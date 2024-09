Doi cunoscuți vloggeri din Spania cu orgini române, foarte populari la noi, au surprins afirmând că și-ar dori să se stabilească în România. Ei au argumentat acest lucru prin faptul că România e una dintre cele mai sigure țări și că nivelul de trai a crescut enorm în ultimul deceniu.

Cristi și Ralu sunt foarte cunoscuți în România, iar din 2019 și până în prezent au realizat sute de clipuri în numeroasele țări pe care le-au vizitat. După un început mai mult decât dificil, în care trăiau cu 20 de euro pe zi, banii din publicitate i-au ajutat să se ridice și să ajungă să viziteze țări din toate colțurile lumii, fără grija finanțelor. În prezent, cei doi vloggeri au numai pe YouTube aproape 230.000 de urmăritori.

Cristi și Ralu au fost invitații lui Mihai Morar la podcastul „Astăzi, la Fain & Simplu, cu Mihai Morar.” Cu această ocazie, cei doi tineri au povestit cum arată viața lor în ultimii 5 ani, de când practic nu mai au casă și trăiesc ca niște nomazi, mergând din țară în țară și din oraș în oraș pentru a surprinde realitățile unor lumi de multe ori diferite total de cea din România.

Cristi a povestit șocul trăit în momentul în care a realizat că și-a dat demisia de la locul său de muncă pentru a trăi așa cum a visat mereu și să să devină vlogger.

Drumul spre celebritate

„Am visat mult a chestia asta, dar când am ajuns în momentul ăsta m-am speriat tare, îmi era rău de tot”, a povestit el. Și într-adevăr, prima perioadă nu a fost foarte simplă. Cei doi au fost nevoiți inițial să trăiscă exclusiv din economiile lor, nu foarte mari.

„Sincer, nu credeam că se poate transforma într-un stil de viață. Adică noi am plecat să călătorim un an, am zis un an sabatic. Aveam 12.000 euro, să fiu sincer, dar mai aveam vreo 4.000 puși bine pentru urgențe. Erau bani calculați pentru un an când erau alte prețuri. În 2019, ce s-a transformat în ce s-a transformat, astăzi nu ne vine să credem nici nouă acum. Și atunci adică nu puteam crede că vom avea succes. Mai ales din cauza limbii, pentru că am fost crescuți într-o altă țară. Noi ne-am simțit foarte mult timp străini”, au spus cei doi tineri. Ei au mărturisit că inițial nu știau nici măcar să țină o cameră în mână și că își imaginau că, asemenea unor vloggeri din alte țări, vor fi capabili să trăiască doar cu câte 5 euro pe zi și să doarmă de fiecare dată pe unde se nimerea.

Au început să aibă un succes enorm în primele săptămâni din pandemie. Modestă, Raluca spune că acest lucru s-a datorat și faptului că oamenii s-au trezit peste noapte obligați să stea doar în case și au început să consume orice divertisment pentru a scăpa de stres.

Cum pașii i-au purtat în cele mai multe țări, Cristi și Ralu au văzut ce înseamnă cea mai cruntă sărăcie în țările subdezvoltate, dar și paradoxul din statele vestice, copleșite în lupta cu drogurile, violența și sărăcia unor comunități îngropate în mizerie.

De altfel, întrebați de Mihai Morar unde s-ar vedea trăind, ei au răspuns fără ezitare că și-ar dori ca la un moment dat să se mute în România. Ce i-a impresionat aici a fost siguranța pe străzi, după ce au trăit momente încordate în metropole precum Bruxelles, Paris, Londra și chiar Washington, unde s-au temut pentru propria siguranță.

„Faptul că în România poți să trăiești, să-ți iei copilul, să ieși afară la 00:00 și să te plimbi fără să-ți dea nimeni în cap sau măcar să te gândești că îți dă cineva în cap e un factor foarte, foarte important. Și sunt din ce în ce mai puține locuri în lumea asta în care exact să te simți îm siguranță,”, au spus cei doi.

„Chestia asta e foarte importantă. Să poți să mergi pe stradă la orice oră și să fii relativ liniștit, să nu te uiți în spate toată ziua”, a continuat Cristi. Întrebat de Mihai Morar în ce orașe s-au simțit în pericol, cei doi au detaliat:

„Cel din Belgia, când am fost în Belgia, Bruxelles, capitala Europei”, a spus Raluca fără să se gândească prea mult. Iar Cristi a continuat ideea: „Bruxelles are cele mai multe furturi, cred. Și e cel mai împânzit de camere după Londra. 97% din aria Bruxelles-ului e împânzită de camere de supraveghere, dar degeaba. Că așa i-am pus și titlul la video, chiar așa era statistica. Capitala infracționalității fix în sufletul Uniunii Europene”, a spus Cristi.

