vechi, de exemplu, conțin ficlorofluorocarboni(CFC) și hidroflorocarbon (HCFC), substanțe care deteriorează stratul de ozon, problemă asociată cu dezechilibrul climatic al planetei, respectiv cu afecțiuni serioase provocate oamenilor, între care scăderea imunității.

În același timp, un smartphone conține în jur de 30 de componente diferite, unele dintre ele pe cale de a se epuiza (galiu, argint sau arsenic), altele (plumb, mercur, cadmiu) fiind foarte periculoase dacă sunt aruncate la groapa de gunoi. La rândul lor, televizoarele și monitoarele vechi conțin metalele grele care pot provoca afecțiuni grave, precum plumb, cadmiu, oxid de bariu, oxid de stronțiu, europiu, ytriu sau mercur.

„Vestea proastă este că toate substanțele din echipamentele electronice aduse la groapa de gunoi ajung în pământ și afectează pânza freatică, cu impact teribil asupra sănătății oamenilor și a animalelor. Vestea bună este că cel puțin 85% din aceste echipamente pot fi reciclate. Calitatea vieții noastre, a tuturor, depinde de acțiunile noastre. A recicla deșeurile, indiferent de natura lor, trebuie să fie un gest firesc, normal și responsabil”, a adăugat Roxana Puia.

Campaniile de colectare de la domiciliu au mai mare succes în mediul rural

La nivelul României nu există deocamdată date statistice relevante despre colectarea DEEE în mediul urban vs. rural, dar experiența ENVIRON arată că, în mediul rural, campaniile de colectare de la domiciliu au mai mare succes decât în orașe.

„Cum se explică acest lucru? Pe de o parte, persoanele din mediul urban au mai puțin spațiu de depozitare decât cei din rural. Pe de altă parte, au acces mai facil la alte soluții, de exemplu retail, ori salubrizator, pentru gestionarea DEEE”, explică Roxana Puia.

În cele 450 de acțiuni de colectare derulate în perioada 2018-2022 în cadrul campaniei România Reciclează, în aproximativ 150 de localități, la nivel național, echipele ENVIRON au colectat peste o mie de tone de deșeuri electronice. În top se află televizoarele și monitoarele (cca. 16.000 de bucăți), echipamentele IT (peste 5.700), frigiderele (peste 2.100),mașinile de spălat (peste 1.500), respectiv aproape 9.000 alte tipuri de DEEE.

În medie, echipele ENVIRON au colectat câte 2-3 tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice din fiecare localitate unde au loc astfel de acțiuni, împreună cu autoritățile locale. Cele mai mari cantități s-au strâns în localități precum Bălești (Gorj), Berceni (Prahova), Videle (Teleorman) – câte 9 tone per ediție, Hârșova (Constanța) – 7 tone, Mizil (Prahova) - 4 tone, Balan (Harghita) - 3 tone șamd.

Asociația ENVIRON este o organizație non-guvernamentală și non-profit, înființată în anul 2007, care și-a asumat obiectivul de a prelua responsabilitatea producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice privind colectarea și reciclarea acestor produse la finalul ciclului de viață. Operează în prezent peste 4.000 de puncte de colectare la nivel național. În cei 16 ani de activitate a colectat peste 160.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), cantitate care crește în fiecare an. De exemplu, în anul 2020 au fost colectate 25.000 de tone, în anul 2021 peste 39.000 de tone, iar în acest an își propune să depășească această cantitate și să continue să se implice în acțiuni de educare a populației.