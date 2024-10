Supărarea unui patron în căutare de muncitoare: „Din 7 chemate la interviu, ajunge una. Cele care vin la lucru, stau o zi sau două și pleacă”

Experiența relatată de un angajator român în căutare de muncitoare a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Antreprenorul s-a plâns că nu a reușit să își găsească angajate, chiar dacă este sunat de o mulțime de femei care par, la început, interesate de serviciul oferit.

Acesta a reclamat modul în care procedează românii care par interesați să își găsească locuri de muncă, însă ajung în cele din urmă să dispară de la serviciu, chiar după primele zile de lucru.

Muncitoarele plecă după o zi sau două

Cei mai mulți, arată acesta, deși sună și se programează la interviuri de angajare, nici măcar nu mai își anunță posibilul angajator că nu se vor mai prezenta la întâlnire.

„Mă confrunt cu o problemă de aproximativ o lună și, sincer, nu știu cum să mai procedez, deoarece nu m-am mai confruntat până acum cu acestă situație: Acum o lună m-am trezit cu demisia uneia dintre angajate, care a și plecat, având o datorie la firmă de peste 1.000 de lei. Am șters cu buretele și am dat anunț că ne căutăm colegă. Zilnic m-au contactat, fără să exagerez cel puțin zece persoane. Dar din șapte, de exemplu, cu care am stabilit o întâlnire, ajunge doar una sau niciuna. Iar cele care vin stau o zi - două și după aceea nu mai vin. Le facem contract din prima zi, medicina muncii etc. L-am întrebat ce salariu cred ele că ar fi potrivit postului lor și de cele mai multe ori spun un salariu cu mult mai mic decât le oferim noi”, scrie angajatorul, pe „Grupul Antreprenorilor din Romania”, de pe Facebook.

Autorul mesajului care a dat un anunț de angajare pentru muncitoare în domeniul textilelor, la călcatul acestora cu fierul, s-a plâns că nu a mai întâmpinat astfel de probleme până în prezent, iar majoritatea angajaților săi și-au păstrat timp de mai mulți ani aceleași locuri de muncă.

„Undeva am pierdut eu ceva? Că de văitat, se vaită că au datorii, chirie etc și spun că își doresc un loc de muncă stabil”, adaugă acesta. Postarea a stârnit un val de reacții.

Probabil realitatea diferă de ceea ce li se prezintă inițial la interviu sau în anunțul de angajare, crede unul dintre internauți, în timp ce altul i-a reproșat că, probabil, fiind vorba de călcat, este o muncă fizică grea și, în general, prost plătită. La interviuri vin curioși, mai degrabă decât oameni dornici să muncească, susține un alt angajator.

Un alt român spune că a trecut printr-o experiență asemănătoare, iar de vină ar fi mediul creat la locul de muncă de ceilalți angajați.

„Am avut probleme cu influențele negative de la angajați care păreau ok. Și, în realitate, spuneau verzi și uscate noilor angajate și la fel și la noi, după una - două zile nu mai veneau la muncă. Mi-a luat ceva timp până mi-am dat seama care erau persoanele. O dată ce am scăpat de ele, s-a îmbunătățit situația. Mai continuau să nu vină, dar rata de fugă scăzuse. Din punctul meu de vedere, este o binecuvântare când nu vin acei oameni, decât să vină și să îți scoată peri albi cu atitudinea lor, de lipsă total de chef și implicare”, scrie acesta.

Muncitori români greu de găsit

Și alți români au povestit cât de greu au găsit angajați și ce pretenții au avut aceștia.

„Aveam anunț de angajare ca pizzer și m-au întrebat la telefon dacă pot trimite poze cu pizza, iar dacă le place, vor veni și la interviu. Apoi, când au auzit câte pizza se fac în medie pe zi, unii au renunțat. Până la urmă am rezolvat, aducând personal din străinătate”, a relatat un alt antreprenor.

Unii români spun că o parte din vină pentru greutățile pe care le înfruntă în găsirea salariaților o au și patronii firmelor.

„Eu, ca simplu muncitor, nu m-aș uita doar la salariu ci și la probabilitatea de o promovare (asta deoarece, cu lipsă de modestie, capacitățile mele sunt mai mari, ceea ce postul de "călcat" nu prea oferă. Aș accepta un așa loc de muncă, doar pentru a avea un venit până ce îmi găsesc ceva ce consider că mi se potrivește”, spune o româncă.

„Lucrez cu angajați de peste 10 ani iar concluzia mea este următoarea: abia aștept roboții”, a fost un alt mesaj.

„După cum puneți problema, nu vă pricepeți la recrutat. Candidatul simte că ești nervos, agitat, nu ai experiență în recrutat, simt că în mintea ta "ai de a face cu toți proștii" și ... fuge, bineînțeles!”, concluzionează un alt român.

„Mă gândesc că salariul oferit este prea mic în raport cu sarcinile de muncă sau aveți persoane toxice în interior care nu îi acceptă pe noii veniți. Nu cred că își pierde cineva timpul venind o zi la muncă degeaba. Puteți sorta candidații după criteriul locurilor de muncă anterioare, cu cât mai puține, cu atât mai bine. Nu căutați prea tineri, căutați oameni care au copii, în general aceștia sunt mai statornici. Încercați oameni la 35 +, deja au experiență, sunt mai responsabili. Dar să vă asigurați că salariul promis ii oferă un trai decent. Și încercați să fiți prezentă personal două luni între angajați, mâncați cu ei la masă, stați personal cu acea persoană venită. S-ar putea că în interior să aveți o problemă”, este un sfat primit de angajator.