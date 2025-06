Revolta corporatiștilor care se simt trădați de noile biruri. „Mi-am sacrificat minimum 10-12 ani din viață”

Românii sunt amenințați cu taxe peste taxe, în condițiile în care nivelul de trai scade pe zi ce trece din cauza inflației. Ca de obicei, populația și firmele private vor fi din nou pedepsite pentru dezmățul bugetar al politicienilor și incompetența acestora. Sătui să tot fie obligați să plătească greșelile guvernanților, tot mai mulți amenință că se vor răzbuna la următorul vot.

Viitorul guvern va avea o misiune complicată, în condițiile în care România are un deficit bugetar record de 9,3% și cea mai mare inflație din UE. Dezechilibrele macro-economice cauzate de politicile economice eronate ale guvernelor anterioare, începând cu 2020, apasă acum pe umerii viitorului cabinet, iar tendința politicienilor, indiferent de partidele de unde provin, este aceeași dintotdeauna, de a rezolva problemele apelând la taxe ce afectează populația.

Numai că oamenii sunt deja exasperați și mulți dintre ei au ajuns la limita suportabilului. Frustrarea unora e cu atât mai mare cu cât au votat partide pro-occidentale cu speranța că acestea vor decide în sfârșit să renunțe la politicile economice greșite și să taie din fașă cheltuielie inutile bugetare, fără a mai fi nevoie de creșterea taxelor și a impozitelor.

Revolta unui corporatist care se simte trădat

Este și cazul unui internaut a cărui postare s-a viralizat pe platforma Reddit și a provocat o adevărată dezbatere.

„Mi-am sacrificat tinerețea să am ceea ce am acum (adică un apartament luat în rate, 2 copii, un cățel și o mașină). În timp ce toată lumea se distra prin cluburi eu învățam la matematică și informatică, să ajung «om mare». În timp ce toată lumea făcea combinații, dădeau țepe, învârteau bani etc eu stăteam în frig în căminele Politehnicii. În timp ce toată lumea mergea în vacanțe, distracții etc eu mergeam la birou la corporație, să trag tare să ajung un bun profesionist. Mi-am sacrificat minim 10-12 ani din viață ca să am veniturile pe care le am (atenție, nu sunt multimilionar în euro deținător de capital, ci un simplu corporatist). Și cu toate astea ăștia vor să ne-o tragă. Dar habar nu au ce îi așteaptă!”, și-a început el mesajul.

Și a continuat în aceeași notă, vizibil înfuriat de situația actuală și de faptul că se simte trădat tocmai de cei pe care i-a votat.

„Fix tineretul care se sacrifică acum și corporatiștii i-au ales pe ăștia acum. Dacă ne dezamăgesc, au pierdut întreagă credibilitate în față propriului electorat. Cum dracu să te simți când ești corporatist, i-ai votat pe ăștia și fix pe tine te țintesc când e plină țara de șmecheri? Dacă ne dezamăgesc, peste 4-5 ani voi vota, împreună cu toți prietenii și tot familionul, suveranist sau ce o să fie peste 4-5 ani că să se ducă dracului tot și să ne lase în pace. Să se găsească cineva să îi trimită la pârnaie pe toți în stilul lui Țepeș. Am pierdut în ultimii ani mii și mii de lei. Unde sunt banii mei? Unde e tinerețea mea sacrificată?”, a mai scris el, după care a adăugat: „Postarea e despre faptul ca tinta taxelor e fix electoratul care «a decis viitorul țării», nu șmecherii, nu evazioniștii...”, a încheiat programatorul.

Ce spun românii

Reacțiile au fost diverse, iar în timp ce unii s-au arătat dispuși să rabde orice fel de abuzuri și taxe fără să se revolte, alții s-au arătat de acord cu autorul postării.

