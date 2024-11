Cunoscutul vlogger Cosmin Avram a ajuns la Bruxelles, capitala neoficială a Europei, dar ceea ce a găsit aici i-a dat fiori. Cu toate acestea, vloggerul spune că Bruxellesul nu poate fi judecat doar prin prisma acestor imagini horror și spune că orașul are și părți foarte frumoase.

Cosmin Avram a străbătut Europa în lung și în lat, iar acum a venit rândul capitalei Belgiei și a Uniunii Europene, Bruxelles. Spirit critic, vloggerul a filmat și părțile „ascunse” ale citadelei, iar imaginile care nu se văd niciodată în documentare și în ofertele agențiilor de turism, cu oameni ai străzii care dorm chiar în fața sediului Parlamentului European, au produs o puternică impresie și i-au luat pe foarte mulți prin surprindere.

„Bine ați venit în Bruxelles, dragi prieteni, orașul numit capitala Europei datorită instituțiilor politice internaționale aflate în acest oraș. După cum arată această zonă, pare că am ajuns în Turcia. Cerșetori peste tot, la fiecare colț, traficanți de droguri”, a început românul.

Așa cum arată și statiscile, Bruxelles este un oraș cu probleme. O rată mare a infracționalității, rețele de traficanți de droguri și cerșetori întregesc un tablou parcă ireal, în contrast cu frumusețea inegalabilă a unei părți importante a metropolei. Acest lucru nu i-a scăpat vloggerului, care a surprins o serie de imagini șocante.

„Din câte am înțeles, acesta este cel mai detestat oraș din Europa. Este orașul controverselor, aș putea spune, extrem de periculos din câte am auzit. Și acolo sunt foarte mulți tineri care vând droguri și nu mă refer la iarbă. Orașul are rata infracționalității foarte ridicată, e un oraș periculos. De fapt, chiar asta încercăm să aflăm în vlogul de astăzi, dacă Bruxelles este cu adevărat un oraș periculos. Un oraș de temut pentru că și-a căpătat această faimă negativă. Cel puțin în spațiul online. Tot ce văd în online asta îmi spune. Tot orașul este în reconstrucție. Se lucrează peste tot și sunt foarte multe clădiri vechi. Sunt demolate din câte îmi dau seama și se reconstruiește. Vedeți cum arată această zonă. Foarte frumoasă, foarte plăcută. Chiar lângă Gara de Nord. Ca de obicei o să iau orașul la pas. Încerc să nu ratez nimic. O să vă prezint tot ce găsesc. Exact așa cum o găsesc. Fără editare, fără cenzură, realitatea pură din stradă”, a mai spus el.

Un oraș superb 70%

Evident, a găsit și zone frumoase care i-au plăcut. Arhitectura frumoasă a orașului l-a impresionat, precum și faptul că oamenii fac eforturi pentru a renova clădirile vechi.

„Salut un lucru interesant, l-am văzut foarte des în acest oraș. Oamenii încearcă să păstreze fațada clădirilor în interior pur și simplu nu mai există nimic au demolat tot și reconstruiesc, dar păstrează, nu vor să strice imaginea orașului, păstrează arhitectura veche cel puțin cea de la exterior. Să știți că în această parte a orașului atmosfera este plăcută, este vie. Oamenii sunt activi, vedeți cât de frumos arată această clădire, un restaurant. Cred că ne aflăm în inima centrului vechi”, a mai spus el.

În schimb, chiar și în zonele bune a simțit în multe rânduri mirosuri pestilențiale.

„Aici avem un teatru foarte frumos și el în reconstrucție. În momentul în care mergeți pe aceste străzi nu vă apropiați de astfel de clădiri, de astfel de corpuri pentru că miroase foarte foarte urât. Lumea urinează aici, miroase a urină și a excremente peste tot.”

„Aici avem o biserică frumoasă Sfântul Nicolas. Da, zona aceasta este impecabilă, nimic de reproșat foarte, foarte frumos. Foarte mulți turiști, curățenie. Vreau să mai lămuresc un lucru pentru că din câte am observat foarte multe persoane nu înțeleg în totalitate conținutul meu. În momentul în care vreau să fac un vlog dintr-o țară, dintr-un oraș în care prezint părțile mai puțin plăcute, nu înseamnă că acel oraș arată așa în totalitate. Eu am tot spus asta în vloguri, dar din câte am văzut în comentarii acest lucru nu s-a înțeles pentru că sunt persoane care spun că «bine că am văzut asta, nu o să mai merg în acel oraș.» Total greșit, partea mai puțin cunoscută, latura ascunsă cum îi spun eu, a unui oraș nu reprezintă adevărata față a orașului. Dacă vrei să vezi un oraș din punct de vedere turistic nu trebuie să iei în calcul acele vloguri trebuie să te uiți la vlogurile turistice pentru că ele îți prezint fața turistică a orașului. Vlogurile în care prezint latura mai puțin cunoscută, vlogurile în care prezint problemele orașului se încadrează într-o altă categorie”, a explicat Cosmin.

