Refugiată din Coreea de Nord, ajunsă în România: „Știam că doar Kim Ir-sen e dumnezeu”

O refugiată din Coreea de Nord, ajunsă la Timișoara cu o misiune creștină, a povestit cum a fugit din cea mai închisă țară din lume. Femeia, care era responsabilă de îndoctrinarea tinerilor nord-cooreni, a povestit că, înainte de a deveni creștină, ea însăși vedea în Kim Ir-sen (bunicul actualului dictator) un dumnezeu.

„Coreea de Nord, misiune pe tărâmul interzis”. Acesta a fost titlul unei conferințe organizate recent la Biserica Baptistă Betel din Timișoara. La eveniment a participat un grup de creștini sud-coreeni însoțiți de o refugiată din Coreea de Nord. În cadrul evenimentului, menit să îi provoace pe români să îi susțină în rugăciune pe creștinii persecutați din Coreea de Nord, femeia care a reușit să fugă din cel mai mare lagăr din lume și care a vrut să rămână anonimă pentru a-și proteja familia rămasă în Coreea de Nord, a povestit cum a fugit din Coreea de Nord și cum a devenit creștină în timp ce se afla în China, unde a ajuns prima dată după fuga din țara sa.

Femeia fugită din Coreea de Nord a povestit la Timișoara că, întrucât unchiul său era erou de război, familia sa era privilegiată. Totuși, din cauza foametei din țară, femeia a fost nevoită să facă comerț ilegal cu aur, argint și cupru pentru a-și ajuta familia. Practic, a cumpărat cupru furat din rețeaua de telecomunicații a regimului. A fost prinsă și condamnată la 16 de închiosare.

„Din cauza acestei condamnări, familia noastră a pierdut toate privilegiile. Tatăl nu a putut să mă elibereze. A suferit un șoc și a decedat”, a povestit refugiata din Coreea de Nord.

Fuga în China și convertirea

Refugiata nord-coreeană a povestit că în momentul în care tatăl său a murit a fost lăsată acasă pentru o săptămână. În această perioadă, pentru a-și salva familia, lăsată în libertate odată cu dispariția sa, a decis să fugă în China. Cu ajutorul unei plute din lemn a traversat râul care desparte Coreea de Nord de China. Ajunsă în China, femeia a stat ascunsă șase luni, timp în care a intrat în contact cu misionari creștini, iar acela a fost și momentul în care s-a convertit la creștinism.

„Prima dată am fugit în China, unde am stat ascunsă șase luni. Apoi, am vrut să fug în Coreea de Sud. E greu să trăiești ascuns în China. Dacă aș fi fost prinsă, aș fi fost trimisă înapoi și împușcată eu și familia mea. În China am avut o întâlnire cu Dumnezeu. Din China am fugit în Vietnam, apoi în Cambodgia, iar de acolo am mers 25 de zile pe jos în Thailanda. Din Thailanda am fost trimisă în Coreea de Sud”, a povestit femeia fugită, care a mărturisit că își dorește unificarea celor două Corei și întoarcerea în țara sa.

„Nu se poate vorbi împotriva regimului”

Refugiata nord-coreeană a declarat că în țara sa era responsabilă de îndoctrinarea tinerilor nord-coreeni, care sunt învățați încă de la cinci ani ideologia comunistă și să i se închine fondatorului republicii, Kim Ir-sen (mort în 1994) și fiului său, Kim Jong-Il (mort în 2017). Astfel se explică și imaginile de la moartea lui Kim Ir-sen și Kim Jong-Il, când nord-coreenii plângeau în hohote.

„De la cinci ani li se îndoctrinează această ideologie și ei o fac cu sinceritate. Când a murit Kim Ir-sen, și eu am plâns cu toată inima. Știam că doar Kim Ir-sen este dumnezeu și de aceea când a murit am plâns din toată inima. Kim Ir-sen este dumnezeul lor. Nu am auzit de creștini în Coreea de Nord. Oamenii i se închină lui Kim Ir-sen și fiului lui (n.r. Kim Jong-Il)”, a declarat refugiata nord-coreeană.

Despre dizidența nord-coreenilor sau gândul unei revoluții, femeia spune că, după 70 de ani de comunism, pur și simplu nu se pune problema unei revoluții. „Nu se pot purta astfel de conversații. Ei au o viață izolată. Aceeași ideologie, aceeași doctrină. De aceea ei nu pot avea discuții despre o revoluție. Nu se poate să vorbești împotriva regimului. Nu există. Nord-coreenii nu se gândesc niciun moment la o schimbare. Nu există o astfel de gândire”, a mai spus refugiata din Coreea de Nord care a vizitat Timișoara.