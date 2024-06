VIDEO Iadul din Gaza în care oamenii mor, arătat lumii în toată grozăvia de doi români curajoși. „Cad bombe în timp ce filmez”

Un cunoscut vlogger român care străbate întreaga lume a filmat în iadul din Gaza, locul în care oamenii mor sfârtecați de rachete și bombe. Pe parcurs, bombele au explodat în apropierea lui și a tinerei curajoase care l-a însoțit.

Cosmin Avram a ajuns în Israel, la doi pași de Fâșia Gaza, locul în care armata israelienă și Hamas se luptă fără menajamente, pe viață și pe moarte. Mai exact la Re'im, unde Hamas a ucis, anul trecut, pe 7 octombrie, sute de israelieni care petreceau pașnici la un festival de muzică. Aici, el a întâlnit-o pe Roxana, o tânără româncă stabilită în Israel.

În debut, Cosmin Avram apare în Tel Aviv, în drum spre gară. Acuzat și de simpatizanții Israelului, dar și de cei ai Hamas că ar ține cu una dintre părți, românul a fost tranșant încă de la început.

Un vlogger echilibrat

„Vreau să mai adaug un singur lucru aici pentru că sunt sigur că vor fi comentarii răutăcioase care vor spune că sunt de partea Israelului. Vreau să vă spun că am fost și în cealaltă parte, am fost pe teritoriile palestiniene și am ascultat ce au avut oamenii de acolo de spus. În acest vlog vom discuta despre situația de aici, despre cum au decurs lucrurile în această țară. S-au format două tabere în jurul acestui subiect. Ascultăm ce au de spus ambele părți, după care ne putem lăsa foarte ușor părerile în comentarii într-un mod civilizat”, a explicat el.

Din capitală, el a ajuns la Așdod, un oraș-port aflat în sudul coastei mediteraneene a Israelului, al cincilea mare oraș din această țară.

„Va fi o zi interesantă doar ce am ajuns în Așdod. Cred că așa se pronunță, nu știu dacă accentul meu este tocmai corect. Va trebui să vină cineva să mă ia de aici. Pentru că în zona în care mergem ajungi ceva mai greu dacă nu ai o mașină închiriată. Eu nu am închiriat, nu avea rost să mai închirez pentru că mâine avem zborul de ieșire, zborul spre următoarea destinație. Mâine plecăm, pentru moment aventura în această zonă s-a încheiat”, a spus el.

Ajuns la destinație, el a întâlnit-o pe Roxana, o tânără româncă stabilită în Israel. Ea i-a dat mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie, 2023, în acel masacru care a îndoliat o țară întreagă și a provocat un adevărat război.

Iadul din Gaza

„Suntem în locul unde a fost festivalul Nova, unde au murit cei mai mulți tineri. Aici a fost sărbătoarea aceea în care pur și simplu tinerii au vrut să se distreze și au intrat teroriștii și i-au omorât. E trist, e emoționant și pentru mine”, a spus tânăra. Și a adăugat: „Și unii sunt chiar luați ostatici, încă sunt ostatici în Fâșia Gaza.”

Un asemenea loc nu putea să nu lase o puternică impresie. Evident, vloggerul a simțit totul. „Da, este ireal să vezi atâtea persoane tinere, care practic nu mai sunt printre noi. Nu avea cum să nu vin și în acest loc, nu avea cum să nu vin să vedeți și voi aceste imagini, pentru că te lasă fără cuvinte, pur și simplu nu știi ce să mai zici în momentul în care vezi așa ceva. Sunt sute.”

A adăugat apoi, citând o jurnalistă palestiniană din Israel. „O jurnalistă palestiniană de la Al Jazira spunea la câteva zile după atac că, citez, «am fost ținuți ostatici de Israel decenii, am fost prizonieri în țara noastră, dar în octombrie copilul fricos a reușit în sfârșit să lovească, iar bătăușul a fost zguduit». Acestea sunt cuvintele unui mare jurnalist palestinian de la Al Jazira. Nu știu ce să zic, comentați voi mai jos”, a mai spus el.

Imediat ce a încheiat au început să se audă bubuituri, probabil de artileria sau rachetele israeliene de asalt.

„Se aud bubuituri, nu știu dacă se aud și pe cameră, dar suntem la un pas de linia frontului, haide să-i spunem așa, văd că sunt și câțiva turiști, acolo au loc lupte. Ai crede că tună, nu? Se aud bubuituri. Retrăiesc oarecum senzația din Odessa, din Ucraina, pentru că și acolo auzeam focuri de armă, bubuituri. Aici este diferit, total diferit. Oricât aș încerca eu să-i explic, trebuie să fii aici acum pentru a reuși să simți energia acestui loc. Ne puteți spune pe scurt ce s-a întâmplat aici sau cum văd oamenii locului lucrurile?”, a adăugat el, întorcându-se spre Roxana

Iar tânăra a detaliat și a povestit filmul unor evenimente dramatice, care au adus moartea a sute de tineri nevinovați, a căror singură vină a fost că nu-și puteau imagina un dușman atât de crud.