„Bugetul țării era pe deficit indiferent cine câștigă alegerile, au fost ani și ani de zile de dezmăț. Problema actuală e că suntem mințiți că din punct de vedere economic lucrurile stau bine. Nu stau, e un fel de recesiune mascată peste tot în lume. Doar deficitele uriașe fac că lucrurile să nu iar o turnură gen 2008”, a scris cineva.

„Nu este problema noastră că ei nu au bani. Ideea că acest deficit cauzat de ei este problema tuturor este un psyops să-i convingă pe fraieri să fie storși de banii munciți”, i-a răspuns altcineva.

Imediat, a fost contrazis de alții, mult mai docili și dispuși să plătească din propriul buzunar pentru greșelile polticienilor. „Ei.. noi. Banii sunt ai noștri și noi nu îi avem. Dacă am avea de 10x mai multă activitate economică nu ar mai fi nici un căcat de deficit. Am cheltuit mai mult decât aveam mulți ani la rând. Nu am fost capabili sa avem grija de banii noștri și i-au furat hoții. Vina e a noastră. Daca votam succesiv guverne de tehnocrați corecți nu eram aici”, a răspuns cineva care nu a înțeles că tehnocrații nu pot fi votați, în condițiile în care nici măcar nu candidează.

Corporatiștii, împărțiți de noile taxe

„Dude, toți avem nevoie de banii ăia pentru infrastructura țării, pentru spitale, pentru școli etc. Nu cred că înțelegi deloc nici ce înseamnă să ai deficit și nici rolul taxelor”, a scris altul.

„Problema era că trebuia să taie din pensiile speciale și din salariile lor nu de la noi. Ei mănâncă pizza și noi o plătim”, a explicat cineva. „Nu știu exact unde e problema… pot să zic doar ce simt pe propria piele, că de 3 ani tot scade salariul. Dacă în ăstia 4-5 ani nu se face bine țara, a doua șansă nu o să o mai aibă”, a comentat cineva.

Altcineva l-a contrazis pe autorul postării inițiale, în același spirit mioritc al acceptării oricărei situații, oferindu-i o soluție, așa cum o vede el: „Cred că până să ai 2 copii trebuia să știi deja că viața nu e corectă. Și eu mă simt frustrat din când în când, dar fac în weekend un grătar cu amicii, beau câteva beri parcă viața e mai frumoasă.”

„Man, nu mai prea merge asta cu beau un șpriț cu prietenii în weekend și gata, viața e frumoasă. Se tot scot pe surse informații cu noi măsuri și nu sună deloc bine. Cum să fie bine când crește inflația și ție-ți scade salariul ca să poți plăti mizeriile pe care le fac alții? Îți cade bine berea aia când știi că luni te duci la muncă 8-10 ore să plătești pentru unul care face evaziune la greu și nu mișcă un deget? Ce argumente mai ai la următoarele alegeri când vin «suveraniștii» și-ți spun că-s sătui de toată mizeria asta și că ei votează cu oricine numai nu cu ăștia care «au fost» până acum? N-o să mai meargă asta cu înjură, jignește, face circ bla bla”, a comentat un internaut.

Revolta autorului postării, taxată de corporatiștii mai docili

Alții l-au atacat pe autorul postării inițiale pentru faptul că a îndrăznit să spună că peste 4-5 ani va vota cu oricine altcineva decât l-au dezamăgit.

