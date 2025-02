Profesorul Cristian Păun explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, de ce românii au printre cele mai mari taxe pe salarii, în condițiile în care au printre cele mai mici venituri din Uniunea Europeană. Practic, fiecare dintre noi plătim acum pentru politicile economice eronate ale statului.

Nu este un secret că în România salariații plătesc unele cele mai mari taxe pe veniturile câștigate. Asta în condițiile în care aproape o treime (32%) dintre români erau expuşi anul trecut riscului de sărăcie şi excluziune socială. Aceasta e de departe cea mai mare pondere înregistrată în rândul ţărilor membre ale Uniunii Europene în anul 2023, au arătat datele publicate în 2024 de Eurostat.

Cu un deficit bugetar enorm, cel mai mare din Uniunea Europeană, România este obligată să strângă cureaua, iar printre primele măsuri care ar putea fi luate va fi creșterea taxării și a impozitelor, inclusiv a taxelor pe muncă. Acest lucru duce la o criză a costului vieții. Cu o inflație care nu se dă bătută și cu lipsa oricăror perspective, nivelul de trai scade al populației de la an la an. Pe acest fond, nu surprinde creșterea partidelor populiste și eurosceptice, care nu fac decât să speculeze nemulțumirile populației, altfel prefect întemeiate.

„Nu mai e timp pentru ele”

Profesorul universitar Cristian Păun este printre economiștii care susțin că statul ar avea și alte soluții în afară de a taxa la sânge populația și mediul privat pentru a reduce deficitul bugetar enorm și a repune pe picioare economia. Vestea proastă este că, spune el, România este presată și nu mai are timp de pierdut, din cauza propriilor contraperformanțe economice, care au fost generate de politicile economice eronate ale ultimelor guverne.

„Evident că există și alte măsuri. Din păcate, nu mai avem timp pentru ele. Timpul s-a scurs demult. Nu poți veni să ceri noi taxe poporului fără a moderniza niciun pic statul. Fără a lua la puricat agenții și companiile de stat care toacă taxele românilor și umflă cheltuielile și deficitul”, susține profesorul Păun.

El amintește că România a amânat la nesfârșit unele reforme și măsuri care, dacă ar fi fost luate la timp, ar fi redus nu doar deficitul, ci ar fi asigurat un alt climat economic. În plus, incompetența autorităților, care nu reușesc să absoarbă fonduri europene de zeci de miliarde de euro se răsfrânge tot asupra populației și a mediului privat.

Am amânat și am ratat

„Modernizarea, reformarea și digitalizarea trebuiau începute demult, trebuia să producă efectele pozitive asupra bugetului de ceva vreme. În plus, nu poți cere noi taxe și să ratezi sistematic sume nerabursabile (de la Uniunea Europeană) de miliarde de euro. Și să ridici nedumerit din umeri, să ne spui că nu există altă soluție”, punctează profesorul.

El vorbește și de faptul că România nu reușește să țină sub control economia gri, care crește de la an.

„Mai mult, nu poți să ceri bani în plus acelorași din sistemul economic și pe alții să îi ierți sistematic de plata taxelor. Să închizi ochii la cei care se ocupă cu lucruri necurate (contrabandă, evaziune, contrafacere de produse). Nu poți să ceri bani în plus românilor fără să cunoști tot ce face fiecare din subordinea ta, de ce și pentru ce își ia salariul. Sunt multe instituții inutile, sunt multe agenții care fac același lucru, se calcă pe bătături”, afirmă el.

Profesorul Cristian Păun vorbește despre incompetență și dezorganizare, despre lipsa reformei și a marilor privatizări. Toate acestea compun un tablou sumbru economic și nu fac decât să compromită o economie care încetinește de la an la an.

Multe probleme, puține soluții

„Am ajuns să avem 3-4 instituții, în unele domenii, care oferă aceleași servicii. În plus, statul trebuie să se retragă masiv din producție. Să lase inițiativa privată, de preferabil cea locală, să preia aceste mijloace de producție și să le gestioneze corespunzător. Nu am mai văzut o privatizare importantă de ceva vreme, iar Hidroelectrica nu se pune, nu a fost privatizarea statului acolo. În plus, nu ai de ce să ceri oamenilor bani mai mulți pentru a finanța lucruri care nu țin de statul modern: apărare, sănătate, educație, siguranță și justiție. Statul nu trebuie să se ocupe nici de bănci, nici de transport de marfă pe cale ferată, nici de extragerea de gaze din Marea Neagră...”

El a explicat de ce ne confruntăm cu o povară fiscală atât de mare și de ce românii au printre cele mai mici pensii, deși cotizează procente importante din salariu. Soluțiile pentru a reduce acum povara fiscală sunt limitate.

„Povara fiscală pe salarii este mare din două motive. Contribuția la sănătate este imensă, de 10%. Și nu primim mare lucru de ea. Iar contribuția la pensii de 25%, deși este mare, nu primim nici de ea mare lucru și vom primi și mai puțin în viitor. Doar prin creșterea contribuției la Pilonul 2 putem miza pe o multiplicare a banilor pentru pensie și o creștere sustenabilă a pensiilor în viitor. Dar trebuie să avem multă determinare și răbdare să facem lucrul acesta. Deci, singurul loc unde putem umbla este să reducem contribuția la sănătate de la 10% la 5% și, eventual, să acordăm scutiri de impozit pe venit pentru salariile mici. În rest, nu prea avem unde să umblăm la fiscalitatea pe muncă”, încheie profesorul Cristin Păun.