Români, în comunitatea sami din Norvegia. Sunt cei mai nordici indigeni ai Europei

O echipă de cercetători de la Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti s-a întâlnit, miercuri, 14 septembrie, cu populația sami din nordul Norvegiei. Sami sunt cei mai nordici oameni indigeni ai Europei.

Echipa Rom(a)NOR Interferences a vizitat populația sami din nordul Norvegiei. De mii de ani, aceștia au trăit într-o zonă numită Sapmi în sectoarele nordice ale Norvegiei, Suediei, Finlandei și Peninsula Kola, arată cercetătorii români.

„Populația sami a fost obligată prin lege să nu mai folosească limba proprie , să - și părăsească religia și obiceiurile pentru a deveni… norvegieni. Acest lucru s- a întâmplat în secolul XIX și inceput de secol XX . Adică, până prin 1960. În prezent mai sunt câțiva cunoscători ai limbii sami, dar prin efortul acestora limba reîncepe să reînvie în familii. Doamna din imagine a studiat jurnalism dar s-a reîntors în familie, fiind acum specialistă în cunoașterea populației sami. Preia afacerea de familie - crescători de reni - și luptă pentru păstrarea identității si tradițiilor acestora”, a explicat conf. univ.dr. Paula Popoiu, managerul Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti.

Muzeu pentru documentarea culturii rome

Echipa Rom a Nor Interference a vizitat miercuri, 14 septembrie, și Muzeul Glomdals din Norvegia. Acesta este unul dintre principalele muzee norvegiene care se concentrează pe documentarea culturii rome și istoriei poporului poporului rom.

Deși romii au trăit în Scandinavia încă din secolul al XVI-lea până la finalul anilor '80, politica norvegiană a fost una de asimilare a populației de etnie romă. În Norvegia au fost recunoscuți ca o comunitate distincă abia în 1999, iar de atunci guvernul a demarat și o serie de vaste acțiuni de conservare a patrimoniului culturii rome.

Astfel, Muzeul Glomdals a primit sarcina de a realiza un centru de documentare care să studieze viața romilor din Norvegia, din timpuri istorice până în zilele noastre. Cercetarea specialiștilor de aici s-a concentrat pe identificarea tuturor aspectelor culturii rome - de la modul de viață nomad, până la tradiții și obiceiuri.

Deși muzeul este unul în aer liber și are 92 de case tradiționale norvegiene, nu are încă și o locuință specifică etniei rome. În schimb, are o expoziție în interior, pe care muzeografii de la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” au avut ocazia să o viziteze și să afle mai multe despre romii din Norvegia.

Proiectul predefinit ROM(a)NOR Interferences este implementat de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 - 2021 prin Programul RO-Cultura.