„Ideea este că a fost un festival, iar la genul ăsta de festival nu se anunță dinainte efectiv unde este poziția. Se dă doar cu 24 de ore înainte locația celor care au cumpărat bilete ca să vină la festival. În momentul în care au dat poziția, locul și așa mai departe, oamenii aceștia au venit de cu seară aici. Festivalul a început undeva la ora 12 noaptea și se continua până după-masa în aceeași zi. Toată lumea știa că Hamas nu avea de unde să știe despre locația asta, pentru că în mod normal nu aveau cum să știe. Nici cei care participau la festivalul respectiv, probabil doar cei din organizație au știut exact locul pentru că au cerut aproba, de la armată și de la poliție. Tocmai pentru ca să nu aibă loc atentate procedează așa și nu spun locul decât cu 24 de ore înainte”, a amintit ea.

Coșmarul din zorii zilei de 7 octombrie

Momentele de coșmar povestite de tânără au început la ora 6:30, în dimineața de 7 octombrie, când alarmele au intrat în funcțiune.

„Muzica a încetat și li s-a spus prin boxe să se adepostească că sunt alarme. Nu s-a așteptat nimeni că vor veni teroriștii, că vor intra teroriști aici. S-a așteptat că vor fi niște salve de focuri și se va termina. Ei au văzut că asta continuă foarte mult și la un moment dat s-au auzit împușcături. Pentru că au venit din partea asta, au început să apară teroriștii. În momentul ăla tineretul, unii au început să plece, să se adune și să plece, alții au rămas încă aici. Problema este că și cei care au plecat, au început să fugă și ei au fost prinși de camionetele teroriștilor pe drum și au fost omorâți și arși. A fost și un ambuteiaj, că au fost aici peste 3.000 de persoane (…). Cei care au rămas aici, au așteptat să se liniștească lucrurile, dar au fost prinși de teroriștii care au venit efectiv pe motociclete, pe jos. De aici s-au luat foarte mulți ostatici care încă sunt din păcate în Fâșia Gaza. Despre foarte mulți nu se știe nimic”, e doar începutul unei triste povești.

Ea a relatat și cum teroriștii aveau inițial în plan să intre în mai multe orașe și să ucidă cât mai mulți oameni, dar s-au oprit la festival unde au masacrat mulți tineri. Mulți dintre tineri, amețiți de alcool sau chiar de subtațe interzise, nici nu au realizat ce li se întâmplă/

„Unii dintre cei care au realizat și au fugit fost prinși până la urmă. Imaginați-vă că aici au stat și până la două zile până i-au găsit. Sunt unii care s-au ascuns, au dat foc la păduri aici, au dat foc la vegetație ca să-i prindă. Deci a fost, efectiv, un film de groază”, e povestea de groază spusă de Roxana, întreuptă de o nouă bubuitură, de această dată și mai apropiată.

Printre bombe

„Ok, ați auzit. E... super. Nu avem aici alarme și a picat o bombă acum. Destul de aproape. Se întâmplă în direct, din păcate. A fost o înghețare a situației. Efectiv armata nu a știut cum să reacționeze și nu a reacționat nicicum. Nu se așteptau la ce s-a întâmplat aici. Plus că au distrus, Hamas a distrus sistemul de comunicație de aici. Ce înseamnă sistemul de comunicație? Nu au fost telefoane, nu au fost mesaje. Doar mesaje normale, fără WhatsApp. Cum să vă zic, toate camerele care sunt pe gardul care desparte Fășia Gaza de Israel au căzut. Tot sistemul ăsta a căzut. Deci nu au mai avut legătură și nu știau exact ce se întâmplă, situația reală de aici. Și până au început efectiv să vină, au durat ore. Au durat ore. Ore care au fost critice pentru cei care sunt aici.”

„Da, pentru că în acest moment nu mai sunt printre noi. După cum puteți observa, sunt doar fotografiile rămase”, i-a răspuns Cosmin.

„Din păcate, aici se aud foarte tare bombardamentele din Fâșia Gaza. Suntem foarte aproape, chiar 3 km”, l-a completat Roxana.

A fost rândul lui Cosmin să intervină. „Da, am simțit-o și eu pe pielea mea. Dacă mai devreme vă spuneam că se aude încet, se aud ca niște tunete, de data aceasta s-a simțit serios. Și îmi imaginez prin ce trec oamenii care locuiesc în apropiere.”

