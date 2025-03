Titi Aur, despre greşelile pe care le fac șoferii, după ce şapte mașini au ars în Capitală în ultimele zile. „Cum te poți păzi?”

Pilotul Titi Aur, expert în conducerea defensivă, atrage atenția asupra câtorva greşeli pe care le fac proprietarii de maşini, după incendiul din 25 martie 2025, de pe Calea Moșilor din București, în care șapte automobile au ars complet.

După recentul incendiu din Bucureşti, din 25 martie 2025, în care au ars şapte autoturisme, şoferul celui de la care au pornit flăcările, a relatat experiența prin care a trecut.

„Conduceam, când am auzit o explozie, iar motorul a început să accelereze necontrolat. Am reușit să opresc și să mă evacuez. Flăcările ieșeau din partea dreaptă, sub capotă. A fost un moment de panică, dar am reușit să opresc la timp. Tocmai îmi încărcasem rezervorul cu motorină în acea dimineață”, a povestit el.

Titi Aur a analizat incidentul și a subliniat greșelile frecvente ale șoferilor, oferind câteva recomandări utile pentru a preveni situații similare, scrie Click!.

Evitaţi reparațiile ieftine

Expertul în conducerea defensivă spune că oamenii se miră că maşinile lor iau foc în mers, dar cei mai mulţi dintre şoferi aleg să facă reparaţiile acolo unde preţurile sunt cele mai mici, cu riscul unor lucrări de proastă calitate.

„Se întreabă lumea ce s-o fi întâmplat, cum s-o fi declanșat incendiul de pe Calea Moșilor, în care au ars 7 mașini. Noroc că n-a murit nimeni. Păi, noi, românii, nu avem educație, în acest sens, suntem codașii Europei, cu cel mai mare număr de morți pe șosele.

Suntem tentați să reparăm mașinile unde e cel mai ieftin, pe la colțuri de stradă, unde ni se fac tot felul de improvizații la partea electrică. În acest caz, când ești în trafic, se poate produce un scurtcircuit și mașina să ia foc.

Ar trebui ca șoferii să fie obligați să-și repare mașinile la un service auto autorizat, nu oriunde și de oricine, ci de specialiști, care își fac corect treaba. Ar trebui verificate și aceste service-uri auto de cartier unde e treabă de mântuială, cu tot felul de improvizații, care ne pot pune viața în pericol” spune pilotul.

Extinctorul este esențial

Titi Aur oferă și câteva recomandări utile pentru a face față unui incendiu auto. „Cum te poți păzi? Obligatoriu, trebuie să ai în mașină un extinctor. Pompierii au o vorbă: în prima jumătate de minut, un incendiu îl poți stinge și cu o cană cu apă, apoi, nu-l mai stingi nici cu 5 mașini de pompieri.

Dacă ați sesizat o flacără mică, ce inițial arde localizat, nu intrați în panică, folosiți corect extinctorul, pentru o pagubă cât mai mică. Dacă flacăra e mare, îndepărtați-vă rapid cât mai mult de autoturism și cereți ajutor. Sunați la 112”.

Ca să nu fiți buni de plată, în caz de pagubă majoră, mai ales dacă au luat foc și alte mașini din jur, aveți mare grijă și unde vă faceți asigurarea auto”, îi sfătuieşte Titi Aur pe şoferi.