Val de ironii pe seama „epidemiei de bichoni”: „Toată lumea umblă cu capetele astea de mop după ea”

Bichonul, una dintre cele mai populare rase de câini, apreciată pentru talia mică și blana pufoasă, a devenit un subiect de dezbatere aprinsă pe rețelele sociale. Unii români ironizează „epidemia de bichoni” care a cuprins România, în timp ce alții se arată mulțumiți de prietenii lor patrupezi.

Bichonul, cea mai populară rasă de câini cu stăpân din România, conform unor statistici, l-a depășit în preferințele românilor pe pechinezi, ciobănești germani și chiar pe câinii vagabonzi adoptați, și ei apreciați de iubitorii de animale de companie.

Potrivit datelor din registrul de evidență a câinilor cu stăpân, românii dețin peste 120.000 de câini Bichon Maltez. În clasamentul popularității, această rasă este urmată de Ciobănești germani, Pechinezi, Ciobănesc Mioritic, Labrador Retriever, ciobănesc românesc carpatin, Bichon havanez, Amstaff, Ciobănesc Caucazian, Yorkshire Terrier.

Câinii populari nu sunt pe placul tuturor

Pe rețelele sociale, unii români reclamă „epidemia de bichoni”, afirmând că această rasă le-a devenit antipatică din cauza „răutății” câinilor și a faptului că par să fie peste tot. Mesajele lor au stârnit dezbateri aprinse.

„Merg destul de mult pe jos și mă jur că trei din patru câini cu stăpân pe care îi văd sunt bichoni. Nu mă înțelegeți greșit, iubesc animalele, dar rasa asta îmi devine antipatică. Sunt răi, ai dracu’. Nu de puține ori îi văd lătrând și chiar sărind la oameni sau alți câini. Nu au nicio utilitate practică. Nu sunt câini de pază, utilitari sau de concurs. Singura lor menire e să fie un maimuțoi de pluș pentru copii mofturoși și bătrâne singure. Iar stăpânii lor sunt iubitori falși de animale care izgonesc sau chiar lovesc câini vagabonzi dacă încearcă să se apropie de bijuteria lor”, susține un român, într-un mesaj devenit viral pe platforma Reddit.

Cea mai mare problemă creată de cei care își doresc bichoni ca animale de companie este, în opinia autorului mesajului, că alimentează piața neagră a crescătorilor de câini.

„Eu înțeleg că este un câine de talie mică și ușor de întreținut la bloc, dar un iubitor de animale cu adevărat ar adopta un câine, ar salva un suflet, nu și l-ar cumpăra de pe site-uri”, se plânge acesta.

Mesajul a atras sute de comentarii pe platforma de socializare. Unii proprietari de bichoni s-au arătat revoltați de mesajul românului, susținând că acesta ar fi frustrat că mulți dintre stăpânii acestor animale ar fi femei.

„Cică proprietarii de bichoni nu sunt „iubitori de animale” adevărați. Dar, în același timp, un mare iubitor de animale — după cum chiar el se autodefinește — consideră că un câine e inutil dacă nu are un „job”: de mânat oile, de păzit curți, de vânat iepuri etc. Ca și cum doar câinii cu astfel de abilități, din care omul poate profita din punct de vedere material, merită iubiți sau merită să fie companioni. Iar dacă bichonii nu sunt o rasă „populară printre bărbați”, asta îi face automat niște ființe inferioare în comparație cu alte rase preferate de bărbați, nu?”, scrie unul dintre ei.

Reclamați pentru „năravuri rele”

Unii i-au dat dreptate autorului mesajului, întrebându-se unde sunt toate rasele pe care le vedeau mai demult pe stradă: Dalmațian, Pudel, Doberman, Ciobănesc german etc.

„Rar mai vezi și câte un Rottweiler, un Beagle, un Jack Russell sau un Border Collie. Toată lumea umblă cu capetele astea de mop după ea. Noroc că mai vedem, din când în când, câte un Husky, Labrador sau Golden Retriever”, scrie un român, pe Reddit.

Unde sunt pechinezii și cockerii bătrânilor din anii 2000, se întreabă, nostalgic, un alt internaut, iar altul își declară nemulțumirea față de stăpânii bichonilor.

„Aveam și eu o grămadă de bichoni în bloc (cred că minim unul pe etaj). Lătrau întruna, erau mereu agresivi cu mine pe casa scării și, bineînțeles, își făceau nevoile lângă mașina mea. Evident, proprietarii nu se sinchiseau să curețe după e Chiar nu cred că problema e câinele, ci oamenii care își iau bichon”, scrie acesta.

Alți români le plâng de milă bichonilor și spun că au ajuns să îi ocolească, tot din cauza proprietarilor lor.

„Problema este că mulți stăpâni nu își dresează și nu își socializează câinii cum trebuie. Bichonul a devenit un fel de sinonim pentru „hai să ne luăm și noi un cățel ieftin, dar care pare fancy”, fără să știe că nivelul lor crescut de energie poate duce la năravuri foarte proaste. Stau într-o zonă în care doi din tei câini sunt Bichoni, iar jumătate dintre aceștia mă fac să trec strada instantaneu, cum îi văd, când sunt la plimbare cu câinii mei. Păcat de rasă și de ce a ajuns să fie”, scrie o tânără.

