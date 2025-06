Dat ca și plecat de la națională, Mircea Lucescu și-a anunțat decizia finală

România a pierdut sâmbătă cel mai important meci din calificările pentru Cupa Mondială din 2026, cu Austria, nu atât scorul (1-2) fiind supărător, cât maniera în care a evoluat la Viena. Cu șansele de a merge la turneul final din SUA, Canada și Mexic drastic diminuate, tricolorii joacă astăzi (21.45, Prima TV) contra Ciprului, un meci în care cele trei puncte sunt vitale pentru parcursul naționalei.

În ultimele zile au circulat o mulțime de zvonuri potrivit cărora Mircea Lucescu va renunța la prima reprezentativă, favorit să-i preia locul fiind Ioan Ovidiu Sabău. S-a vorbit ba despre o demisie venită imediat după meciul de diseară, ba despre una care să fie pusă în practică la finalul meciurilor din grupa de calificare la CM 2026.

Speră să formeze un grup puternic

Selecționerul a făcut ieri lumină, la conferința oficială de meci, dând asigurări că ca continua pe banca tehnică a naționalei, pe care nu o va lăsa la greu, având încredere în jucătorii români. “Nu, în niciun caz (n.r. - nu se gândeşte să demisioneze). Aici, la echipa naţională, trebuie să ai curaj. Bineînţeles că voi continua. Mai am încă o şansă câştigată de această echipă. Să sperăm că se reîntorc toţi şi că formăm un grup puternic”, a spus Mircea Lucescu, făcând referire și la faptul că mai mulţi jucători sunt accidentaţi.

Apoi, antrenorul naționalei a explicat problemele cu care se confruntă prima reprezentativă, care a generat lipsa de rezultate din ultima vreme. În primul rând, selecționerul s-a legat de accidentări. De altfel, trei jucători au părăsit cantonamentul din cauză că au devenit indisponibili. „Bîrligea și Bancu s-au accidentat, mai e al treilea care nu joacă, Stanciu (n.r. suspedat). Mihăilă s-a accidentat la celălalt picior. El a venit de la Parma cu un program de alergare de 3 km pe zi, nu se poate pentru un sportiv de performanță. Bancu are o tendinită acută de foarte mult timp, s-a sacrificat până acum. Și Bîrligea are o problemă mai veche”, a dezvăluit Mircea Lucescu, în cadrul conferinței.

Românii nu mai știu să paseze

Apoi, legendarul antrenor a trecut la problemele legate de pregătirea jucătorilor români. ”Fotbalul austriac a făcut mari progrese. Acum nu au niciun jucător din campionatul intern. Cred că asta e direcția pe care trebuie să o urmăm și noi, atunci vom avea o națională puternică. Campionatul nostru, așa cum se prezintă el, va fi greu să dea echipei naționale un prim 11. Asta s-a întâmplat în anii '80-'90. Am renunțat la o pregătire foarte serioasă, bazată pe perfecționarea tehnicii pasei, care este în ADN-ul nostru.

Încă nu ne ridicăm la nivelul care trebuie. Am pus în prim-plan acest lucru, talentul jucătorilor. Nu există calitatea, există doar ambiția în pregătirea jucătorilor. Mă izbesc de asta! Cine se accidentează? Jucătorii care se accidentează cel mai puțin. Stau 2-3 luni, revin să joace, ajung din nou la accidentări. Nouă ne-au lipsit 7 jucători de la ultimul meci. Eu nu-mi pierd încrederea în jucători. Sperăm să se întoarcă toți jucătorii accidentați, Drăgușin, Ianis, Olaru, Mihăilă... Mai este problema mare că avem cinci jucători fără contracte. Sunt probleme mentale”, a spus Lucescu.

Arbitrii, eterna poveste

Antrenorul a fost completat de Florin Tănase, marcatorul din meciul de la Viena: „E o datorie morală față de suporteri, față de acest tricou al echipei naționale. Realist vorbind, e greu să mai prindem primul loc din această grupă, dar avem o șansă mare la baraj. Am făcut greșeli în acest meci, e greu împotriva unui asemenea adversar. Când faci greșeli, mai ai și puțină neșansă, poate și arbitrajul a fost puțin de partea lor”, a declarat atacantul tricolorilor, moment în care a fost întrerupt de Mircea Lucescu: ”Puțin e prost zis, a fost penalty clar în minutul 2. Și la meciul cu Bosnia, și acum, același lucru. Penalty!”, a fost intervenția selecționerului, care a mărturisit că înfrângerea cu Austria l-a chinuit și-l mai chinuie încă.

„Ce a fost în mintea mea de la acel meci îmi aparține doar mie! Un meci pe care în mod normal nu trebuia să-l pierdem. Sigur, sunt o echipă foarte puternică, am urmărit meciurile lor. Mi-am dat seama că nu întâmplător acești jucători joacă la cel mai înalt nivel. Noi am arătat în debutul partidei că putem face față. Apoi ne-a pierit acea dorință extraordinară de la începutul meciului, iar apoi am încercat să-i împiedicăm pe ei să joace, în loc să jucăm noi. Sper ca echipa să treacă peste momentul ăsta”.

Ce va fi cu Cipru

Partida cu Cipru va fi foarte grea, este de părere selecţionerul: “Dacă îşi închipuie cineva că este acelaşi Cipru de la meciul încheiat 3-1, se înșală. De la meciul cu noi le-au dispărut câţiva jucători, dar de la meciul cu Bosnia e acelaşi. Mă mir că antrenorii noştri nu se uită la jucători ciprioţi, au câţiva jucători formidabili. Ar veni într-un campionat mai apropiat de cupele europene”.

Grupa H din preliminariile Cupei Mondiale 2026

21 martie: Cipru - San Marino 2-0, ROMÂNIA - Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie: Bosnia și Herțegovina - Cipru 2-1, San Marino - ROMÂNIA 1-5

7 iunie: Bosnia și Herțegovina - San Marino 1-0, Austria - ROMÂNIA 2-1

Astăzi: ROMÂNIA - Cipru (21.45), San Marino - Austria (21.45)

6 septembrie: Austria - Cipru (21.45), San Marino - Bosnia și Herțegovina (21.45)

9 septembrie: Bosnia și Herțegovina - Austria (21.45), Cipru - ROMÂNIA (21.45)

9 octombrie: Austria - San Marino (21.45), Cipru - Bosnia și Herțegovina (21.45)

12 octombrie: San Marino - Cipru (16.00), ROMÂNIA - Austria (21.45)

15 noiembrie: Cipru - Austria (19.00), Bosnia și Herțegovina - ROMÂNIA (21.45)

18 noiembrie: Austria - Bosnia și Herțegovina (21.45), ROMÂNIA - San Marino (21.45)

La turneul final găzduit anul viitor de SUA, Canada și Mexic se califică direct formațiile câștigătoare ale grupelor de calificare. Echipele clasate pe locul 2 și cele 4 venite din Liga Națiunilor joacă meciuri de baraj.

Clasament Grupa H

1. Bosnia și Herțegovina 3 3 0 0 4-1 9p

2. România 3 1 0 2 6-4 3p

3. Cipru 2 1 0 1 3-2 3p

4. Austria 1 1 0 0 2-1 3p

5. San Marino 3 0 0 3 1-8 0p