Probleme ascunse sub preș

Concluzia sa a fost că aproape trei sferturi din Bruxelles arată bine, chiar impecabil. Totuși, fața metropolei belgiene este pătată urât în mai multe locuri.

„Cred că 60-70% din oraș arată foarte bine, este curat, este perfect ca aici, dar este zona bună a orașului, zona unde trăiesc oamenii cu bani, zona unde locuiesc parlamentarii. Cred că acesta este unul din motivele pentru care acest oraș este atât de detestat de mai toată lumea. Cred că dacă Uniunea Europeană nu ar avea sediu în acest oraș lucrurile ar fi total diferite, orașul nu ar mai fi atât de criticat. Din punct de vedere financiar acest lucru este un plus, dar imaginea orașului se duce în jos. Nu spun că doar aceasta este problema principala problemă, ca peste tot o reprezintă imigranții ilegali cei care fac aceste boacăne, iar aceste aceste pasaje sunt groaznice”, a adăugat el.

În opinia sa, problemele nu trebuie ascunse sub preș și nici trecute sub tăcere. Tocmai pentru că trăiesc în democrație, spre deosebire de oamenii din multe alte țări care nu au nici măcar voie să vorbească despre aspectele mai puțin plăcute, europenii au datoria nu doar să constate că există multe probleme, ci și să facă tot ceea ce ține de ei pentru a-i obliga pe politicieni să ia măsuri.

„Trebuie scoase la iveală astfel de lucruri pentru că asta înseamnă democrație. Dacă am fi fost în Rusia sau alte țări comuniste, acest lucru nu ar fi fost posibil. Acest loc (n.r. - Parlamentul European) nu cred că are nevoie de prezentare. Puteți veni aici, puteți vizita, puteți intra în interior, avem și steagul României acolo, iar din câte am văzut zilele acestea și Moldova a făcut un pas important pentru ca steagul țării să fie ancorat aici”, a mai spus el.

Oamenii străzii dorm lângă Parlamentul European

Odată ajuns în fața Parlamentului European, a fost șocat să vadă oameni dormind pe jos sau în corturi chiar în fața instituției.

„Am văzut un lucru interesant, un om care doarme. Văd un cort acolo în depărtare, un om care doarme în fața Parlamentului. La asta chiar nu m-am așteptat, oameni care să dormă pe stradă fix lângă Parlamentul European, oameni ai străzii la ușa Parlamentului European nu m-am așteptat la așa ceva. Eu ce să înțeleg, acești parlamentari sunt de acord cu asta, nu reușesc să facă ceva pentru acești oameni care dorm la ușa lor?”, s-a întrebat retoric Cosmin Avram.

Și a continuat la fel de neplăcut surprins de ceea ce a putut să vadă. Și li s-a adresat urmăritorilor săi de pe You Tube, deloc puțin, în încercarea de a afla cum este posibil așa ceva.

„Aici miroase a urină, miroase a excremente, suntem la poarta Parlamentului European. Dragi prieteni, priviți cum dorm oamenii, priviți ce e aici. În ce fel miroase... e de Doamne ferește. Și nu glumesc. Cum este posibil acest lucru? Vă rog să-mi explicați pentru că eu nu reușesc să înțeleg. Pe aici trec europarlamentarii, pe aici trec demnitarii sau scuzați-mă pe mine greșeala mea, ei nu merg ca oamenii normali, se urcă în limuzine și coboară direct în fața hotelului de 5 stele sau de 4 stele acolo unde au cazarea zona este curată. Arată frumos cu excepția locurilor unde trăiesc acești oameni fără adăpost”,a punctat el.

Însă, în opinia sa, nu doar guvernele, politicienii și europarlamentarii sunt vinovați că există atâta sărăcie extremă. Cea mai mare vină o au, crede Cosmin Avram, chiar cei care se complac în această situație și ajung să doarmă pe străzi.

.Acum dacă veniți să-mi spuneți, că tot discutam de comunism ceva mai devreme, că pe vremea comunismului nu existau astfel de persoane, nu știu dacă pot să vă contrazic pentru că nu am trăit în comunism. Dar în 90% din cazuri acești oameni aleg să doarmă pe stradă, aleg să nu facă nimic cu viața lor. Cred că oricât de sărac ai fi, oricâte probleme ai avea, ușor ușor reușești să te pui pe picioare. Trebuie doar să vrei să muncești”, a mai spus el.