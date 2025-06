Descoperiri uimitoare pe cel mai puțin cunoscut continent al Terrei. Lumea secretă de sub ghețurile Antarcticii

În Antartica, unul dintre cele mai dure și neprimitoare continente, sub un strat gros de gheață specialiștii au identificat o lume dispărută. Este un peisaj incredibil întins pe o suprafață uriașă, cu elemente geografice la care nimeni nu s-ar fi așteptat într-o lume înghețată.

Antartica este un deșert polar. O uriașă întindere de gheață, un mediul ostil cu temperaturi extrem de scăzute și vânturi puternice căruia puțini exploratori i-au supraviețuit. Din punct de vedere geografic este cel mai sudic și cel mai puțin populat continent al Pământului. Situat aproape în întregime la sud de Cercul Polar Antarctic și înconjurat de Oceanul Antarctic, este al cincilea continent ca mărime, fiind cu aproximativ 40% mai mare decât Europa. Cea mai mare parte a Antarcticii este acoperită de calota glaciară antarctică, cu o grosime medie de 1,9 km. Antarctica deține recordul pentru cea mai scăzută temperatură măsurată pe Pământ, -89.2 grade Celsius. Doar regiunile de coastă pot atinge temperaturi de peste 10 grade Celsius, numai în timpul verii. Speciile de ființe vii care reușesc să supraviețuiască în Antartica includ acarieni, nematode, pinguini, foci și tardigrade. Acolo unde apare vegetația, aceasta este în mare parte sub formă de licheni sau mușchi. Antartica este ultimul continent descoperit și explorat.

Abia începând cu secolul al XIX-lea, grupuri de cercetători temerari s-au aventurat în această lume de gheață. Nu este un loc pentru oricine, pentru că devine un mormânt alb pentru orice individ nepregătit. De-a lungul timpului, Antartica a fost cartografiată, formele sale de relief au fost botezate de echipele de cercetare. Cu toate acestea este încă o zonă aproape necunoscută a Pământului. Mai ales ceea ce se află sub stratul gros de gheață. „Terenul de sub calota glaciară a Antarcticii de Est este mai puțin cunoscut decât suprafața lui Marte”, a precizat Stewart Jamieson de la Universitatea din Durham pentru „Express UK”. Noile cercetări au reușit să scoată la iveală lucruri fascinante, o adevărată lume dispărută sub calota glaciară.

O Antartică așa cum nu o știe nimeni

Un proiect condus de specialiștii de la Universitatea din Durham (Marea Britanie) în Antartica a reușit să dezvăluie o adevărată lume ascunsă. Echipa condusă de Stewart Jamieson a reușit să scaneze zona de est a Antarcticii cu ajutorul RADARSAT, un sistem de sateliți canadian. Cu ajutorul acestei tehnologii au putut identifica mici schimbări la suprafața gheței, scoțând la iveală forma terenului îngropat dedesubt. Descoperirea i-a lăsat fără cuvinte. Sub stratul de gheață se află o lume dispărută. Un peisaj total diferit, pe o suprafață de mărimea Țării Galilor. Sub greutatea unui strat de doi kilometri de gheață, acest peisaj a rămas efectiv neatins. Este vorba despre albia unui râu care străbătatea și dădea viață acestui teritoriu. În jurul acestei albii se află dealuri, coline și chiar urme de munți. Întregul peisaj îngropat a fost identificat în zona numită Wilkes Land, o parte îndepărtată și puțin cunoscută a Antarticii de Est, cu o lățile de peste 10 milioane de kilometrii pătrați.

„Este ca și cum am fi descoperit o capsulă a timpului”, adaugă Jamieson pentru aceeași publicație. Lumea descoperită sub gheață are o vechime de aproximativ 180 de milioane de ani. Pe vremea aceea, Antartica făcea parte din Gondwana, un supercontinent care reunea Africa, America de Sud și Australia. Teritoriul care se află acum sub gheață avea multe râuri curgătoare, păduri și chiar palmieri pe zonele de plajă cu nisip fin. Era locuită de dinozauri și alte creaturi din aceea perioadă. Totul s-a schimbat acum 20 de milioane de ani, atunci când din cauza activităților tectonice și vulcanice, supercontinentul Godwana pur și simplu s-a rupt în bucăți. Antarctica s-a deplasat către Polul Sud iar peisajele sale luxuriante au fost înghițite de ghețuri.

Pe vremea când Pământul nu avea gheață

Nu este singura expediție care găsește o lume dispărută sub ghețurile Antarticii. O echipă de cercetare de la Institutul Alfred Wegener, Centrul Helmholtz pentru Cercetări Polare și Marine din Germania a efectuat cercetări în 2017. La bordul navei Polarstern, cercetătorii germani au străbătut capătul sudic al coastei chiliene, au traversat Pasajul Drake și au ajuns în partea vestică a Antarcticii.

Conduși de specialistul Johann Klages, cercetătorii germani au forat în scoarța de pe fundul oceanului, din apropierea țărmurilor Antarcticii. Descoperirile au fost impresionante. Și vestul Antarticii, la fel ca zona de est, era străbătută de un fluviu, cu maluri împădurite și o deltă care se forma la ieșirea uriașului fluviu. Așa arăta Antartica acum 85 de milioane de ani în urmă, o perioadă în care pe Terra nu exista gheață. Cercetătorii continuă studiile pe un continent care ascunde încă multe secrete.