A fost momentul să intervină Raluca. „Și la Paris mi-a fost frică să mă duc prin metrou sau să mă plimb seara prin gară”, după care a continuat Cristi: „Washington DC. Nu e nici ăla foarte primitor, seara se întâmplă multe. Din păcate, în marile orașe încep să fie într-o degradare, dar cred că așa e procesul, nu?”

Evident, nici viața în țări, precum Rusia, China sau cele din așa-numitul sud global nu este mai bună, iar peste tot se trăiește dificil, e concluzia celor doi.

Clipul are, după numai o zi, circa 100.000 de vizualizări, dar aproape 5.000 de aprecieri și sute de comentarii. Cei mai mulți dintre cei care au comentat le-au dat dreptate celor doi vloggeri.

Cei mai mulți le-au dat dreptate

„Cred că podcastul ăsta e un duș de realitate. Oamenii ăstia, Cristi și Ralu, copii români crescuți în diaspora, adulți care au colindat toata lumea asta, vin să ne scuture un pic și să ne facă să apreciem ceea ce încă avem în România. Le mulțumesc pentu firesc și pentru autentic”, a comentat cineva.

„Locuiesc în Canada de peste 20 de ani. Sunt complet de acord că situatia din România s-a îmbunătățit, iar vestul e în declin tot mai mult”, l-a completat altul.

„Cât de frumos! Mă bucur mult să îi văd și în formatul ăsta! Au dreptate, România este una dintre cele mai sigure țări (după ce am vizitat și locuit în 60 și ceva de țări). Bun revenit acasă”, a completat altcineva.

„Cei mai potriviți ambasadori ai României. Mai mult decât să arate cum se trăiește în alte țări, ei învață românii să își prețuiască mai mult propria țară. Vă admir mult și mă bucur că țărișoara noastră a recâștigat două persoane minunate. Și eu stau în Spania și știu ca locul meu va fi mereu in România. Pentru ca nicăieri nu-i ca acasă”, a spus altul.

„Au călătorit în toată lumea, unde ți-ai crește copiii? În România, cu asta au spus tot! Doar cine nu a văzut Barcelona, Paris, Bruxelles, Frankfurt, posibil și altele, dar nu le-am văzut... Să nu mai spun de Suedia unde este haos mare și e foarte rău. Da, financiar în multe domenii este mult mai bine, iar în multe domenii acum este o situație similară. Dar aici e multă liniște, siguranț, etc... Puțini înțeleg și știu adevărul, am fost vara asta în Grecia, în Atena. Ferească Dumnezeu ce am văzut, probabil în Ferentari vezi așa ceva și ce prețuri. Bine, prețuri mari mai ales pe insule, sunt triple față de cele de la noi, unele fix același produs în supermarket. Mult succes, copii!”, a punctat altcineva.

Pro și contra

„Mulțumesc pentru sinceritate, avem nevoie de păreri sincere. Sunteți faini și simpli! Am observat o părere majoritar pozitivă despre mutatul înapoi în România. Polemici au fost și vor fi”, a comentat alt internaut.

Alții însă nu au rezonat cu punctul lor de vedere și au ținut să-i contrazică. Fiecare cu propriile argumente, mai mult sau mai puțin pertinente. „Da, poți câștiga în România, în unele domenii comparabil cu vestul, problemele apar la nivel de educație, sănătate, justiție. Când aceste dezamăgiri vor apărea, traiul în România, va fi un pic altfel. Sunt oameni care câștigă bine aici și pleacă din aceste motive”, a scris cineva.

„E frumos și ușor să spui că vrei să trăieșți în România când tu doar ești în vacanță în România, stai 2-3-4 luni în țară. Ia-ți un job, o chirie, pleacă de la 0 cu banii și apoi ne auzim! Nu vreau să descurajez pe nimeni, și eu sunt plecat de câțiva ani din țară și aș vrea să mă întorc peste alți câțiva, dar știu că îmi va fi greu!”, a întărit altcineva.

„Cea mai mare dezvoltare a României va fi când vom trece munții cu autostrăzile, când vom avea Constanța - Nădlac doar pe autostradă. Atunci vor crește și salariile pentru că se vor dezvolta afacerile exponențial. Să sperăm în 2028-2029,atunci va fi o treaptă mare care o vom urcăași se va vedea peste tot”, a fost altă opinie.

„Super oameni, îi urmăresc cu mare atenție mereu. Referitor la nivelul țării noastre, acum 15-20 de ani auzeai la orice colț, plec în Spania, plec în Germania, plec în Italia. Acum nu am mai auzit pe nimeni să zică că pleacă în altă țară, ba chiar îi văd cum se întorc. Ce înseamnă asta? Ne-am ridicat și noi? Sau...?”, s-a întrebat un internaut.