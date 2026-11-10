Un tânăr american de 19 ani vrea să se mute în România. Ce l-au sfătuit românii: „Bulgaria este o alegere mai bună”

Un tânăr american, în vârstă de 19 ani, se gândește să se mute în România în următorii ani. Aflat în căutarea unor informații despre viața din țara noastră, acesta a cerut sfaturi pe rețelele de socializare, iar răspunsurile primite au fost împărțite.

Un tânăr cu bagaj, la aeroport Foto: Pexels

„Salut! Am 19 ani. Sunt din America și sunt interesat, în general, de posibilitatea de a emigra sau de a mă muta în România la un moment dat în viitor. Aș vrea să primesc atât câteva sfaturi, cât și să aflu cum este România în realitate, cum se trăiește aici, înainte de a lua o decizie. Mi-ar prinde bine câteva recomandări. (...) Dacă vă întrebați, Bulgaria este a doua mea opțiune, însă România este prima alegere și principala mea preferință”, a scris tânărul pe pe Reddit.

Postarea tânărului a atras numeroase comentarii, iar răspunsurile au fost împărțite. Unele persoane au vorbit despre avantajele traiului în România, precum siguranța, costurile accesibile și apropierea de natură, în timp ce altele l-au avertizat că ar putea întâmpina dificultăți, în special în găsirea unui loc de muncă.

„În anumite privințe, standardul de viață este extraordinar, iar în altele poate fi frustrant. Mulți oameni par să vină aici pentru că România este o țară sigură și, în funcție de ceea ce cauți, calitatea vieții poate fi mult mai bună”, a scris un internaut.

„Îmi lipsesc un zâmbet simplu și un salut atunci când intru într-un loc sau o conversație cu cineva în autobuz. Cu toate acestea, viața mea este bună aici. Cel mai bine ar fi să vii în vizită și să vezi cu ochii tăi”, a comentat altă persoană.

Același utilizator i-a recomandat tânărului să se concentreze mai întâi pe studii și pe obținerea unei calificări profesionale.

Românii l-au avertizat că își va găsi greu un loc de muncă

O parte dintre comentatori i-au atras atenția că mutarea în România presupune mai mult decât alegerea unei destinații și găsirea unei locuințe.

„Nu te poți muta pur și simplu în România. Ai nevoie de viză și de un plan destul de bine pus la punct pentru a o obține”, a scris un utilizator.

Un alt participant la discuție i-a recomandat să învețe limba română dacă intenționează să lucreze aici.

„Te poți descurca în engleză la început, dar este mai bine să înveți limba dacă decizi să te stabilești aici”, a explicat un român.

„Îți vei face prieteni destul de ușor, inclusiv îți vei putea găsi o parteneră. Dar asigură-te că ai un plan, ca să nu ajungi dezamăgit”, a scris acesta.

„Bulgaria este o alegere mult mai bună”

Nu toți românii au privit cu optimism intenția americanului de a se muta în țara noastră.

„În afară de natura frumoasă și internetul de mare viteză, suntem praf. Bulgaria este o alegere mult mai bună. Suntem cea mai săracă țară din UE. Du-te oriunde altundeva”, a comentat un participant la discuție.

„Singura recomandare pe care o am este să mergi oriunde, numai în România nu. Primul lucru pe care îl voi face când voi avea suficienți bani este să plec de aici cât mai repede”, a scris altcineva.

Recomandarea primită: să viziteze România înainte de a lua o decizie

Mai multe persoane i-au recomandat să vină mai întâi în România, să viziteze câteva orașe și să vadă dacă se regăsește în stilul de viață de aici.

„Spune-ne mai întâi de ce vrei să vii, cum îți imaginezi viața aici și care sunt așteptările tale. Te vom ajuta cu plăcere”, a scris un interrnaut.

Un alt participant a subliniat că România poate fi o alegere potrivită pentru cei care își doresc un ritm de viață mai relaxat, dar experiența depinde de orașul ales și de posibilitățile financiare.