 Un tânăr american de 19 ani vrea să se mute în România. Ce l-au sfătuit românii: „Bulgaria este o alegere mai bună” | adevarul.ro
search
Marți, 10 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Un tânăr american de 19 ani vrea să se mute în România. Ce l-au sfătuit românii: „Bulgaria este o alegere mai bună”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Un tânăr american, în vârstă de 19 ani, se gândește să se mute în România în următorii ani. Aflat în căutarea unor informații despre viața din țara noastră, acesta a cerut sfaturi pe rețelele de socializare, iar răspunsurile primite au fost împărțite.

Un tânăr cu bagaj, la aeroport
Un tânăr cu bagaj, la aeroport Foto: Pexels

„Salut! Am 19 ani. Sunt din America și sunt interesat, în general, de posibilitatea de a emigra sau de a mă muta în România la un moment dat în viitor. Aș vrea să primesc atât câteva sfaturi, cât și să aflu cum este România în realitate, cum se trăiește aici, înainte de a lua o decizie. Mi-ar prinde bine câteva recomandări. (...) Dacă vă întrebați, Bulgaria este a doua mea opțiune, însă România este prima alegere și principala mea preferință”, a scris tânărul pe pe Reddit.

Postarea tânărului a atras numeroase comentarii, iar răspunsurile au fost împărțite. Unele persoane au vorbit despre avantajele traiului în România, precum siguranța, costurile accesibile și apropierea de natură, în timp ce altele l-au avertizat că ar putea întâmpina dificultăți, în special în găsirea unui loc de muncă.

„În anumite privințe, standardul de viață este extraordinar, iar în altele poate fi frustrant. Mulți oameni par să vină aici pentru că România este o țară sigură și, în funcție de ceea ce cauți, calitatea vieții poate fi mult mai bună”, a scris un internaut.

„Îmi lipsesc un zâmbet simplu și un salut atunci când intru într-un loc sau o conversație cu cineva în autobuz. Cu toate acestea, viața mea este bună aici. Cel mai bine ar fi să vii în vizită și să vezi cu ochii tăi”, a comentat altă persoană.

Același utilizator i-a recomandat tânărului să se concentreze mai întâi pe studii și pe obținerea unei calificări profesionale.

Românii l-au avertizat că își va găsi greu un loc de muncă

O parte dintre comentatori i-au atras atenția că mutarea în România presupune mai mult decât alegerea unei destinații și găsirea unei locuințe. 

„Nu te poți muta pur și simplu în România. Ai nevoie de viză și de un plan destul de bine pus la punct pentru a o obține”, a scris un utilizator.

Un alt participant la discuție i-a recomandat să învețe limba română dacă intenționează să lucreze aici.

„Te poți descurca în engleză la început, dar este mai bine să înveți limba dacă decizi să te stabilești aici”, a explicat un român.

„Îți vei face prieteni destul de ușor, inclusiv îți vei putea găsi o parteneră. Dar asigură-te că ai un plan, ca să nu ajungi dezamăgit”, a scris acesta.

„Bulgaria este o alegere mult mai bună”

Nu toți românii au privit cu optimism intenția americanului de a se muta în țara noastră. 

„În afară de natura frumoasă și internetul de mare viteză, suntem praf. Bulgaria este o alegere mult mai bună. Suntem cea mai săracă țară din UE. Du-te oriunde altundeva”, a comentat un participant la discuție.

Singura recomandare pe care o am este să mergi oriunde, numai în România nu. Primul lucru pe care îl voi face când voi avea suficienți bani este să plec de aici cât mai repede”, a scris altcineva.

Recomandarea primită: să viziteze România înainte de a lua o decizie

Mai multe persoane i-au recomandat să vină mai întâi în România, să viziteze câteva orașe și să vadă dacă se regăsește în stilul de viață de aici.

„Spune-ne mai întâi de ce vrei să vii, cum îți imaginezi viața aici și care sunt așteptările tale. Te vom ajuta cu plăcere”, a scris un interrnaut.

Un alt participant a subliniat că România poate fi o alegere potrivită pentru cei care își doresc un ritm de viață mai relaxat, dar experiența depinde de orașul ales și de posibilitățile financiare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
digi24.ro
image
Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie. Meteorologii anunță precipitații abundente în unele regiuni
stirileprotv.ro
image
Ioana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, s-a angajat la PNL: „Nu sunt membru de partid, sunt angajat al PNL cu contract de muncă”, a declarat pentru Gândul. Când a început colaborarea cu liberalii și ce responsabilități va avea fosta jurnalistă
gandul.ro
image
Ioana Ene Dogioiu s-a angajat în PNL! Ce funcție va ocupa
mediafax.ro
image
Multipla campioană a României a pierdut tot și a ajuns să doarmă în Gara de Nord: „Am două regrete în viață”
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Cât a putut să-i plătească Ion Țiriac lui Gigi Becali pe 4 icoane: "E un om bun cum n-am întâlnit"
digisport.ro
image
Ce s-a ales de Andrei Ștefan, câștigătorul „Dansez pentru tine”, la 18 ani de la competiție! Cum arată acum și cu ce se ocupă
click.ro
image
23.155 km fără oprire, în 24 de ore și 24 de minute: Zborul de test al Airbus A350-1000ULR doboară oficial recordul mondial Guinness
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Extremiștii care plănuiau o revoltă armată în Spania s-au antrenat în Ucraina. Legăturile cu România - El Pais
observatornews.ro
image
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege
cancan.ro
image
Orașul unde pensionarii primesc 600 lei în plus la pensie de Sărbători. Ce alte primării dau ajutoare în bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
prosport.ro
image
Peste jumătate dintre comunele mici din România ar putea fi comasate. Reforma vizează și orașele mici. Ce se întâmplă cu primăriile
playtech.ro
image
Ce va face Reghecampf la FCSB după criticile lui Gigi Becali? „Bă, patroane, dacă tu spui așa…”
fanatik.ro
image
Statul cu cel mai ridicat nivel al calității vieții din lume caută sute de mii de angajați. A relaxat legislația muncii pentru a acoperi deficitul de specialiști în 20 de domenii
ziare.com
image
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
digisport.ro
image
Adversara României, fără milă cu echipa lui Hagi: „De departe, cea mai slabă”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan i-a semnat demisia. Decretul este la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Carambol în Bulgaria cu 12 morți și 58 de răniți în două accidente în lanț. Un român, printre răniți, confirmă MAE. Peste 70 de mașini implicate | Video
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Jean Paler a suferit încă un AVC
actualitate.net
image
Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică
click.ro
image
Produsul care se găsește în orice magazin și omoară mai mulți oameni decât accidentele sau războaiele. Efectele mai puțin cunoscute asupra creierului și organismului
click.ro
image
Cum au fost surprinși Elisabeta Lipă și soțul ei în avion. Povestea de dragoste care durează de 41 de ani: „Iubirea se păstrează în gesturi mici”
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Marlon Brando profimedia 0138162878 jpg
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...
okmagazine.ro
Model digital de elevație al sitului Aguas Buenas, văzut dinspre est
Un monument construit fără regi și fără elite: misterul celor 372 de movile, integrate într-un plan geometric complex
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alexandru Ciucu și-ar dori să petreacă mai mult timp cu fetele lui: „E un subiect sensibil”. Ce ajutor și-a luat? „Ne mai ciondănim la teme”
image
Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică

OK! Magazine

image
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...