Tânăra a povestit că oamenii încă nu s-au întors la casele lor de teama luptelor și a faptului că oricând teroriștii ar putea să revină.

„În general vin cumva de dimineață și stau până seara. Toți sunt agricultori aici sau crescători de animale. Acum au început să revină, dar în sensul că seara pleacă în alte locuri unde sunt adăpostiți pentru că nu au niciun adăpost sigur aici. Încă nu e foarte sigur. Noi suntem într-o zonă în care nu este sigur deloc acum. Pe pielea noastră. Oamenii se întorc seara acasă și vin de dimineață (…). Și chiar ți-am spus că dacă va fi alarmă nu avem unde să ne adăpostim. Tot ce putem face efectiv e să ne punem jos mâinile pe cap și ăsta este singurul lucru pe care putem să-l facem. Pentru că e vorba de câteva secunde și n-ai unde, mai bine să protejezi capul și să te pui jos în schimb să alergi într-o direcție. Pentru că nu ai timp. Există aici un buncăr unde se poate adăposti, dar n-ai cum să ajungi în 5 secunde, n-ai cum să ajungi atât de repede”, a arătat Roxana.

Blindate, elicoptere și reguli stricte

Evident, regulile sunt stricte. Cei doi tineri nu au primit permis pentru a intra în locurile abandonate de oamenii alungați de război.

„Și după ce cade bomba, trebuie să stai 10 minute în adăpost”, a continuat tânăra, iar când se pregătea să răspundă unei alte întrebări s-a auzit o nouă bombă, chiar mai aproape.

„Este foarte aproape acum. Începe să devină destul de... Este foarte aproape. Dar nu-ți fă probleme că asta a fost o salvă de tun din partea noastră către Gardă. Nu e ceva ce a picat, armata a aruncat din partea asta”, l-a lămurit ea pe vlogger.

„Și cum reușești să faci diferență între prima și a doua?”, a întrebat-o el. „Ai simțit că acum nu s-a cutremurat pământul”, a venit răspunsul.

Printre cei uciși s-au numărat și mulți turiști, inclusiv o tânără germană, dar și mulți thailandezi. Teroriștii nu au avut milă nici de aceștia, chiar dacă mulți dintre thailandezi, dar și dintre israelienii uciși erau chiar musulmani.

„Au fost drogați, asta este clar, pentru că s-au făcut tot felul de analize celor care i-au luat, care i-au prins și au fost drogați pentru că nu puteau să facă asemenea cruzimi, eu nu cred. Este ireal, deci li s-a promis un apartament în Fâșia Gaza, 10.000 de dolari, dar eu nu cred că cineva ar fi putut să facă ce-au făcut ei”, a adăugat ea.

De aici, cei doi s-au deplasat într-un buncăr. Iar imaginile cu copiii, cu adolescenții uciși cu cruzime l-au impresionat pe Cosmin.

„Priviți și voi, copii cred că 90% din pozele pe care le văd, pe care le vedem sunt ale unor copii. Pădurea este plină cu așa ceva. (Se aude iar o bubuitură) O altă bombă, nu cred că o să mai rămânem foarte mult timp. Faptul că auzim bombe din când în când face ca situația să fie mult mai dramatică, pentru că știi că acest lucru nu s-a terminat. Din nou. Da, senzația este înfricoșătoare. Mai bine că Andreea nu a venit pentru că ea se speria 100%. Acolo avem armată cred, soldați. Se aud elicoptere care cred că supraveghează această zonă. Vin grupuri de oameni, grupuri de copii, aceste fete care sunt în armată și le văd speriate în momentul în care aud aceste focuri. Este ciudat să fii aici, să vezi aceste fotografii și să auzi cum se trage”, a mai spus el.

Spre final, el a concluzionat. „Cred că am spus asta și în clipurile trecute, dar îmi mențin părerea. Nu cred că poți să tratezi răul cu rău, cineva trebuie să facă primul pas și să existe o înțelegere. Foarte multe persoane cu care am vorbit, atât aici, cât și în zona palestiniană spun că religia nu are nimic în comun cu ce se întâmplă. Eu cred că are, religia are un cuvânt de spus în această situație. Din câte am văzut în cele 30 de zile petrecute pe aceste teritorii, religia are legătură cu ceea ce se întâmplă aici, chiar dacă poate unele persoane nu realizează. Ideea este atât de bine implementată în subconștientul lor încât fac și spun anumite lucruri ca și cum varianta lor este cea corectă și nu există altceva”, a mai spus Cosmin, în timp ce au început să apară blindatele armatei israeliene, probabil îndreptându-se spre iadul din Gaza.