Stăpânii, acuzați de comportamentul câinilor

Mulți oameni care au bichoni nu au habar ce presupune îngrijirea acestei rase, susține altă iubitoare de animale.

„Sunt mici și drăguți, da, dar și ei trebuie îngrijiți și învățați cum să se comporte în diferite situații. Trebuie corectați când greșesc (atenție, nu prin cine știe ce metode idioate, ci verbal, calm dar ferm — după cum există n video-uri și informații peste tot). Oricum, animalele nu au nicio vină. Ele se comportă după cum sunt crescute sau, mai corect spus, lăsate de capul lor”, adaugă aceasta.

Unii români au povestit că s-au ales cu cicatrici după ce au fost mușcați ori zgâriați de bichonii care aparent le păreau inofensivi.

„Am o vecină care are un Amstaff și un Bichon. Amstafful e cel mai sociabil și cuminte cățel, în schimb Bichonul zici că e fiul Satanei. Face ca toți dracii când îl scoate afară: sare să muște, latră la orice... oribil. Oricât de mult iubesc animalele, pe ăștia chiar nu pot să-i plac. Îmi sunt antipatici rău”, spune unul dintre ei.

Alții i-au poreclit „capete de mop”, „șobolani” ori au povestit că se împiedică de ei atunci când ies la plimbare prin oraș.

„Deși nu-mi plac în mod special câinii mici, bichonii sunt totuși o rasă hipoalergenică, adică nu e neapărat o alegere rea pentru un stăpân care trăiește la apartament. Faptul că majoritatea își iau câine doar pentru că se plictisește copilul în casă sau pentru că dă bine în pozele de pe Instagram, fără să fie în stare să se ocupe și de dresaj, e cu totul altă poveste”, crede un alt român.

Altul afirmă că un câine mai mare latră, dar te și apără. O pisică e mică, dar măcar tace dracului și nici nu trebuie scoasă afară. „Pe când un bichon este degeaba: latră, nu te apără, face și scandal afară și mai și miroase”, adaugă acesta.

Protectori cu stăpânii lor

Unii proprietari de bichoni se declară însă încântați de animalele lor de companie.

„Eu mi-am dresat câinele — și da, a avut și ea apucături urâte, dar am lucrat cu ea, iar acum pot spune că este chiar cuminte. Are o lesă fixă și merge la picior. Cu toate acestea, sunt conștientă de trecutul ei, iar când vedem alți câini sunt reticentă. Totuși, nu trec strada și nu mă feresc, ci doar o țin din scurt și îi urmăresc limbajul corpului, ca să văd ce intenții are. Poate că bichonul nu este câine de pază, dar a sărit să mă apere când tata a vrut să mă lovească. A apărat-o și pe mama și îi protejează foarte bine și pe copii. Nu e corect să-i băgăm pe toți în aceeași oală”, scrie stăpâna unui bichon.

Alți proprietari de bichoni arată că sunt animale foarte utile, chiar dacă au dimensiuni mici.

„Nu sunt nepractici — e un animal de companie, îți ține companie, deci își face treaba. Pe lângă asta, nu are dimensiunea necesară să te apere, dar latră și îți semnalează un pericol. Asta cu „apăratul” depinde. În urmă cu ceva timp, la țară, la ai mei, a venit ursul. Avem un câine de talie mică, deștept și cuminte, care l-a gonit și, cred eu, s-a dus după el. După câteva zile, câinele s-a întors. Ursul, nu”, amintește unul dintre ei.

Bichonii nu sunt răi, ci sunt mici și simpatici, iar lumea crede că, tocmai de aceea, nu trebuie dresați, este de părere un alt proprietar al unui câine din această rasă. „Măcar este bine că vedem tot mai mulți câini de companie prin case și nu legați în lanț, în fundul curții”, concluzionează acesta.

Potrivit specialiștilor, bichonii sunt câini de talie mică, cu blană pufoasă, hipoalergenici și foarte populari ca animale de companie, mai ales în apartamente. Sunt jucăuși, energici și inteligenți, uneori zgomotoși și neascultători dacă nu sunt dresați. Deși nu sunt câini de pază, ei sunt vigilenți și semnalează orice mișcare suspectă. Necesită îngrijire regulată a blănii și socializare timpurie pentru a dezvolta un comportament echilibrat.

În România sunt circa patru milioane de câini cu stăpân, adică mai puțin de un câine la cinci oameni. Doar în Ungaria raportul dintre câini și oameni este mai apropiat, fiind de un câine la trei oameni, în timp ce în Danemarca, Austria, Irlanda, Suedia și Grecia la fiecare câine de rasă sunt cel puțin zece oameni.

Cele mai populare nume de câini în România sunt, în ordine: Rex, Max, Bobiță, Ursu, Bobi, Bella, Pufi, Nero, Maia și Lăbuș.