Primăvară fără precedent în 22 de țări europene. A fost mai cald decât în Sahara, dar vremea se schimbă radical

Lumea a trecut prin cea mai caldă lună martie din istoria înregistrărilor, încununând o serie de 10 luni în care fiecare lună a stabilit un nou record de temperatură, a anunțat serviciul UE de monitorizare a schimbărilor climatice. În Europa a fost mai cald ca în Sahara.

Acest an este cu totul excepțional din punct de vedere al vremii, iar asta s-a putut vedea și în România, când maximele au ajuns la 34° C. În Europa, la final de martie și în prima decadă din aprilie, maximele au depășit 30° C în 22 de țări, fapt nemaivăzut.

Datele compilate de climatologul Maximiliano Herrera arată că, până în data de 12 aprilie, un număr foarte mare de țări din Europa, 22, au înregistrat temperaturi maxime de peste 30° C. Normal ar fi fost ca astfel de maxime să se fi înregistrat doar în trei-patru țări europene așa de repede în an. Însă în multe țări au fost depășite maximele absolute de temperatură pentru această perioadă. De exemplu, în weekendul trecut, au fost aproape 34° C în Bosnia, 31,7° C în Austria și +31,8° C în Slovenia, iar în Croația au fost +31,6° C. În țările baltice au fost maxime de peste 28° C, iar Polonia a fost la câteva zecimi de grad de pragul de 30° C. Conform datelor Ogimet, duminică au fost +33,3° C la Zenica, în Bosnia, oraș în care au mai fost astfel de zile la început de aprilie.

Temperaturi de iulie au fost în Alpi, chiar și la altitudine de peste 1.500 m. Și România este în listă, fiindcă au fost 30° C la Călărași în ultima zi de martie și 31° C la Focșani, în prima zi de aprilie. Fiecare dintre ultimele 10 luni s-a clasat ca fiind cea mai caldă lună înregistrată vreodată în lume, comparativ cu luna corespunzătoare din anii precedenți, a precizat Copernicus Climate Change Service (C3S) al UE într-un buletin lunar.

Vremea se schimbă radical începând de astăzi, când este așteptat un val de aer rece care ar putea aduce temperaturi negative noaptea.

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Mai exact, Administrația Națională de Meteorologie a publicat, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, intervalul 15-28 aprilie, pe regiuni. Experții avertizează că după zile cu temperaturi de până la 34 de grade, de acum vom avea parte de o răcire bruscă a vremii.

Vremea în Banat, Crișana și Transilvania. Intervalul va debuta cu o vreme extrem de caldă pentru luna aprilie, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 28 și 31 de grade Celsius. Răcirea va fi accentuată în 17 aprilie, când media temperaturilor maxime va fi de 12 grade Celsius, iar până la finalul primei săptămâni sunt prognozate valori de cel mult 13…15 grade Celsius. În a doua săptămână de prognoză, tendința va fi de încălzire treptată. Vor fi ploi local însemnate cantitativ.

Vremea în Maramureș și Moldova. Și aici, vremea va intra într-un proces de răcire, chiar accentuată în zilele de 17, 18 și 19 aprilie, când media temperaturilor maxime va fi de 10…12 grade Celsius, iar până la finalul primei săptămâni sunt prognozate valori de cel mult 13…14 grade Celsius. În a doua săptămână de prognoză, tendința va fi de încălzire treptată, astfel încât spre finalul lunii se va ajunge la o medie a temperaturilor maxime de 17…18 grade Celsius. Media temperaturilor minime va scădea până la 0 grade Celsius în 20 aprilie, apoi va urma o creștere ușoară și treptată până la valori de 6…7 grade Celsius la finalul intervalului. Vor fi ploi în zilele de 17, 18 și 19 aprilie, local însemnate cantitativ, iar ulterior probabilitatea pentru intervale cu ploaie se va menține ridicată.

Vremea în Dobrogea. Răcirea se va resimți și în această regiune începând cu ziua de joi (18 aprilie), când valorile termice se vor apropia de normalul climatologic, astfel încât maximele se vor situa între 16 și 18 grade Celsius, iar minimele vor fi de 6…8 grade Celsius. O încălzire ușoară și treptată este posibilă spre finalul lunii, când sunt estimate temperaturi maxime în jurul a 20 de grade Celsius și minime de 10 grade Celsius. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în perioada 18-22 aprilie, când vor fi posibile și cantități de apă însemnate.

Vremea în Muntenia și Oltenia. Tot de joi începe să se răcească și aici. Sunt prognozate valori termice diurne în general de 15…16 grade Celsius până la final de săptămână. De luni, tendința va fi de încălzire treptată, astfel încât spre finalul lunii se va ajunge la o medie a temperaturilor maxime de 20…22 de grade Celsius. Temperaturile minime vor scădea până la 4 grade Celsius în perioada 19-23 aprilie, apoi va urma o creștere ușoară și treptată, până la valori de 7…8 grade Celsius la finalul intervalului. Vor fi ploi începând cu a doua parte a nopții de marți spre miercuri (16/17 aprilie) și până joi dimineața (18 aprilie), local însemnate cantitativ. Probabilitatea pentru ploi se va menține ridicată și în zilele următoare (până în 22 aprilie), apoi acestea se vor semnala pe arii mai restrânse.

Vremea la munte. Scăderea de temperatură va fi accentuată în zilele următoare și la munte, astfel încât vremea va deveni rece în perioada 18-22 aprilie, când media temperaturilor maxime va fi de 2…4 grade Celsius, iar a celor minime, de -4…-2 grade Celsius. Spre finalul lunii, tendința va fi de încălzire ușoară și treptată spre valori maxime ce vor atinge o medie de 10 grade Celsius și minime de 2…3 grade Celsius. Vor fi precipitații (ploi, dar și precipitații mixte îndeosebi în zona înaltă) în zilele de 17, 18 și 19 aprilie, local însemnate cantitativ. Probabilitatea pentru precipitații se va menține ridicată și în restul intervalului.