Iar unii l-au trimis direct la terapie: „Mergi, nene, la terapie. Cine e de vina ca ti-ai sacrificat tu tinerețea? Inteleg rantul către stat dar serios. Ești om matur, cu copii și vii sa plângi pe Reddit ca nu ai trăit anii tinereții? Crezi ca le pasă celor de la putere că vei vota tu și prietenii tai ... pe cine? Pe ei, reciclați, spălați cu Perwoll? Voi ați înnebunit, altceva nu mai știți decât ranturi pe reddit? Cam de câtă responsabilitate și credibilitate crezi că dai dovadă, dacă vii aici și pui propriile alegeri personale pe spatele statului? Ți-a promis cineva ca vei avea regat? Ai crezut ca îți umpli golurile cu apartamentul și copiii? În anii 2000 chiar există oameni care cred că a reuși în viață înseamnă să tragi ca boul, să ai 4 pereți și sa faci copii cu scopul de a te simți împlinit? De ce le faceți cu scopul asta, că așa trebuie? Nu te-a obligat nimeni să nu ieși în club, nu te-a obligat nimeni să nu te bucuri de viața de adult tânăr în facultate. Sigur copiii ăia tare fericiți vor crește lângă cineva cu atâtea frustrări adunate, care face lucruri pentru a primi vreo medalie la final. Se numește cumva ce ai tu și necesită psihoterapie. Nu vine nimeni să te salveze, nu îi pasa nimănui. Dacă ai 2-3 oameni lângă tine cărora le pasă, e ok, ai câștigat deja, nu trebuie să te mai zbați. Și nici să muncești mult și prost.”

„Și ce propune OP e soluție sau așa își varsă frustrarea într-un mod nesănătos? Practic e același lucru cu a te lovi ușa și să o distrugi în furie. Să se ducă la psiholog. Sau la bere și grătar cu prietenii la iarbă verde că e tot un fel de terapie și aia”, i-a propus cineva.

„Postarea lui OP arată clar ce ne așteaptă peste 4 ani de zile. Acum doar am băgat gunoiul sub preș, peste 4 ani toti cei cu 2 neuroni vor vota CG”, l-a completat altul.

„Nu prea e corect. Cei cu mai mult de 2 neuroni acum au votat contra AUR și pro USR. Dacă mă dezamăgesc și nu fac ce au promis, adică reducerea cheltuielilor statului, clar votez peste 4 ani partea suveranistă. Pentru că nu am altă solutie. Să votez tot PSD-PNL-USR care îmi cer acum să fiu solidar cu toate căpușele și troglodiții de la stat? Scuze, nu mulțumesc! Deja plătesc taxe imense la nivel de EU. Acum e nevoie de mai mult? Tot de la mine?!”, s-a revoltat altul.

„Credeai că un singur președinte schimbă țara?”

„Adică... Credeai că un singur președinte schimbă țara sau cum? Cred că IT-iștii sunt cel mai bun exemplu de oameni care investesc o grămadă de timp în învățat și tot nu înțeleg nimic. În 2024 s-a votat majoritar tot ce se votează de ani de zile motiv pentru care lucrurile în cel mai bun caz rămân la fel, dar cel mai probabil ajung mai rău. 0 implicare politica și 0 simț civic din partea celor "cu carte" duce la rezultatul de mai sus. Rezultat care afectează pe toți”, a fost altă viziune.

Altul i-a luat la țintă pe corporatiști și i-a ironizat: „Corporatiști: Vrem o Românie ca afară. Tot corporatiștii când trebuie să plătească taxe: no! Data viitoare eu și cu nevastă mea, împreună cu iubitul ei și toată familia vom vota cu suveraniștii. O să vedeți voi!”

„Am așa o nelămurire: de ăia de la Romsilva de la stat care au ieșit la pensie cu acel bonus de 100k eur (Brut) și după s-au reangajat pe salarii de 10.000-25.000-30.000 de lei, ce ai de spus? Știu, acei oameni nu se plâng pe Reddit cum sunt cei de pe acest thread. Dar așa ca idee, crezi că pe acei oameni îi interesează ceva legat de orice? Crezi că acei oameni au o logică în ce votează decât «votez cu ăștia de îmi dau bani?» E bine așa? Chiar atât de îngustă va e mintea încât să da dați comentariul cum e cel de sus și aia e? EDIT: Chiar așa de rău am ajuns încât când un om are o problemă e aruncat cu noroi, iar ăia de fură, iau banii necuveniți sau sunt mână în mână cu Mafia PSD-PNL, nu îi vedem pentru că de ei nu sunt pe aici și nu se plâng?”, a contraatacat altcineva.